5G發展有三大挑戰 明年下半年才可見手機大幅量產

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證今 (24) 日表示，雖然 5G 可以發展的應用很多，但卻有 3 大挑戰，預期終端智慧手機的發展速度，將是帶動應用與市場需求的重要角色，4G 升級到 5G 帶來的換機效應，最快明 (2020) 年可望發酵，預期明年下半年將可見到大量 5G 手機推出。

隨著美國與南韓，今年 4 月陸續開通 5G 服務，日本預計 2020 年 3~6 月開放服務，台灣按照行政院規劃最快今年底就能發照，5G 產業供應鏈備受矚目。

富邦證表示，由於 5G 傳輸速度可達 4G 10 倍以上，將可解決行動網路傳輸量的問題，且其訊號的低延遲性與支援海量裝置接取，更會是未來推動全息影像、車聯網、無人載具、物聯網與工業 4.0 等服務所不可或缺的技術，因此，未來幾年 5G 供應鏈的成長指日可待。

富邦證券表示，5G 主要技術特性有三點，分別是超高速、低時延、及大連結，對應這些技術特性，適合發展的 5G 應用也就不一樣。

首先，「超高速」主要適合影音視訊類應用，例如：擴增實境 AR、虛擬實境 VR、3D 全息影像等，也就是透過立體投影，讓畫面在眼前真實呈現。

再來則是「低時延」，加快了資訊端到端傳輸的速度，也提高了可靠度，主要適合工廠自動化、車聯網、無人載具、公共安全等應用。

最後的「大連結」，主要重點是低耗電、大涵蓋，可以適用於智慧城市、智慧電表、智慧路燈。

雖然 5G 可以發展的應用非常多，但挑戰其實也不少，富邦證券指出，一、由於 5G 應用目標太過多元化，標準制定不容易；二、5G 頻譜效率僅略高於 4G，實現超高速的方式是擴大頻寬，但頻段高容易造成涵蓋率不足的問題；三、目前尚未解決室內涵蓋率的問題，如果要在室內使用 5G，等於要把基地台當無線 AP 來使用與佈建，但兩者成本相差很多，根本是件不可能的任務。

富邦證券表示，過去行動通信技術的發展，幾乎每隔十年就會出現一次世代變化，預估明年全球將進入 5G 高速起飛期，回顧過去 3G/4G 的發展歷程，終端智慧手機的發展速度，是帶動應用與市場需求的重要角色。

富邦證券表示，智慧手機不只是 5G 普及發展的關鍵，5G 也是智慧型手機創新的能量，其中，5G 手機對天線的使用量將雙倍成長；此外，頻譜的重新劃分會增加射頻前端的設計複雜性，也擴大射頻前端的元件需求量。最後是射頻前端中的元件濾波器，這是價值最大、成長速度最快的射頻前端元件，體聲波濾波器 (BAW) 相較於聲表面波濾波器 (SAW) 而言，更適合應用在高頻段，預估 BAW 未來將成為 5G 濾波器主流。

富邦證券表示，隨著 5G 建設投資越來越多，通訊設備商產業鏈進入黃金時代，其中相比 4G 彈性較大的共有: 天線射頻、無線主設備、傳輸主設備、光模組、網路工程建設等產業備受關注。

富邦證券預期，應 4G 升級到 5G 帶來換機效應，2020 年可望發酵，最大一波的換機潮將在 2023 年顯現。

富邦證券強調，5G 除了引領智慧型手機的發展，最大技術價值更是在行業應用，根據美國高通與 IHS 預測，全球 12.3 萬億美元經濟產出中，5G 應該可以貢獻 0.2% 的全球 GDP 成長率，中國信通院則預估 5G 應用設備投資未來將會逐年增長，包括車聯網、AR/VR 應用、工業物聯網等，都是創造 5G 技術價值的關鍵。