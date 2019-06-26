台灣大前進上海MWC 搶先佈局5G、物聯網應用

台灣大 (3045-TW) 今 (26) 日宣布，將出席亞洲最大行動通訊產業盛會「MWC 上海」，除將與多國行動業者磋商交流外，擬洽談規劃中的「跨境設備物聯網整合方案」，搶攻 5G、IoT 佈局先機，台灣大企業用戶事業群副總陳惠玟表示，將展示相關 5G 應用，包括智慧城市、智慧零售等，尋求 5G 商轉後的跨境合作。

陳惠玟表示，台灣大是亞太地區最大行動通訊聯盟 Bridge Alliance 的台灣獨家會員，除積極佈局東南亞市場外，更將與新加坡、日本、澳洲等 10 多國的聯盟成員合作，盼透過 MWC 上海的機會，讓「跨境設備物聯網整合方案」能夠陸續拓展亞洲各國，並進一步擴展至歐美市場。

台灣大繼今年 2 月攜手工研院，前進巴塞隆納 MWC 展出 5G 應用技術後，再度率團前往上海參加亞洲 MWC 盛會，台灣大將展視智慧城市、智慧停車、智慧量表、智慧零售、智慧節能等領域，並尋求 5G 商轉後的跨境合作商機。

今年上海 MWC 盛會，將吸引全球 110 個國家、550 家企業共襄盛舉，尤其美國、南韓、英國等國家已率先開通 5G 網路，讓全球 5G 進入緊鑼密鼓的商轉期，也將成為 MWC 的主要焦點。