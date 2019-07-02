日本揮拳打向韓國科技業 早稻田：陸廠將坐收漁翁之利

昨 (1 日) 日本媒體指出，日本政府將從 7 月 4 日起日起，限制半導體、OLED 等材料對韓國出口。日本公司在向韓國出口物品時需要獲得日本政府相關部門的許可，而這審核的過程日本媒體預估需要花費三個月。

日本早稻田商學院教授長內厚說，限制措施對日本企業沒有好處，因為日本和韓國製造業密切相連，這種制裁只會對中國有好處。

日本政府限制向韓國出口的高科技材料主要有三大類：

一、用來製造手機顯示幕的氟化聚醯亞胺；

二、在 IC 製造中用來蝕刻晶片的高純度氟化氫；

三、用於將電路圖形轉移至半導體基底的光阻劑。

日本廠商基本壟斷氟化聚醯亞胺、氟化氫市場。全球氟化聚醯亞胺總產量的 90%、全球半導體企業 70% 的氟化氫則來自日本廠商。

光阻劑則是被日本、美國企業壟斷。JSR 市占 28%、東京應化 21%、信越化學 13%、富士電子材料 10%，這四家日本廠市占率合計達到 72%。此外美國羅門哈斯市占率為 15%。

圖: 前瞻產業研究院

而韓國是全球半導體和面板重鎮。若韓國廠商不能馬上找到這些材料的替代供應商，將對韓國半導體和面板產業產生不利影響，進而波及下游客戶，如蘋果、華為、OPPO、vivo、索尼等。

而中國面板廠商在面板產業已具有舉足輕重的力量，京東方 LCD 面板出貨量、出貨面積均為全球第一，此外，OLED 面板也已量產出貨。韓國廠商如果產量減少或者供應不及，中國廠商如京東方、深天馬、維信諾、TC 集團等，有機會憑藉自身技術實力和產品品質搶下訂單。

面板光阻劑方面，中國也有能部份替代的廠商如安集微電子、永太科技、容大感光、飛凱材料；半導體光阻劑部份則有蘇州瑞紅、北京科華、南大光電、上海新陽等。