小摩：美中貿易停戰後 配合Fes降息 標普500有望上3200

標普 500 指數週一 (1 日) 上漲 0.8%，收在創紀錄的 2964 點，摩根大通 (JP Morgan) 週一發布報告認為，隨著中美貿易戰停火，在雙方緊張局勢不再升級之下，若情況持續朝好的方向發展，標普 500 指數有望衝上 3200 點。

以當前指數水準計算，這代表至少 8.25% 的漲幅。

摩根大通首席股票策略師 Dubravko Lakos-Bujas 表示，雖然貿易不確定性，仍然是股票下行風險的最大單一來源，但伴隨著貿易協議，聯準會的寬鬆政策與機構持股偏低，有望推升標普 500 指數升至 3200 點。

標普 500 近半年走勢 (圖表取自 Google)

今年上半年，標普 500 指數上漲 17%，是自 1997 年以來美股表現最佳的上半年，市場觀望 G20 峰會後美中貿易局勢發展。

川習會後，川普宣布不再對中國加徵新的關稅，雙方將恢復談判，同時也放寬對華為的供貨禁令，帶來市場情緒轉好。川普於週一 (1 日) 再次對外表示，美中新的談判已經開始，雙方透過電話進行了許多溝通。

Lakos-Bujas 指出，當前局勢發展最可能的情況，是貿易戰不會升級為對峙，這種情況下股市有望仍維持積極，標普 500 指數的目標價為 3000，相當於再 1.5% 的漲幅。

摩根大通表示，所有這些漲勢，都取決於未來幾個月貿易緊張局勢發展的情況，而在 G20 會後，至少目前看起來不太可能升級為對峙。

不過，要是談判破裂，雙方升級關稅行動，Lakos-Bujas 預測，標普 500 指數可能跌至 2500 點。