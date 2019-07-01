危機變轉機 華為「補庫存」與「替代」商機一次報

美中重啟貿易談判，川普表態美國企業可以繼續向華為出售零組件。市場已經開始預期為防止川普「變掛」，華為可能會擴大採購規模進行「補庫存」。

此外在經歷這次「封鎖華為」事件後，華為供應鏈的「再平衡」會加速進行，「替代」商機也會相應而生。

下列將討論通訊、消費電子、雲計算三大產業鏈華為「補庫存」與「替代」商機：

企業端通訊產業鏈

零組件供應的恢復有助於華為重新拓展海外 5G 基地台市場，之前研究機構預估，若美國「封鎖華為」行動持續進行，2020 年華為設備占全球無線通訊市場比重會下滑至 24%(下圖)。

資料來源: Secure 5G

不過，一旦解禁且不再重新封鎖，中國國金證券預期，2020 年華為在全球無線通訊市場市占率將回升至 27%～30%。

由於通信設備因研發投入大、技術壁壘高，所以相對而言要達到「本土替代」過程相對漫長。

表: 鉅亨網彙整製表

消費電子產業鏈

手機是這次「封鎖華為」事件中受影響最大的業務，特別是 Google 停止提供華為相關軟體服務使得華為海外手機銷售量出現 40% 的下滑幅度。

不過也因為銷售下滑幅度大，意味「補庫存」力道會更強，特別是鏡頭、射頻、電池等零組件值得留意。

鏡頭方面：華為在 P30 Pro 系列中採用四鏡頭 / 潛望式鏡頭 / TOF 等一連串創新技術，未來可能還會導入屏下鏡頭、玻璃塑膠混合鏡頭等。

射頻：隨著 5G 基地台布建達一定的規模後，接著受惠的就是下游的終端消費性電子產品（手機、NB、平板、智慧手錶等）。而 5G 天線數量的增加，射頻元件的增多這類零組件是最被看好的產業別之一。

電池：華為目前不光只在手機市場積極發展，業務開始擴大至 NB，因此對於電池需求不斷增加，也將水漲船高。此外，進入 5G 世代，電子零件耗電量的提升，對於電池容量需求也越來越大。

表: 鉅亨網彙整製表

雲計算產業鏈：

除手機外，華為公有雲和伺服器業務也是在此次制裁中受影響較大的業務。由 於在 X86 伺服器上游零組件備貨不足，因此華為在遭到制裁後，伺服器業務一度停擺。

不過在解禁後，華為不僅會更積極備貨，同時也會擴大 ARM 架構的發展。目前，X86 架構伺服器仍佔據絕對主流地位，市占率約 96%。因此 ARM 生態的建立是一個長期過程。

華為目前擁有 ARM v8 架構的永久授權，即使禁運不解除，在 v9 架構升級之前，華為有充足時間進行下一代自主架構的開發和升級。

華為雲計算替代產業鏈重點：