中國平安庫藏股加持 今年漲幅65%

7 月 2 日晚間，上證 A50 重要成份股 - 中國平安公布，已於 7 月 2 日買回 571 萬股 A 股，耗資人民幣 5.2 億元。在短短 15 天裡，中國平安合計動用約人民幣 39.41 億元，買回 A 股股份超過 4573 萬股。

依照中國平安去年 10 月份公布的庫藏股計劃來看，目前買入金額距離其計劃下限 (人民幣 50 億元) 剩下約人民幣 11 億元的空間，而距離上限 (人民幣 100 億元) 則有約人民幣 61 億元額度。

中國平安自 6 月 18 日啟動首次庫藏股至今，其股價已累計上漲 13.94%，並一度在 7 月 1 日突破歷史新高。而今年以來，中國平安股價累計漲幅約 65%。

(圖: 東方財富網) 中國平安周線走勢

在 7 月 1 日創下新高的同時，中國平安總市值已逾人民幣 1.6 兆元（A 股 + H 股），位居滬深兩市第二名，僅次於工商銀行。

截至 2019 年 6 月 30 日，中國平安利用集中競價交易方式已累計買回 A 股 4002 萬股，占該公司總股本的比例為 0.22%，金額合計人民幣 34.2 億元，最低成交價格為人民幣 79.85 元 / 股，最高成交價格為人民幣 88.09 元 / 股。

業內認為中國平安進行庫藏股的頻率高、腳步快，已超越市場預期。不過在一連串的買進後，目前中國平安股價約在人民幣 91 / 股，離中國平安最高百億 A 股庫藏股價格上限人民幣 101.24 / 股的空間約剩 10%。

此外，截至 7 月 2 日止，今年以來上證綜指累計上漲 22%，深證成指則上漲 32%，其中保險指數大漲 58%，漲幅遠超過指數。

招商證券認為，以全年來看，EV(內含價值) 維持 15%～20% 成長的因素下，保險類股與消費類股具同等資產配置的價值。

太平洋證券則表示，保險類股長期績效表現佳，是資產配置不可缺少的核心資產。就某種程度上來說，保險具備與白酒一樣的屬性，經營穩定性高，且發展空間大。