Canalys：2023年5G手機出貨量將達8億支 正式超越4G手機

儘管目前支持 5G 網路的手機與設備還不普及，但根據研究機構 Canalys 的預測，到 2023 年，5G 智慧型手機出貨量將超過 4G 機型，在未來五年內全球將累計出貨約 19 億支 5G 手機。

據 Canalys 的報告顯示，全球 5G 手機的出貨量將在 2023 年達 8 億支，佔整體智慧型手機出貨量的 51.4%，2019 年至 2023 年期間的複合年成長率 (CAGR) 為 179.9%，出貨量也將正式超越 4G 手機。

2023 年全球 5G 手機的出貨量佔 51.4%(圖片：gsmarena)

從地區上來看，報告中預期，到 2023 年，大中華地區 5G 手機出貨量將占整體 5G 手機出貨量的 34.0%，其次是北美地區的 18.8%，以及亞太地區為 17.4%。

報告中指出，受惠於政府對 5G 技術的支持，中國地區的 5G 市場將呈強勁的成長。該機構預期，在 2020 年，該地區的 5G 手機出貨量將佔整體中國智慧型手機總量的 17.5%，到 2023 年，5G 手機出貨量將有望達到 62.7%。

大中華地區 5G 手機出貨量占比將達 34.0%(圖片：gsmarena)

「由於強大的政府科技計畫和運營商的財務實力，5G 智慧型手機將在中國迅速普及。」Canalys 行動通訊副總裁 Nicole Peng 在一份聲明中表示。「中國也是許多主要 5G 設備供應商和智慧型手機供應商的所在地，這也將成為該地區在未來幾年重要的營銷助力。」

另外，Peng 也表示：「在今年上海舉行的 MWC 大會中 5G 討論非常多，中國的 5G 許可證比計劃提前了一年。」

儘管如此，Canalys 也在報告中警告，「成功的 5G 部署」將花費更長的時間，成本也將比前幾代更加昂貴，實行上也更加複雜。