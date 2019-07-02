[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/01 108/06/28 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.33540 10.32460 0.01080 0.10460 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.19260 10.18200 0.01060 0.10411 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.42460 10.41110 0.01350 0.12967 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.28560 10.27240 0.01320 0.12850 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.21900 10.20500 0.01400 0.13719 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.22480 10.21000 0.01480 0.14496 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.22480 10.21000 0.01480 0.14496 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.27160 10.25760 0.01400 0.13648 大華銀多元特別收益平衡基金 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.69440 10.66450 0.02990 0.28037 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.49490 10.46550 0.02940 0.28092 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.59800 10.58060 0.01740 0.16445 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.48650 10.46930 0.01720 0.16429 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.06000 23.13000 -0.07000 -0.30264 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.98000 24.86000 0.12000 0.48270 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.61820 41.61810 0.00010 0.00024 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.14770 40.06230 0.08540 0.21317 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.85150 9.84140 0.01010 0.10263 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.36490 10.35050 0.01440 0.13912 中國信託台灣活力基金 13.09000 12.89000 0.20000 1.55159 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.98200 9.98380 -0.00180 -0.01803 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.10150 10.10770 -0.00620 -0.06134 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.06680 9.07240 -0.00560 -0.06173 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41870 10.41540 0.00330 0.03168 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31440 9.31150 0.00290 0.03114 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.20830 11.20500 0.00330 0.02945 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.51900 9.51620 0.00280 0.02942 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.39650 11.43880 -0.04230 -0.36979 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.96140 9.99840 -0.03700 -0.37006 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.32890 43.37850 -0.04960 -0.11434 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.22330 45.16900 0.05430 0.12022 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.83760 45.82410 0.01350 0.02946 中國信託智能運動基金-台幣 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 中國信託智能運動基金-美元 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03350 11.03300 0.00050 0.00453 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.17770 10.16870 0.00900 0.08851 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.39900 9.39070 0.00830 0.08839 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.39570 10.37980 0.01590 0.15318 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.59780 9.58320 0.01460 0.15235 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.97000 10.91000 0.06000 0.54995 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.19240 42.19890 -0.00650 -0.01540 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.20720 43.18710 0.02010 0.04654 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.81500 42.73900 0.07600 0.17782 元大2001基金 61.65000 59.88000 1.77000 2.95591 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.50950 45.48660 0.02290 0.05034 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.83850 43.77820 0.06030 0.13774 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.14000 21.20000 -0.06000 -0.28302 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.69240 11.69160 0.00080 0.00684 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87310 10.87760 -0.00450 -0.04137 元大上證50基金 33.63000 33.66000 -0.03000 -0.08913 元大大中華TMT基金-人民幣 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 元大大中華TMT基金-新台幣 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455 元大大中華價值指數基金-美元 12.70500 12.73400 -0.02900 -0.22774 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.28000 17.33500 -0.05500 -0.31728 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.85300 10.88100 -0.02800 -0.25733 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.53500 10.56800 -0.03300 -0.31226 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.04000 0.01000 0.32895 元大中國平衡基金-新台幣 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.01040 47.01100 -0.00060 -0.00128 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.94120 10.93760 0.00360 0.03291 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97530 9.97200 0.00330 0.03309 元大中國機會債券基金-新台幣 10.15790 10.15950 -0.00160 -0.01575 元大巴西指數基金 7.17800 7.22400 -0.04600 -0.63677 元大日經225基金 27.60000 27.03000 0.57000 2.10877 元大台商收成基金 22.80000 22.44000 0.36000 1.60428 元大台灣50單日反向1倍基金 11.55000 11.76000 -0.21000 -1.78571 元大台灣50單日正向2倍基金 40.31000 38.83000 1.48000 3.81149 元大台灣中型100基金 33.02000 32.37000 0.65000 2.00803 元大台灣加權股價指數基金 25.92300 25.50600 0.41700 1.63491 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.43000 10.23000 0.20000 1.95503 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.43000 10.23000 0.20000 1.95503 元大台灣卓越50基金 82.75000 81.14000 1.61000 1.98422 元大台灣金融基金 18.33000 18.25000 0.08000 0.43836 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.39000 10.22000 0.17000 1.66341 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.39000 10.22000 0.17000 1.66341 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.85000 31.49000 0.36000 1.14322 元大台灣高股息基金 27.06000 26.61000 0.45000 1.69109 元大台灣電子科技基金 35.50000 34.48000 1.02000 2.95824 元大全球ETF成長組合基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 元大全球ETF穩健組合基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689 元大全球人工智慧ETF基金 22.82000 22.66000 0.16000 0.70609 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 元大全球不動產證券化基金-美元 12.26700 12.25600 0.01100 0.08975 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.58000 6.59000 -0.01000 -0.15175 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 6.84000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.54300 8.51000 0.03300 0.38778 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 元大全球新興市場精選組合基金 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278 元大全球農業商機基金 17.99000 17.98000 0.01000 0.05562 元大印尼指數基金 9.88800 9.85100 0.03700 0.37560 元大印度指數基金 10.28900 10.32900 -0.04000 -0.38726 元大印度基金 13.18000 13.19000 -0.01000 -0.07582 元大多多基金 17.40000 16.79000 0.61000 3.63311 元大多福基金 52.38000 51.16000 1.22000 2.38468 元大亞太成長基金 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.30590 9.29700 0.00890 0.09573 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.46280 7.45560 0.00720 0.09657 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.29200 9.32000 -0.02800 -0.30043 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.18500 10.23500 -0.05000 -0.48852 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22960 10.22140 0.00820 0.08022 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.40620 10.39800 0.00820 0.07886 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.22930 10.22120 0.00810 0.07925 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.47050 10.47200 -0.00150 -0.01432 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.29300 10.29450 -0.00150 -0.01457 元大卓越基金 43.87000 43.13000 0.74000 1.71574 元大店頭基金 8.33000 8.05000 0.28000 3.47826 元大美元貨幣市場基金-美元 10.46550 10.46480 0.00070 0.00669 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83200 9.84300 -0.01100 -0.11175 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.67820 32.79490 -0.11670 -0.35585 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.33210 42.40870 -0.07660 -0.18062 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.91360 16.89870 0.01490 0.08817 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.81940 22.87940 -0.06000 -0.26224 元大美國政府7至10年期債券基金 42.08760 42.11160 -0.02400 -0.05699 元大高科技基金 19.31000 18.70000 0.61000 3.26203 元大得利貨幣市場基金 16.32560 16.32490 0.00070 0.00429 元大得寶貨幣市場基金 12.03240 12.03180 0.00060 0.00499 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.74000 10.37000 0.37000 3.56798 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.74000 10.37000 0.37000 3.56798 元大富櫃50基金 12.82000 12.36000 0.46000 3.72168 元大華夏中小基金 7.34000 7.37000 -0.03000 -0.40706 元大新中國基金-人民幣 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 元大新中國基金-美元 9.17500 9.20700 -0.03200 -0.34756 元大新中國基金-新台幣 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 元大新主流基金 24.07000 23.24000 0.83000 3.57143 元大新東協平衡基金-美元 9.61600 9.60500 0.01100 0.11452 元大新東協平衡基金-新台幣 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.82430 10.79620 0.02810 0.26028 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.01290 9.98230 0.03060 0.30654 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.35850 11.33430 0.02420 0.21351 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.40330 9.38340 0.01990 0.21208 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.51740 10.50790 0.00950 0.09041 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.79000 9.78110 0.00890 0.09099 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.76280 10.76310 -0.00030 -0.00279 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.02690 10.02720 -0.00030 -0.00299 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.06520 10.05900 0.00620 0.06164 元大新興亞洲基金 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.76290 9.74820 0.01470 0.15080 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.15840 9.14460 0.01380 0.15091 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.10830 10.10250 0.00580 0.05741 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.49300 9.48760 0.00540 0.05692 元大萬泰貨幣市場基金 15.16390 15.16320 0.00070 0.00462 元大經貿基金 36.65000 35.82000 0.83000 2.31714 元大實質多重資產基金-人民幣 8.88000 8.83000 0.05000 0.56625 元大實質多重資產基金-美元 8.18300 8.13700 0.04600 0.56532 元大實質多重資產基金-新台幣 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 元大滬深300單日反向1倍基金 11.95000 12.39000 -0.44000 -3.55125 元大滬深300單日正向2倍基金 19.10000 17.83000 1.27000 7.12283 元大摩臺基金 38.75000 37.96000 0.79000 2.08114 元大標普500基金 27.62000 27.50000 0.12000 0.43636 元大標普500單日反向1倍基金 12.28000 12.34000 -0.06000 -0.48622 元大標普500單日正向2倍基金 36.18000 35.87000 0.31000 0.86423 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.21000 20.29000 -0.08000 -0.39428 元大標智滬深300基金 18.53000 18.35000 0.18000 0.98093 元大歐洲50基金 25.46000 25.25000 0.21000 0.83168 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.36880 9.35110 0.01770 0.18928 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29120 10.29100 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.59000 15.22000 0.37000 2.43101 日盛上選基金 34.61000 33.48000 1.13000 3.37515 日盛小而美基金 18.02000 17.55000 0.47000 2.67806 日盛中國內需動力基金 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.35970 12.35090 0.00880 0.07125 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89020 9.88320 0.00700 0.07083 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.61590 12.60440 0.01150 0.09124 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.09010 10.08090 0.00920 0.09126 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.41360 11.40910 0.00450 0.03944 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.11100 9.10740 0.00360 0.03953 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 日盛日盛基金 11.46000 11.11000 0.35000 3.15032 日盛目標收益組合基金(美元) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.56680 10.55730 0.00950 0.08999 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.46830 9.45980 0.00850 0.08985 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.33930 10.33570 0.00360 0.03483 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.26480 9.26160 0.00320 0.03455 日盛全球智能車基金(美元) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51780 2.51530 0.00250 0.09939 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65990 1.65820 0.00170 0.10252 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38980 0.38930 0.00050 0.12844 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25740 0.25710 0.00030 0.11669 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.86010 12.85140 0.00870 0.06770 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.36870 8.36300 0.00570 0.06816 日盛亞洲機會基金 7.10000 7.10000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 17.34000 16.83000 0.51000 3.03030 日盛高科技基金 18.14000 17.57000 0.57000 3.24417 日盛貨幣市場基金 14.83450 14.83380 0.00070 0.00472 日盛新台商基金 39.81000 38.59000 1.22000 3.16144 日盛精選五虎基金 36.43000 35.70000 0.73000 2.04482 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54590 13.54520 0.00070 0.00517 台新2000高科技基金 31.19000 30.18000 1.01000 3.34659 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 台新MSCI中國基金 20.33000 20.38000 -0.05000 -0.24534 台新大眾貨幣市場基金 14.22260 14.22200 0.00060 0.00422 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.49230 10.49190 0.00040 0.00381 台新中美貨幣市場基金-美元 10.60680 10.60150 0.00530 0.04999 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.25770 10.26220 -0.00450 -0.04385 台新中國通基金 45.07000 43.42000 1.65000 3.80009 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56820 0.56620 0.00200 0.35323 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.62900 17.58500 0.04400 0.25021 台新中國精選中小基金-美元 0.31660 0.31640 0.00020 0.06321 台新中國精選中小基金-新台幣 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 台新主流基金 24.15000 23.40000 0.75000 3.20513 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.14000 23.07000 0.07000 0.30342 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.74920 0.74630 0.00290 0.38858 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.46000 16.41000 0.05000 0.30469 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53180 0.52980 0.00200 0.37750 台新台灣中小基金 34.76000 33.48000 1.28000 3.82318 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.48540 10.52400 -0.03860 -0.36678 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.74080 9.76200 -0.02120 -0.21717 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.23080 11.25530 -0.02450 -0.21768 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.09780 10.07410 0.02370 0.23526 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.26970 11.24330 0.02640 0.23481 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 台新印度基金 15.24000 15.18000 0.06000 0.39526 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.70880 8.70080 0.00800 0.09195 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28560 0.28500 0.00060 0.21053 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.72470 12.71300 0.01170 0.09203 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41210 0.41130 0.00080 0.19451 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.90000 40.85000 0.05000 0.12240 台新真吉利貨幣市場基金 11.13000 11.12960 0.00040 0.00359 台新高股息平衡基金 32.05010 31.59550 0.45460 1.43881 台新智慧生活基金-美元 10.73530 10.64560 0.08970 0.84260 台新智慧生活基金-新台幣 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.34020 8.31620 0.02400 0.28859 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.58970 8.57280 0.01690 0.19714 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.42430 9.39690 0.02740 0.29159 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.71700 9.69800 0.01900 0.19592 台新新興市場債券基金(A類型) 11.66380 11.65220 0.01160 0.09955 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36970 0.36900 0.00070 0.18970 台新新興市場債券基金(B類型) 8.30870 8.30030 0.00840 0.10120 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27790 0.27730 0.00060 0.21637 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.68000 5.70000 -0.02000 -0.35088 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.43000 22.41000 0.02000 0.08925 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.21520 10.21420 0.00100 0.00979 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.02320 10.01770 0.00550 0.05490 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.12760 10.12730 0.00030 0.00296 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.21500 10.21400 0.00100 0.00979 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.02300 10.01750 0.00550 0.05490 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.12760 10.12730 0.00030 0.00296 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.14150 42.13680 0.00470 0.01115 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.52910 41.47700 0.05210 0.12561 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.75040 39.69020 0.06020 0.15167 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.35150 11.35080 0.00070 0.00617 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19190 10.19500 -0.00310 -0.03041 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.22040 9.21890 0.00150 0.01627 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.83140 10.82970 0.00170 0.01570 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83670 7.83810 -0.00140 -0.01786 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27550 9.27700 -0.00150 -0.01617 永豐中小基金 53.55000 52.37000 1.18000 2.25320 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78880 1.78830 0.00050 0.02796 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49070 2.48990 0.00080 0.03213 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.20470 8.20510 -0.00040 -0.00488 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08390 11.08450 -0.00060 -0.00541 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.71000 4.70000 0.01000 0.21277 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.33000 21.30000 0.03000 0.14085 永豐主流品牌基金 19.71000 19.49000 0.22000 1.12878 永豐永豐基金 32.89000 32.40000 0.49000 1.51235 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.25350 9.23110 0.02240 0.24266 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.73560 9.71190 0.02370 0.24403 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.15040 9.13570 0.01470 0.16091 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.62980 9.61430 0.01550 0.16122 永豐亞洲民生消費基金 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085 永豐南非幣2021保本基金 14.11540 14.10750 0.00790 0.05600 永豐高科技基金 23.65000 22.85000 0.80000 3.50109 永豐貨幣市場基金 13.93870 13.93800 0.00070 0.00502 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11620 2.11480 0.00140 0.06620 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61120 2.60950 0.00170 0.06515 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81540 7.81320 0.00220 0.02816 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.94600 10.94300 0.00300 0.02741 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19940 7.19300 0.00640 0.08898 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.53770 11.52740 0.01030 0.08935 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.85000 18.89000 -0.04000 -0.21175 永豐臺灣加權ETF基金 54.48000 53.57000 0.91000 1.69871 永豐領航科技基金 38.32000 37.09000 1.23000 3.31626 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.22000 12.19000 0.03000 0.24610 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374 永豐趨勢平衡基金 41.16000 40.54000 0.62000 1.52935 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.87580 11.87490 0.00090 0.00758 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.80450 9.80330 0.00120 0.01224 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.37730 10.37600 0.00130 0.01253 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.86700 9.86410 0.00290 0.02940 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.27620 10.27310 0.00310 0.03018 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.85960 9.85800 0.00160 0.01623 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.56140 10.55960 0.00180 0.01705 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.87910 9.87560 0.00350 0.03544 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.37050 10.36680 0.00370 0.03569 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.14000 15.15000 -0.01000 -0.06601 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.96000 19.95000 0.01000 0.05013 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.86000 19.84000 0.02000 0.10081 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.09640 10.09810 -0.00170 -0.01683 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.09640 10.09810 -0.00170 -0.01683 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.05920 10.06200 -0.00280 -0.02783 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.05920 10.06210 -0.00290 -0.02882 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.13390 10.15520 -0.02130 -0.20974 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.13370 10.15500 -0.02130 -0.20975 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.09870 10.10060 -0.00190 -0.01881 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.09870 10.10060 -0.00190 -0.01881 兆豐國際生命科學基金 15.43000 15.28000 0.15000 0.98168 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.39750 10.36990 0.02760 0.26615 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.63260 10.59710 0.03550 0.33500 兆豐國際全球基金 31.19000 31.13000 0.06000 0.19274 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.47780 10.47720 0.00060 0.00573 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.20190 10.21060 -0.00870 -0.08521 兆豐國際國民基金 22.70000 21.92000 0.78000 3.55839 兆豐國際第一基金 13.53000 13.08000 0.45000 3.44037 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.72440 10.71820 0.00620 0.05785 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.21450 8.20970 0.00480 0.05847 兆豐國際萬全基金 20.96000 20.43000 0.53000 2.59422 兆豐國際電子基金 26.60000 25.70000 0.90000 3.50195 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.39000 21.98000 0.41000 1.86533 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.57000 15.82000 -0.25000 -1.58028 兆豐國際豐台灣基金 35.19000 34.19000 1.00000 2.92483 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55500 12.55450 0.00050 0.00398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.78580 10.76860 0.01720 0.15972 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.54130 10.52540 0.01590 0.15106 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.77720 10.76010 0.01710 0.15892 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.57490 10.55800 0.01690 0.16007 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.63820 10.62220 0.01600 0.15063 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.64410 10.62720 0.01690 0.15903 合庫台灣基金 11.40000 10.89000 0.51000 4.68320 合庫全球高收益債券基金A類型 11.70160 11.69810 0.00350 0.02992 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.68750 12.67570 0.01180 0.09309 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.31930 11.30920 0.01010 0.08931 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.10150 12.09100 0.01050 0.08684 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17400 8.17150 0.00250 0.03059 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.47050 9.46160 0.00890 0.09406 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15750 9.14930 0.00820 0.08962 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.89080 8.88300 0.00780 0.08781 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32180 9.31180 0.01000 0.10739 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 合庫全球新興市場基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 合庫貨幣市場基金 10.17200 10.17150 0.00050 0.00492 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.97300 9.96040 0.01260 0.12650 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.24690 10.23420 0.01270 0.12409 合庫新興多重收益基金A類型 10.52440 10.51710 0.00730 0.06941 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.06890 12.05330 0.01560 0.12943 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.20990 15.19010 0.01980 0.13035 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.76890 8.75770 0.01120 0.12789 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.57540 9.56350 0.01190 0.12443 合庫新興多重收益基金B類型 7.93730 7.93190 0.00540 0.06808 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.73520 8.72390 0.01130 0.12953 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.59650 10.58330 0.01320 0.12472 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036 安本標準兩岸價值基金 美元 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.10590 10.10870 -0.00280 -0.02770 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.11550 10.11780 -0.00230 -0.02273 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.05780 10.05500 0.00280 0.02785 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.08110 10.08480 -0.00370 -0.03669 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.10580 10.10870 -0.00290 -0.02869 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.11550 10.11780 -0.00230 -0.02273 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.05780 10.05500 0.00280 0.02785 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.08110 10.08470 -0.00360 -0.03570 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20830 11.20780 0.00050 0.00446 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.09230 10.08210 0.01020 0.10117 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04700 10.04630 0.00070 0.00697 安聯中國東協基金 15.82000 15.84000 -0.02000 -0.12626 安聯中國策略基金-美元 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110 安聯中國策略基金-新臺幣 16.16000 16.16000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-人民幣 14.89000 14.91000 -0.02000 -0.13414 安聯中華新思路基金-美元 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610 安聯台灣大壩基金 30.18000 29.45000 0.73000 2.47878 安聯台灣科技基金 50.81000 49.80000 1.01000 2.02811 安聯台灣貨幣市場基金 12.54610 12.54550 0.00060 0.00478 安聯台灣智慧基金 33.99000 32.89000 1.10000 3.34448 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.73840 10.72530 0.01310 0.12214 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.84100 15.82430 0.01670 0.10553 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86870 9.85830 0.01040 0.10549 安聯四季成長組合基金-美元 11.57000 11.53000 0.04000 0.34692 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.17830 13.16480 0.01350 0.10255 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.78180 10.76800 0.01380 0.12816 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.85540 12.84080 0.01460 0.11370 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55660 9.54680 0.00980 0.10265 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.50080 9.48860 0.01220 0.12858 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.04760 9.03730 0.01030 0.11397 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.18790 10.17840 0.00950 0.09333 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.24460 10.23290 0.01170 0.11434 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.48360 12.47330 0.01030 0.08258 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.33350 11.32310 0.01040 0.09185 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.94660 10.93780 0.00880 0.08045 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.62970 8.62260 0.00710 0.08234 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.49490 8.48700 0.00790 0.09308 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.17910 8.17250 0.00660 0.08076 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24350 10.23520 0.00830 0.08109 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16630 10.15810 0.00820 0.08072 安聯全球人口趨勢基金 12.50000 12.44000 0.06000 0.48232 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.17000 9.00000 0.17000 1.88889 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.75000 34.16000 0.59000 1.72717 安聯全球油礦金趨勢基金 8.23000 8.18000 0.05000 0.61125 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46840 12.46160 0.00680 0.05457 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.55650 10.55070 0.00580 0.05497 安聯全球新興市場基金 17.64000 17.68000 -0.04000 -0.22624 安聯全球農金趨勢基金 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 安聯全球綠能趨勢基金 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 安聯亞洲動態策略基金 22.45000 22.52000 -0.07000 -0.31083 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.06760 10.07030 -0.00270 -0.02681 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07550 10.07870 -0.00320 -0.03175 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.06740 10.07010 -0.00270 -0.02681 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.07800 10.08130 -0.00330 -0.03273 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07040 10.07310 -0.00270 -0.02680 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.03800 10.04170 -0.00370 -0.03685 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03800 10.04170 -0.00370 -0.03685 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03790 10.04170 -0.00380 -0.03784 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.55050 10.54810 0.00240 0.02275 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.13580 10.13340 0.00240 0.02368 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.48370 90.39100 0.09270 0.10255 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.35630 13.34000 0.01630 0.12219 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.65640 68.58530 0.07110 0.10367 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.00740 9.99510 0.01230 0.12306 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.73310 2.73220 0.00090 0.03294 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92690 10.92520 0.00170 0.01556 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28380 2.28300 0.00080 0.03504 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89610 8.89500 0.00110 0.01237 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.44010 10.43200 0.00810 0.07765 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.38150 10.36470 0.01680 0.16209 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.72930 10.70960 0.01970 0.18395 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.34320 10.32690 0.01630 0.15784 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.38890 10.37410 0.01480 0.14266 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.43920 10.43110 0.00810 0.07765 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37890 10.36210 0.01680 0.16213 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.72630 10.70640 0.01990 0.18587 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.34030 10.32390 0.01640 0.15885 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.38880 10.37390 0.01490 0.14363 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.25360 10.23980 0.01380 0.13477 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.31120 10.29530 0.01590 0.15444 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.24640 10.23260 0.01380 0.13486 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.20740 10.19440 0.01300 0.12752 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.26180 10.24820 0.01360 0.13271 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.26250 10.24600 0.01650 0.16104 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.24630 10.23250 0.01380 0.13486 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.20690 10.19390 0.01300 0.12753 宏利台灣動力基金A類型 30.58000 29.70000 0.88000 2.96296 宏利台灣動力基金I類型 30.58000 29.70000 0.88000 2.96296 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.06870 10.04660 0.02210 0.21997 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94980 9.93600 0.01380 0.13889 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.63590 7.61920 0.01670 0.21918 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.61500 7.60260 0.01240 0.16310 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 宏利全球債券組合基金 13.72900 13.72130 0.00770 0.05612 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.98050 2.97790 0.00260 0.08731 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.39260 12.38620 0.00640 0.05167 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94060 8.93610 0.00450 0.05036 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54270 2.54130 0.00140 0.05509 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.49010 11.49050 -0.00040 -0.00348 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46830 3.46140 0.00690 0.19934 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55660 0.55550 0.00110 0.19802 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.70000 15.68000 0.02000 0.12755 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.33130 12.33050 0.00080 0.00649 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.91730 10.91620 0.00110 0.01008 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.48110 10.48430 -0.00320 -0.03052 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.82010 8.81920 0.00090 0.01021 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.44940 8.44860 0.00080 0.00947 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.31210 8.31420 -0.00210 -0.02526 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.25750 8.25810 -0.00060 -0.00727 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.58000 10.43000 0.15000 1.43816 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.55000 10.40000 0.15000 1.44231 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.47000 10.31000 0.16000 1.55189 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00860 3.00150 0.00710 0.23655 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43530 0.43430 0.00100 0.23026 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.11320 13.08690 0.02630 0.20096 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.99290 0.99060 0.00230 0.23218 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.57310 7.55790 0.01520 0.20111 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10330 2.09840 0.00490 0.23351 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30380 0.30310 0.00070 0.23095 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.22730 9.20850 0.01880 0.20416 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33540 0.33470 0.00070 0.20914 宏利萬利貨幣市場基金 13.68650 13.68600 0.00050 0.00365 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.51000 2.51000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.90000 25.36000 0.54000 2.12934 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.90000 25.36000 0.54000 2.12934 宏利澳幣保本基金 12.65110 12.65620 -0.00510 -0.04030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.17000 11.25000 -0.08000 -0.71111 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.73000 10.81000 -0.08000 -0.74006 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.22000 12.25000 -0.03000 -0.24490 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.43800 10.47570 -0.03770 -0.35988 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.68450 9.71580 -0.03130 -0.32216 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.18150 9.21920 -0.03770 -0.40893 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.56960 11.55790 0.01170 0.10123 貝萊德亞美利加收益基金 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 貝萊德新台幣基金 12.96920 12.96880 0.00040 0.00308 貝萊德寶利基金 27.28000 26.77000 0.51000 1.90512 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47790 11.47760 0.00030 0.00261 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15170 10.15270 -0.00100 -0.00985 保德信大中華基金-人民幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 保德信大中華基金-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-新台幣 29.98000 30.00000 -0.02000 -0.06667 保德信中小型股基金 46.21000 44.80000 1.41000 3.14732 保德信中國中小基金-人民幣 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325 保德信中國中小基金-美元 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753 保德信中國中小基金-新臺幣 8.17000 8.20000 -0.03000 -0.36585 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.95430 9.94690 0.00740 0.07440 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.03190 10.02680 0.00510 0.05086 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.07280 10.06530 0.00750 0.07451 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.14640 11.13800 0.00840 0.07542 保德信中國品牌基金-人民幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 保德信中國品牌基金-美元 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.36000 28.16000 0.20000 0.71023 保德信全球消費商機基金 19.18000 19.13000 0.05000 0.26137 保德信全球基礎建設基金 13.81000 13.72000 0.09000 0.65598 保德信全球資源基金 7.56000 7.51000 0.05000 0.66578 保德信全球醫療生化基金-美元 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.82000 33.56000 0.26000 0.77473 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.53160 10.51140 0.02020 0.19217 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.90090 10.88000 0.02090 0.19210 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.58470 10.57430 0.01040 0.09835 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.95390 10.94310 0.01080 0.09869 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70650 9.68520 0.02130 0.21992 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.85350 10.82990 0.02360 0.21792 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28570 9.27420 0.01150 0.12400 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.36560 10.35280 0.01280 0.12364 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22240 8.21540 0.00700 0.08521 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.30980 11.30020 0.00960 0.08495 保德信亞太基金 20.89000 20.95000 -0.06000 -0.28640 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74810 8.74320 0.00490 0.05604 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.07860 12.07180 0.00680 0.05633 保德信店頭市場基金 33.84000 33.08000 0.76000 2.29746 保德信拉丁美洲基金 7.54000 7.51000 0.03000 0.39947 保德信金平衡基金 30.27000 29.92000 0.35000 1.16979 保德信金滿意基金 42.51000 41.67000 0.84000 2.01584 保德信科技島基金 26.30000 25.60000 0.70000 2.73438 保德信高成長基金 94.40000 92.71000 1.69000 1.82289 保德信貨幣市場基金 15.83730 15.83650 0.00080 0.00505 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.67880 10.65030 0.02850 0.26760 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.93830 10.91930 0.01900 0.17400 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.05740 11.03400 0.02340 0.21207 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.60500 10.59250 0.01250 0.11801 保德信新世紀基金 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.19260 8.18690 0.00570 0.06962 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.29630 10.28800 0.00830 0.08068 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.62040 11.61230 0.00810 0.06975 保德信新興趨勢組合基金 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 保德信瑞騰基金 15.63440 15.63370 0.00070 0.00448 保德信歐洲組合基金 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.01310 10.00650 0.00660 0.06596 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.49590 10.48870 0.00720 0.06865 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.94010 9.94780 -0.00770 -0.07740 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.19690 10.20320 -0.00630 -0.06175 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.08280 10.07460 0.00820 0.08139 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.48470 10.47760 0.00710 0.06776 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.98020 9.97160 0.00860 0.08624 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.28270 10.27380 0.00890 0.08663 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.57430 10.57870 -0.00440 -0.04159 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.43920 10.43070 0.00850 0.08149 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.71440 10.70560 0.00880 0.08220 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.35950 10.35010 0.00940 0.09082 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.59620 10.58630 0.00990 0.09352 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.27110 10.26360 0.00750 0.07307 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.70740 10.69890 0.00850 0.07945 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.15750 10.14840 0.00910 0.08967 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.46740 10.45830 0.00910 0.08701 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.39860 10.38560 0.01300 0.12517 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14770 10.13380 0.01390 0.13716 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.46210 10.45040 0.01170 0.11196 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.72340 10.71120 0.01220 0.11390 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.62520 10.60420 0.02100 0.19803 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.10870 11.08640 0.02230 0.20115 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.44790 10.43520 0.01270 0.12170 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.65840 10.64550 0.01290 0.12118 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49060 10.47840 0.01220 0.11643 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.54290 10.53030 0.01260 0.11965 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.57980 10.57720 0.00260 0.02458 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.47630 10.45710 0.01920 0.18361 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.38050 10.36150 0.01900 0.18337 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.61350 10.58350 0.03000 0.28346 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.60520 10.57390 0.03130 0.29601 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.29650 10.27640 0.02010 0.19559 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.29440 10.27430 0.02010 0.19563 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98250 1.98130 0.00120 0.06057 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83160 2.82990 0.00170 0.06007 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29710 0.29690 0.00020 0.06736 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45970 0.45940 0.00030 0.06530 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44740 8.45300 -0.00560 -0.06625 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.31020 12.31910 -0.00890 -0.07225 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.73400 9.72670 0.00730 0.07505 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.33540 12.32620 0.00920 0.07464 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.77520 8.76760 0.00760 0.08668 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.17280 11.16310 0.00970 0.08689 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.88620 10.87040 0.01580 0.14535 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.70460 10.70350 0.00110 0.01028 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.18000 18.88000 0.30000 1.58898 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4435.13000 4364.73000 70.40000 1.61293 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.35830 10.35140 0.00690 0.06666 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.18160 11.17440 0.00720 0.06443 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.24240 10.25050 -0.00810 -0.07902 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.97610 9.96240 0.01370 0.13752 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.52740 10.51300 0.01440 0.13697 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96810 9.96810 0.00000 0.00000 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.29540 10.29610 -0.00070 -0.00680 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.48750 10.46300 0.02450 0.23416 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.16850 6.15850 0.01000 0.16238 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.23890 11.22060 0.01830 0.16309 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.72860 10.72080 0.00780 0.07276 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.74570 11.72830 0.01740 0.14836 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.95140 10.93500 0.01640 0.14998 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.27260 9.26580 0.00680 0.07339 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.60680 9.59260 0.01420 0.14803 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.47540 9.46120 0.01420 0.15009 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.64530 10.63750 0.00780 0.07333 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.12680 11.11030 0.01650 0.14851 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.10450 11.08790 0.01660 0.14971 柏瑞五國金勢力建設基金 7.39000 7.39000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 12.97000 12.76000 0.21000 1.64577 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69770 13.69720 0.00050 0.00365 柏瑞全球金牌組合基金 16.71000 16.67000 0.04000 0.23995 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.33540 14.31220 0.02320 0.16210 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.67630 12.64870 0.02760 0.21820 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.27260 13.24300 0.02960 0.22351 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.70410 8.69000 0.01410 0.16226 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.84460 6.83360 0.01100 0.16097 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77930 8.76020 0.01910 0.21803 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.56430 8.54840 0.01590 0.18600 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.87020 10.84600 0.02420 0.22312 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.47740 8.46280 0.01460 0.17252 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.86440 12.83640 0.02800 0.21813 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.41710 12.39710 0.02000 0.16133 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.11080 13.08650 0.02430 0.18569 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.08240 12.05550 0.02690 0.22313 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.07140 9.05670 0.01470 0.16231 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.81270 9.79140 0.02130 0.21754 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.78680 9.76860 0.01820 0.18631 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.66470 9.64310 0.02160 0.22399 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.52080 9.50440 0.01640 0.17255 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.70280 10.69700 0.00580 0.05422 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.62380 10.61330 0.01050 0.09893 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.46780 10.45560 0.01220 0.11668 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.52060 10.51080 0.00980 0.09324 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.92280 9.91750 0.00530 0.05344 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.63780 9.62820 0.00960 0.09971 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.65640 10.64640 0.01000 0.09393 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.68970 9.67840 0.01130 0.11675 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.74490 9.73590 0.00900 0.09244 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.68280 10.67710 0.00570 0.05339 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.62420 10.61360 0.01060 0.09987 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.46810 10.45590 0.01220 0.11668 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.52150 10.51170 0.00980 0.09323 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.92270 9.91730 0.00540 0.05445 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.63790 9.62830 0.00960 0.09971 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.83540 10.82530 0.01010 0.09330 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.68960 9.67830 0.01130 0.11676 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.74520 9.73610 0.00910 0.09347 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.43300 11.42160 0.01140 0.09981 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.83300 12.81550 0.01750 0.13655 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.13970 12.12130 0.01840 0.15180 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.15880 9.14970 0.00910 0.09946 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.86120 9.84780 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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.28860 10.27810 0.01050 0.10216 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.71170 7.70830 0.00340 0.04411 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.23150 10.22110 0.01040 0.10175 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.26450 12.24470 0.01980 0.16170 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.97410 11.94830 0.02580 0.21593 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.98400 10.95940 0.02460 0.22446 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.59610 8.58230 0.01380 0.16080 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66050 9.63960 0.02090 0.21681 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.71610 9.69440 0.02170 0.22384 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.51860 11.49380 0.02480 0.21577 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.77000 10.75260 0.01740 0.16182 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.96560 10.94110 0.02450 0.22393 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.00560 9.98400 0.02160 0.21635 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.28790 9.27300 0.01490 0.16068 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.17480 9.15810 0.01670 0.18235 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.74250 9.72070 0.02180 0.22426 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.75850 12.72460 0.03390 0.26641 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.23470 12.19540 0.03930 0.32225 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.58340 11.54490 0.03850 0.33348 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.20130 7.18220 0.01910 0.26594 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96270 8.93390 0.02880 0.32237 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.64800 9.61600 0.03200 0.33278 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.96760 10.93850 0.02910 0.26603 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.60150 11.56300 0.03850 0.33296 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70640 9.67530 0.03110 0.32144 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.18820 9.16380 0.02440 0.26627 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.85410 9.82140 0.03270 0.33295 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.00590 11.99700 0.00890 0.07419 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.75950 12.74500 0.01450 0.11377 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.64270 11.62820 0.01450 0.12470 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.39550 9.38860 0.00690 0.07349 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01500 10.00360 0.01140 0.11396 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.01670 10.00420 0.01250 0.12495 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.02650 12.01280 0.01370 0.11405 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.71160 10.70370 0.00790 0.07381 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.09340 11.07950 0.01390 0.12546 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.95770 9.95040 0.00730 0.07336 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.56040 9.55340 0.00700 0.07327 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25400 10.24230 0.01170 0.11423 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.75920 9.74700 0.01220 0.12517 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.13000 19.08000 0.05000 0.26205 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.97000 17.89000 0.08000 0.44718 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.37090 13.36250 0.00840 0.06286 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.46830 10.44200 0.02630 0.25187 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.50440 11.47140 0.03300 0.28767 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.37590 12.34810 0.02780 0.22514 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.01280 10.97960 0.03320 0.30238 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.13680 9.11370 0.02310 0.25346 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.69990 9.67200 0.02790 0.28846 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.55150 9.53010 0.02140 0.22455 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.65460 9.62540 0.02920 0.30336 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.27250 9.24920 0.02330 0.25191 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.49920 9.47200 0.02720 0.28716 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.41710 11.39140 0.02570 0.22561 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.59660 9.56760 0.02900 0.30311 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.88000 11.29000 -0.41000 -3.63153 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.89000 33.51000 2.38000 7.10236 國泰大中華基金 19.79000 19.13000 0.66000 3.45008 國泰小龍基金-美元I 0.48390 0.46840 0.01550 3.30914 國泰小龍基金-新台幣 14.98000 14.55000 0.43000 2.95533 國泰中小成長基金-美元I 1.38050 1.32420 0.05630 4.25162 國泰中小成長基金-新台幣 42.74000 41.13000 1.61000 3.91442 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.96000 26.37000 0.59000 2.23739 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.23000 12.58000 -0.35000 -2.78219 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.40000 31.78000 1.62000 5.09755 國泰台灣貨幣市場基金 12.45740 12.45690 0.00050 0.00401 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.43000 22.34000 0.09000 0.40286 國泰科技生化基金 33.16000 31.95000 1.21000 3.78717 國泰國泰基金-新台幣A 22.99000 22.26000 0.73000 3.27942 國泰國泰基金-新台幣I 22.99000 22.26000 0.73000 3.27942 國泰富時中國A50基金 22.01000 22.00000 0.01000 0.04545 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.19000 21.20000 -0.01000 -0.04717 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.10000 13.34000 -0.24000 -1.79910 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.15000 35.87000 1.28000 3.56844 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.05000 17.88000 0.17000 0.95078 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.52970 10.53910 -0.00940 -0.08919 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.43920 10.43410 0.00510 0.04888 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.56340 10.56810 -0.00470 -0.04447 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.31270 10.32190 -0.00920 -0.08913 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.25830 10.25320 0.00510 0.04974 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.31500 10.31950 -0.00450 -0.04361 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.07640 10.07480 0.00160 0.01588 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.84750 9.87280 -0.02530 -0.25626 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.06130 10.04490 0.01640 0.16327 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.89010 9.88320 0.00690 0.06982 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.07630 10.07480 0.00150 0.01489 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84280 9.86800 -0.02520 -0.25537 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.06120 10.04490 0.01630 0.16227 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.89000 9.88320 0.00680 0.06880 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42570 11.42500 0.00070 0.00613 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10490 10.10400 0.00090 0.00891 第一金大中華基金 26.24000 25.85000 0.39000 1.50870 第一金小型精選基金 32.50000 31.77000 0.73000 2.29777 第一金中國世紀基金-人民幣 13.37000 13.34000 0.03000 0.22489 第一金中國世紀基金-美元 8.35780 8.33550 0.02230 0.26753 第一金中國世紀基金-美元-N 8.35810 8.33590 0.02220 0.26632 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.77300 9.76710 0.00590 0.06041 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.39050 8.38930 0.00120 0.01430 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.27010 11.26330 0.00680 0.06037 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84040 9.83890 0.00150 0.01525 第一金中概平衡基金 26.97000 26.44000 0.53000 2.00454 第一金台灣貨幣市場基金 15.32050 15.31980 0.00070 0.00457 第一金全家福貨幣市場基金 178.63400 178.62600 0.00800 0.00448 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.88820 15.76490 0.12330 0.78212 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.88750 15.76400 0.12350 0.78343 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.37000 15.27000 0.10000 0.65488 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.38000 15.27000 0.11000 0.72037 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.73180 10.67810 0.05370 0.50290 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.73000 10.67600 0.05400 0.50581 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.30370 10.19240 0.11130 1.09199 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.30360 10.19210 0.11150 1.09398 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.57000 10.47000 0.10000 0.95511 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.57000 10.46000 0.11000 1.05163 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.85000 13.71370 0.13630 0.99390 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.86850 13.73210 0.13640 0.99329 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.17000 13.05000 0.12000 0.91954 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.19000 13.08000 0.11000 0.84098 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.87870 9.84830 0.03040 0.30868 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.87510 9.84520 0.02990 0.30370 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51490 9.49090 0.02400 0.25287 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.53950 9.51540 0.02410 0.25327 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.72090 10.68850 0.03240 0.30313 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.35920 10.33300 0.02620 0.25356 第一金全球大趨勢基金 25.35000 25.23000 0.12000 0.47562 第一金全球不動產證券化基金A 9.29900 9.29640 0.00260 0.02797 第一金全球不動產證券化基金B 6.46750 6.46560 0.00190 0.02939 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.08870 10.09330 -0.00460 -0.04557 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.08900 10.09350 -0.00450 -0.04458 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.91970 10.92480 -0.00510 -0.04668 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.92150 10.92650 -0.00500 -0.04576 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55170 8.53660 0.01510 0.17689 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.45080 10.43230 0.01850 0.17733 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.35660 9.34820 0.00840 0.08986 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.35500 9.34660 0.00840 0.08987 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.77990 7.77200 0.00790 0.10165 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.77400 7.76610 0.00790 0.10172 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.56340 8.55890 0.00450 0.05258 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.56400 8.55960 0.00440 0.05140 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.59610 11.58570 0.01040 0.08977 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.59700 11.58660 0.01040 0.08976 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.26350 10.25300 0.01050 0.10241 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.26440 10.25390 0.01050 0.10240 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.06280 15.05510 0.00770 0.05115 第一金亞洲科技基金 17.87000 17.89000 -0.02000 -0.11179 第一金亞洲新興市場基金 13.49000 13.51000 -0.02000 -0.14804 第一金店頭市場基金 8.08000 7.80000 0.28000 3.58974 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.00690 10.00010 0.00680 0.06800 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.00690 10.00010 0.00680 0.06800 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.99760 10.00010 -0.00250 -0.02500 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.99760 10.00010 -0.00250 -0.02500 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.00690 10.00010 0.00680 0.06800 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.00720 10.00020 0.00700 0.07000 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.00690 10.00010 0.00680 0.06800 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.99760 10.00010 -0.00250 -0.02500 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.99790 10.00020 -0.00230 -0.02300 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.99760 10.00010 -0.00250 -0.02500 第一金創新趨勢基金 21.76000 21.24000 0.52000 2.44821 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.61380 42.60560 0.00820 0.01925 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.59480 42.52300 0.07180 0.16885 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.63880 42.70140 -0.06260 -0.14660 第一金電子基金 33.21000 32.43000 0.78000 2.40518 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.07000 18.66000 0.41000 2.19721 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.84000 19.83000 0.01000 0.05043 統一大中華中小基金(人民幣) 7.73000 7.76000 -0.03000 -0.38660 統一大中華中小基金(美元) 7.07000 7.10000 -0.03000 -0.42254 統一大中華中小基金(新台幣) 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 33.99000 32.85000 1.14000 3.47032 統一大滿貫基金-I類型 33.99000 32.85000 1.14000 3.47032 統一大龍印基金 14.63000 14.65000 -0.02000 -0.13652 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 統一大龍騰中國基金(美元) 8.45000 8.48000 -0.03000 -0.35377 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 統一中小基金 23.49000 22.74000 0.75000 3.29815 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.89280 9.89230 0.00050 0.00505 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.21380 9.20710 0.00670 0.07277 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95220 8.95270 -0.00050 -0.00558 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.33320 12.33260 0.00060 0.00487 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43710 11.42870 0.00840 0.07350 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.07570 11.07640 -0.00070 -0.00632 統一台灣動力基金 17.93000 17.23000 0.70000 4.06268 統一全天候基金-A類型 106.81000 103.50000 3.31000 3.19807 統一全天候基金-I類型 107.37000 104.04000 3.33000 3.20069 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.15400 8.15020 0.00380 0.04662 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.87930 7.87020 0.00910 0.11563 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.91670 7.91490 0.00180 0.02274 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.75740 8.75330 0.00410 0.04684 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.47020 8.46040 0.00980 0.11583 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.50320 8.50130 0.00190 0.02235 統一全球債券組合基金 12.40070 12.39200 0.00870 0.07021 統一全球新科技基金(人民幣) 15.35000 15.34000 0.01000 0.06519 統一全球新科技基金(美元) 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850 統一全球新科技基金(新台幣) 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168 統一亞太基金 24.90000 24.89000 0.01000 0.04018 統一亞洲大金磚基金 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994 統一奔騰基金 57.61000 55.98000 1.63000 2.91175 統一強棒貨幣市場基金 16.73090 16.73010 0.00080 0.00478 統一強漢基金(人民幣) 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 統一強漢基金(美元) 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 統一強漢基金(新台幣) 25.96000 25.88000 0.08000 0.30912 統一統信基金 29.88000 28.87000 1.01000 3.49844 統一黑馬基金 58.48000 56.89000 1.59000 2.79487 統一新亞洲科技能源基金 16.14000 16.12000 0.02000 0.12407 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10500 8.10420 0.00080 0.00987 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.73790 10.73690 0.00100 0.00931 統一經建基金 45.10000 43.82000 1.28000 2.92104 統一龍馬基金 65.72000 63.34000 2.38000 3.75750 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.23000 18.36000 0.87000 4.73856 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.00000 44.27000 1.73000 3.90784 野村中國機會基金 14.31000 14.33000 -0.02000 -0.13957 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.38650 10.35470 0.03180 0.30711 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36000 10.33870 0.02130 0.20602 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.39800 10.38700 0.01100 0.10590 野村巴西基金 6.92000 6.95000 -0.03000 -0.43165 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528 野村台灣高股息基金 24.80000 24.61000 0.19000 0.77204 野村台灣運籌基金 36.34000 35.04000 1.30000 3.71005 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.90410 9.88720 0.01690 0.17093 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.82540 9.81690 0.00850 0.08659 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.86220 9.85840 0.00380 0.03855 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.43660 10.41870 0.01790 0.17181 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.25310 10.24430 0.00880 0.08590 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04270 10.03870 0.00400 0.03985 野村平衡基金 19.49000 18.97000 0.52000 2.74117 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.47000 14.45000 0.02000 0.13841 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863 野村全球生技醫療基金 17.04000 16.90000 0.14000 0.82840 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.20630 10.18230 0.02400 0.23570 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.19240 10.18000 0.01240 0.12181 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.10370 10.09860 0.00510 0.05050 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.44850 10.42410 0.02440 0.23407 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.40240 10.39000 0.01240 0.11935 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.31490 10.30970 0.00520 0.05044 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.10430 10.09900 0.00530 0.05248 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.76350 10.73830 0.02520 0.23467 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.67720 10.66450 0.01270 0.11909 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.59010 10.58470 0.00540 0.05102 野村全球品牌基金 29.47000 29.28000 0.19000 0.64891 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.02000 12.98000 0.04000 0.30817 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.73000 19.68000 0.05000 0.25407 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.27000 12.21000 0.06000 0.49140 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.92080 10.89900 0.02180 0.20002 野村全球短期收益基金-美元計價 10.96010 10.94840 0.01170 0.10686 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.73490 10.72900 0.00590 0.05499 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.73720 8.70780 0.02940 0.33763 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.52940 8.51220 0.01720 0.20206 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.11160 8.10010 0.01150 0.14197 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07020 11.03300 0.03720 0.33717 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.52680 10.50550 0.02130 0.20275 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10280 10.08840 0.01440 0.14274 野村成長基金 30.42000 29.36000 1.06000 3.61035 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.53890 8.51710 0.02180 0.25596 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.54210 8.53040 0.01170 0.13716 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.76310 8.75780 0.00530 0.06052 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.73810 9.71320 0.02490 0.25635 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.59540 9.58220 0.01320 0.13776 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.83000 9.82410 0.00590 0.06006 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.31090 10.28240 0.02850 0.27717 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.22390 10.20980 0.01410 0.13810 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.12770 10.12110 0.00660 0.06521 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.73220 9.70650 0.02570 0.26477 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.74210 9.72880 0.01330 0.13671 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.85770 9.85130 0.00640 0.06497 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.12770 10.12110 0.00660 0.06521 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.83570 10.80460 0.03110 0.28784 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.69130 10.67670 0.01460 0.13675 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.81940 10.81240 0.00700 0.06474 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.18890 10.15580 0.03310 0.32592 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.17540 10.15470 0.02070 0.20385 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.11570 10.10100 0.01470 0.14553 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.61150 8.59850 0.01300 0.15119 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.24310 9.21310 0.03000 0.32562 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.10060 9.08140 0.01920 0.21142 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.11570 10.10100 0.01470 0.14553 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.86110 13.84010 0.02100 0.15173 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.00530 12.96320 0.04210 0.32477 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.52280 10.50060 0.02220 0.21142 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.54860 10.52820 0.02040 0.19377 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52220 10.51210 0.01010 0.09608 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.53020 10.52510 0.00510 0.04846 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74080 10.72000 0.02080 0.19403 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.69610 10.68570 0.01040 0.09733 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.67290 10.66770 0.00520 0.04875 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.65230 10.63010 0.02220 0.20884 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.59740 10.58580 0.01160 0.10958 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.71700 10.71600 0.00100 0.00933 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.23250 10.22780 0.00470 0.04595 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.94970 9.93010 0.01960 0.19738 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.57370 9.56390 0.00980 0.10247 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.06500 9.06100 0.00400 0.04415 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.46270 11.45770 0.00500 0.04364 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.32890 10.31760 0.01130 0.10952 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.46720 11.43570 0.03150 0.27545 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.88330 10.86580 0.01750 0.16106 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.66180 10.65030 0.01150 0.10798 野村泰國基金 45.12000 45.09000 0.03000 0.06653 野村高科技基金 10.13000 9.65000 0.48000 4.97409 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.55830 10.54460 0.01370 0.12992 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23030 10.19910 0.03120 0.30591 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.83060 10.76260 0.06800 0.63182 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.62080 9.60130 0.01950 0.20310 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60450 9.59210 0.01240 0.12927 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.80680 9.79400 0.01280 0.13069 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.17930 12.14210 0.03720 0.30637 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.14640 14.06120 0.08520 0.60592 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.07070 11.04830 0.02240 0.20275 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.05990 11.04570 0.01420 0.12856 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.46980 11.45480 0.01500 0.13095 野村貨幣市場基金 16.33590 16.33520 0.00070 0.00429 野村新馬基金 15.65000 15.66000 -0.01000 -0.06386 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.34740 10.34740 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.27180 10.25690 0.01490 0.14527 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.39060 10.38530 0.00530 0.05103 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.36930 10.35080 0.01850 0.17873 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.31460 10.30470 0.00990 0.09607 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.31340 10.30900 0.00440 0.04268 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.67980 10.66100 0.01880 0.17634 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.59380 10.58410 0.00970 0.09165 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.63980 10.63530 0.00450 0.04231 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.16360 10.12540 0.03820 0.37727 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.16530 10.13660 0.02870 0.28313 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.06690 10.04410 0.02280 0.22700 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.68520 10.64520 0.04000 0.37576 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.63940 10.60930 0.03010 0.28371 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.54170 10.51780 0.02390 0.22723 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.59560 10.58920 0.00640 0.06044 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.00610 8.00140 0.00470 0.05874 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.32190 12.31460 0.00730 0.05928 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.36260 10.32750 0.03510 0.33987 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.54560 10.47890 0.06670 0.63652 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.32620 10.30130 0.02490 0.24172 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.40120 10.38580 0.01540 0.14828 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.36810 10.34210 0.02600 0.25140 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.36290 10.32800 0.03490 0.33792 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.54630 10.47960 0.06670 0.63647 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.32660 10.30170 0.02490 0.24171 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.40460 10.38920 0.01540 0.14823 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.36830 10.34230 0.02600 0.25139 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39950 10.36530 0.03420 0.32995 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.58080 10.51570 0.06510 0.61907 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36250 10.33820 0.02430 0.23505 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43800 10.42330 0.01470 0.14103 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40640 10.38150 0.02490 0.23985 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39950 10.36530 0.03420 0.32995 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.58100 10.51590 0.06510 0.61906 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36410 10.33980 0.02430 0.23501 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.45070 10.43590 0.01480 0.14182 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40700 10.38210 0.02490 0.23984 野村精選貨幣市場基金 12.11260 12.11220 0.00040 0.00330 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.85000 11.75000 0.10000 0.85106 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.04000 10.96000 0.08000 0.72993 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 野村歐洲高股息基金季配型 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543 野村歐洲高股息基金累積型 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 野村積極成長基金 12.88000 12.43000 0.45000 3.62027 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.01000 9.58000 0.43000 4.48852 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.33000 34.76000 1.57000 4.51669 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.66540 10.65900 0.00640 0.06004 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58490 8.56620 0.01870 0.21830 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.90820 7.89990 0.00830 0.10506 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.75120 7.74670 0.00450 0.05809 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.25970 12.23290 0.02680 0.21908 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.96390 10.95240 0.01150 0.10500 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.78610 10.77990 0.00620 0.05751 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.64000 11.59000 0.05000 0.43141 野村環球基金-人民幣計價 17.63000 17.52000 0.11000 0.62785 野村環球基金-美元計價 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.32000 19.23000 0.09000 0.46802 野村鴻利基金 23.45000 22.79000 0.66000 2.89601 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90080 16.90030 0.00050 0.00296 野村鴻運基金 19.63000 18.93000 0.70000 3.69783 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.11000 14.14000 -0.03000 -0.21216 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.33000 15.30000 0.03000 0.19608 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.70190 10.69330 0.00860 0.08042 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.01720 14.00610 0.01110 0.07925 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.72340 10.72730 -0.00390 -0.03636 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.68200 10.66930 0.01270 0.11903 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.49660 10.50180 -0.00520 -0.04952 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.43000 10.41860 0.01140 0.10942 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97080 9.97400 -0.00320 -0.03208 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.08890 10.07560 0.01330 0.13200 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.96770 9.96430 0.00340 0.03412 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.27050 10.26310 0.00740 0.07210 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.41800 10.40780 0.01020 0.09800 凱基台商天下基金 13.10000 13.17000 -0.07000 -0.53151 凱基台灣精五門基金 21.22000 20.66000 0.56000 2.71055 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.69260 44.60150 0.09110 0.20425 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.74610 45.69930 0.04680 0.10241 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.66010 42.62520 0.03490 0.08188 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.55260 10.51860 0.03400 0.32324 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.59170 44.54040 0.05130 0.11518 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.44390 45.42230 0.02160 0.04755 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.36940 44.43300 -0.06360 -0.14314 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.55000 12.57000 -0.02000 -0.15911 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.34890 11.36300 -0.01410 -0.12409 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59290 11.59240 0.00050 0.00431 凱基開創基金 28.34000 27.51000 0.83000 3.01708 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.73000 22.74000 -0.01000 -0.04398 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.83870 21.82910 0.00960 0.04398 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.38300 16.35340 0.02960 0.18100 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.68000 7.70000 -0.02000 -0.25974 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.76300 40.73630 0.02670 0.06554 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.97430 40.91280 0.06150 0.15032 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.86320 40.79680 0.06640 0.16276 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.53000 11.48000 0.05000 0.43554 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.24080 11.18260 0.05820 0.52045 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.32430 12.24360 0.08070 0.65912 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.74000 12.66000 0.08000 0.63191 凱基護城河基金-台幣計價A 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716 凱基護城河基金-美元計價B 12.60070 12.58030 0.02040 0.16216 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.16790 10.13160 0.03630 0.35828 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.94510 9.90490 0.04020 0.40586 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.04670 10.01540 0.03130 0.31252 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.16780 10.13150 0.03630 0.35829 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.94510 9.90490 0.04020 0.40586 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.04670 10.01540 0.03130 0.31252 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.59000 12.60000 -0.01000 -0.07937 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.13000 35.11000 0.02000 0.05696 富邦NASDAQ-100基金 32.24000 32.23000 0.01000 0.03103 富邦上証180基金 32.91000 32.09000 0.82000 2.55531 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19470 0.19490 -0.00020 -0.10262 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.05000 6.07000 -0.02000 -0.32949 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.91000 6.13000 -0.22000 -3.58891 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.97000 46.63000 3.34000 7.16277 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.14360 12.13300 0.01060 0.08737 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.22840 11.21740 0.01100 0.09806 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.87480 10.87070 0.00410 0.03772 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.31890 10.30990 0.00900 0.08729 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.46110 9.45180 0.00930 0.09839 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.17240 9.16900 0.00340 0.03708 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.69430 20.69020 0.00410 0.01982 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.63010 11.62920 0.00090 0.00774 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72530 10.72930 -0.00400 -0.03728 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.80460 13.78150 0.02310 0.16762 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01900 2.01710 0.00190 0.09419 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.49410 9.47820 0.01590 0.16775 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43840 1.43700 0.00140 0.09743 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.33670 12.32450 0.01220 0.09899 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.79810 1.79690 0.00120 0.06678 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.34860 10.33850 0.01010 0.09769 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52920 1.52810 0.00110 0.07198 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.89380 10.87150 0.02230 0.20512 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.82230 10.81190 0.01040 0.09619 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.05000 15.38000 -0.33000 -2.14564 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.26000 18.40000 0.86000 4.67391 富邦日本東証基金 20.46000 19.99000 0.47000 2.35118 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.70000 46.51000 0.19000 0.40851 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.55000 46.95000 0.60000 1.27796 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.59000 51.51000 1.08000 2.09668 富邦台灣心基金 21.83000 21.08000 0.75000 3.55787 富邦台灣釆吉50基金 47.02000 46.10000 0.92000 1.99566 富邦台灣科技指數基金 54.66000 52.92000 1.74000 3.28798 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.26510 47.18060 0.08450 0.17910 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.83750 41.86400 -0.02650 -0.06330 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31330 0.31390 -0.00060 -0.19114 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62450 2.61900 0.00550 0.21000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35690 0.35640 0.00050 0.14029 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.01070 11.00640 0.00430 0.03907 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24530 2.24060 0.00470 0.20977 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33690 0.33650 0.00040 0.11887 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.35610 9.35240 0.00370 0.03956 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.94000 25.01000 -0.07000 -0.27989 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.68000 13.63000 0.05000 0.36684 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.09000 31.41000 -0.32000 -1.01878 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70470 15.70400 0.00070 0.00446 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.57000 17.98000 0.59000 3.28142 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.20600 41.23920 -0.03320 -0.08051 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.48650 43.49880 -0.01230 -0.02828 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.06600 41.07930 -0.01330 -0.03238 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.27530 45.25020 0.02510 0.05547 富邦長紅基金 60.92000 58.85000 2.07000 3.51742 富邦科技基金 24.05000 23.36000 0.69000 2.95377 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.28710 41.33700 -0.04990 -0.12072 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.49860 44.58150 -0.08290 -0.18595 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.98330 40.00810 -0.02480 -0.06199 富邦恒生國企ETF基金 21.02000 21.06000 -0.04000 -0.18993 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.04000 28.10000 -0.06000 -0.21352 富邦高成長基金 23.54000 22.74000 0.80000 3.51803 富邦基金A類型 13.44000 13.06000 0.38000 2.90965 富邦基金I類型 13.44000 13.06000 0.38000 2.90965 富邦深証100基金 10.73000 10.27000 0.46000 4.47907 富邦富時歐洲ETF基金 21.09000 20.97000 0.12000 0.57225 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42660 0.42660 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.50430 12.50150 0.00280 0.02240 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.33720 9.33510 0.00210 0.02250 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30290 0.30290 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.54650 8.54460 0.00190 0.02224 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.21930 10.20700 0.01230 0.12051 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.87280 10.86990 0.00290 0.02668 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.54020 9.52870 0.01150 0.12069 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.14550 10.14280 0.00270 0.02662 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.88000 18.72000 0.16000 0.85470 富邦精準基金 44.38000 43.17000 1.21000 2.80287 富邦精銳中小基金 11.33000 11.03000 0.30000 2.71985 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.80000 17.36000 0.44000 2.53456 富邦臺灣公司治理100基金 21.73000 21.38000 0.35000 1.63704 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.10000 7.23000 -0.13000 -1.79806 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.11000 15.55000 0.56000 3.60129 富邦標普美國特別股ETF基金 19.69000 19.76000 -0.07000 -0.35425 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.72160 10.71490 0.00670 0.06253 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.52500 10.51560 0.00940 0.08939 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.73320 10.73860 -0.00540 -0.05029 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.20140 10.19500 0.00640 0.06278 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.96780 9.95890 0.00890 0.08937 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.15000 10.15510 -0.00510 -0.05022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.42000 30.97000 0.45000 1.45302 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.13710 10.10220 0.03490 0.34547 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.12710 10.09200 0.03510 0.34780 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.95010 9.91750 0.03260 0.32871 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42130 10.38590 0.03540 0.34085 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.42620 10.39000 0.03620 0.34841 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.24700 10.21370 0.03330 0.32603 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.64230 8.62790 0.01440 0.16690 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.35130 9.33590 0.01540 0.16495 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.89960 8.88710 0.01250 0.14065 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.38430 10.36690 0.01740 0.16784 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.46780 10.45050 0.01730 0.16554 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.98730 9.97320 0.01410 0.14138 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.13210 10.11790 0.01420 0.14035 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.70570 8.69550 0.01020 0.11730 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.00100 9.98940 0.01160 0.11612 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.26820 9.25970 0.00850 0.09180 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.49460 11.48120 0.01340 0.11671 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.32560 11.31240 0.01320 0.11669 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.61310 10.60340 0.00970 0.09148 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.46600 9.45720 0.00880 0.09305 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.53000 15.46000 0.07000 0.45278 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.96920 8.95400 0.01520 0.16976 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.88450 9.86790 0.01660 0.16822 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.37140 9.35790 0.01350 0.14426 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.78810 10.76980 0.01830 0.16992 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.83860 10.82040 0.01820 0.16820 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.33600 10.32110 0.01490 0.14436 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.51550 9.50180 0.01370 0.14418 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.75000 7.78000 -0.03000 -0.38560 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18950 10.19000 -0.00050 -0.00491 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55590 9.55470 0.00120 0.01256 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.08090 9.08450 -0.00360 -0.03963 富蘭克林華美中華基金 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.05000 21.60000 0.45000 2.08333 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.89000 21.68000 0.21000 0.96863 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.07810 8.07800 0.00010 0.00124 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.20010 9.19330 0.00680 0.07397 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.17850 10.17100 0.00750 0.07374 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.68320 9.68300 0.00020 0.00207 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.59940 11.58600 0.01340 0.11566 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73300 8.72290 0.01010 0.11579 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.90930 8.89900 0.01030 0.11574 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 10.00910 9.99740 0.01170 0.11703 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.07870 14.09270 -0.01400 -0.09934 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.20560 10.21580 -0.01020 -0.09985 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.23420 10.24430 -0.01010 -0.09859 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.61080 10.59810 0.01270 0.11983 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68080 7.67170 0.00910 0.11862 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.03690 9.02610 0.01080 0.11965 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.03650 10.02450 0.01200 0.11971 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.20880 11.20390 0.00490 0.04373 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57840 7.57510 0.00330 0.04356 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.93350 8.92960 0.00390 0.04367 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.08740 10.08300 0.00440 0.04364 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.85940 10.84890 0.01050 0.09678 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.68960 7.68220 0.00740 0.09633 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23190 8.22170 0.01020 0.12406 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.33310 9.31520 0.01790 0.19216 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39180 10.37190 0.01990 0.19186 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.06620 13.05000 0.01620 0.12414 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.18000 8.12000 0.06000 0.73892 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.47000 8.41000 0.06000 0.71344 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.98000 8.01000 -0.03000 -0.37453 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.60000 11.65000 -0.05000 -0.42918 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.31930 13.29400 0.02530 0.19031 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 富蘭克林華美第一富基金 38.58000 37.74000 0.84000 2.22576 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34980 10.34930 0.00050 0.00483 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.61000 14.57000 0.04000 0.27454 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.61000 13.56000 0.05000 0.36873 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.91000 15.87000 0.04000 0.25205 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.10100 10.10670 -0.00570 -0.05640 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.10100 10.10670 -0.00570 -0.05640 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.99600 10.00980 -0.01380 -0.13786 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.99600 10.00980 -0.01380 -0.13786 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.05660 10.06100 -0.00440 -0.04373 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.05660 10.06100 -0.00440 -0.04373 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.05660 10.06100 -0.00440 -0.04373 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.13700 10.15040 -0.01340 -0.13201 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.13700 10.15040 -0.01340 -0.13201 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.13700 10.15040 -0.01340 -0.13201 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.88140 6.86850 0.01290 0.18781 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.84610 10.85050 -0.00440 -0.04055 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.59660 9.58240 0.01420 0.14819 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.55950 11.54240 0.01710 0.14815 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.80740 6.80160 0.00580 0.08527 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.00830 8.99450 0.01380 0.15343 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.60200 10.58570 0.01630 0.15398 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.96570 10.95640 0.00930 0.08488 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.41000 68.31000 0.10000 0.14639 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.75000 68.65000 0.10000 0.14567 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.07080 62.12700 -0.05620 -0.09046 復華1至5年期高收益債券基金 20.62000 20.65000 -0.03000 -0.14528 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.62650 66.59850 0.02800 0.04204 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.02860 66.04210 -0.01350 -0.02044 復華人民幣貨幣市場基金 11.86230 11.86160 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 39.29120 38.23610 1.05510 2.75943 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 復華大中華中小策略基金 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 復華中小精選基金 67.36000 65.24000 2.12000 3.24954 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.38760 52.32000 0.06760 0.12920 復華中國特選信用債券ETF基金 62.03230 62.06960 -0.03730 -0.06009 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 復華六年到期新興市場債券基金 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 復華台灣智能基金 11.71000 11.52000 0.19000 1.64931 復華全方位基金 29.56000 28.61000 0.95000 3.32052 復華全球大趨勢基金-美元 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.28000 20.29000 -0.01000 -0.04929 復華全球平衡基金-美元 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 復華全球平衡基金-新臺幣 19.70000 19.67000 0.03000 0.15252 復華全球物聯網科技基金-美元 14.09000 14.11000 -0.02000 -0.14174 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.63000 13.67000 -0.04000 -0.29261 復華全球原物料基金 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453 復華全球消費基金-新臺幣 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.12660 12.12120 0.00540 0.04455 復華全球債券基金 14.79310 14.77960 0.01350 0.09134 復華全球債券組合基金 15.29000 15.28000 0.01000 0.06545 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 復華全球戰略配置強基金-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 復華有利貨幣市場基金 13.49140 13.49080 0.00060 0.00445 復華亞太平衡基金 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417 復華亞太神龍科技基金-美元 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 復華東協世紀基金 12.61000 12.60000 0.01000 0.07937 復華南非幣長期收益基金A 14.15000 14.02000 0.13000 0.92725 復華南非幣長期收益基金B 8.12000 8.05000 0.07000 0.86957 復華南非幣短期收益基金A 14.58000 14.57000 0.01000 0.06863 復華南非幣短期收益基金B 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.82660 67.95400 -0.12740 -0.18748 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.01000 21.70000 0.31000 1.42857 復華美國新星基金-美元 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748 復華美國新星基金-新臺幣 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716 復華恒生基金 21.94000 22.01000 -0.07000 -0.31804 復華恒生單日反向一倍基金 8.10000 8.08000 0.02000 0.24752 復華恒生單日正向二倍基金 32.37000 32.49000 -0.12000 -0.36934 復華神盾基金 26.15050 25.45150 0.69900 2.74640 復華高成長基金 70.23000 67.76000 2.47000 3.64522 復華高益策略組合基金 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375 復華貨幣市場基金 14.45470 14.45410 0.00060 0.00415 復華富時不動產證券化基金 17.97000 17.87000 0.10000 0.55960 復華富時台灣高股息低波動基金 50.15000 50.05000 0.10000 0.19980 復華復華基金 21.95000 21.17000 0.78000 3.68446 復華華人世紀基金 16.66000 16.74000 -0.08000 -0.47790 復華傳家二號基金 31.24110 30.37370 0.86740 2.85576 復華傳家基金 22.46630 22.13180 0.33450 1.51140 復華奧林匹克全球組合基金 15.82000 15.80000 0.02000 0.12658 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.39000 14.37000 0.02000 0.13918 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 復華新興人民幣短期收益基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 復華新興人民幣債券基金A 12.25000 12.24000 0.01000 0.08170 復華新興人民幣債券基金B 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 復華新興市場10年期以上債券基金 21.48000 21.48000 0.00000 0.00000 復華新興市場企業債券ETF基金 68.00000 68.00000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 10.02000 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景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.64560 10.64420 0.00140 0.01315 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.37520 10.36410 0.01110 0.10710 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.01200 11.01040 0.00160 0.01453 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.70750 10.70640 0.00110 0.01027 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.66760 10.66310 0.00450 0.04220 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.76100 10.76660 -0.00560 -0.05201 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.61490 10.61100 0.00390 0.03675 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.75200 11.81930 -0.06730 -0.56941 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.57550 10.56770 0.00780 0.07381 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.79630 10.79230 0.00400 0.03706 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.07660 12.14600 -0.06940 -0.57138 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.71800 10.71010 0.00790 0.07376 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.85250 10.85390 -0.00140 -0.01290 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.15530 10.15060 0.00470 0.04630 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.16530 10.15620 0.00910 0.08960 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.06380 10.06420 -0.00040 -0.00397 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.47990 10.47210 0.00780 0.07448 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.63330 10.69080 -0.05750 -0.53785 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.49950 10.48760 0.01190 0.11347 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.47840 10.47070 0.00770 0.07354 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.63260 10.69010 -0.05750 -0.53788 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.49620 10.48440 0.01180 0.11255 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.34810 10.34230 0.00580 0.05608 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.33830 10.32770 0.01060 0.10264 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.34620 10.34040 0.00580 0.05609 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.33910 10.32850 0.01060 0.10263 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.88570 10.87870 0.00700 0.06435 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.89820 10.88640 0.01180 0.10839 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.98070 10.97900 0.00170 0.01548 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.21860 10.20570 0.01290 0.12640 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.22470 10.20740 0.01730 0.16948 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.12290 10.11520 0.00770 0.07612 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20670 9.20530 0.00140 0.01521 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.28340 8.27750 0.00590 0.07128 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31760 8.31940 -0.00180 -0.02164 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.95470 11.95280 0.00190 0.01590 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.78850 10.78090 0.00760 0.07050 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.95830 10.96070 -0.00240 -0.02190 景順主流基金 17.74000 17.17000 0.57000 3.31974 景順台灣科技基金 30.72000 29.69000 1.03000 3.46918 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.10000 10.00000 0.10000 1.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.72000 11.61000 0.11000 0.94746 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 11.02000 10.91000 0.11000 1.00825 景順全球科技基金 23.72000 23.69000 0.03000 0.12664 景順全球康健基金 19.78000 19.74000 0.04000 0.20263 景順貨幣市場基金 15.98990 15.98930 0.00060 0.00375 景順潛力基金 32.20000 31.41000 0.79000 2.51512 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.90000 13.89000 0.01000 0.07199 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.51000 9.44000 0.07000 0.74153 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65850 8.65240 0.00610 0.07050 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99370 7.99930 -0.00560 -0.07001 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.47520 11.46710 0.00810 0.07064 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.57130 10.57880 -0.00750 -0.07090 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.34000 8.38000 -0.04000 -0.47733 華南永昌中國A股基金(美元) 7.99000 8.02000 -0.03000 -0.37406 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.81000 11.87000 -0.06000 -0.50548 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64600 9.64000 0.00600 0.06224 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.91550 9.91870 -0.00320 -0.03226 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.17220 10.16580 0.00640 0.06296 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.46030 10.46370 -0.00340 -0.03249 華南永昌永昌基金 19.82000 19.31000 0.51000 2.64112 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 華南永昌全球亨利組合基金 14.95620 14.94710 0.00910 0.06088 華南永昌全球神農水資源基金 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 華南永昌全球精品基金 17.15000 17.05000 0.10000 0.58651 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.44000 13.39000 0.05000 0.37341 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.43000 13.40000 0.03000 0.22388 華南永昌物聯網精選基金 11.88000 11.62000 0.26000 2.23752 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27620 16.27550 0.00070 0.00430 華南永昌龍盈平衡基金 24.83470 24.56840 0.26630 1.08391 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98670 11.98620 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.72860 10.72690 0.00170 0.01585 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.76240 10.77100 -0.00860 -0.07984 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.04530 10.04840 -0.00310 -0.03085 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.00360 10.01160 -0.00800 -0.07991 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.57830 10.58070 -0.00240 -0.02268 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.53910 10.54470 -0.00560 -0.05311 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.02600 10.02830 -0.00230 -0.02294 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.93090 9.93790 -0.00700 -0.07044 華頓中小型基金 20.99000 19.89000 1.10000 5.53042 華頓台灣基金 22.92000 22.06000 0.86000 3.89846 華頓平安貨幣市場基金 11.56690 11.56640 0.00050 0.00432 華頓全球時尚精品基金 18.09000 17.88000 0.21000 1.17450 華頓全球高收益債券基金A 14.04020 14.03220 0.00800 0.05701 華頓全球高收益債券基金B 8.23170 8.22700 0.00470 0.05713 華頓全球黑鑽油源基金 5.19000 5.18000 0.01000 0.19305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.76070 2.76260 -0.00190 -0.06878 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.49000 12.49590 -0.00590 -0.04722 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40200 0.40180 0.00020 0.04978 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.03130 12.03000 0.00130 0.01081 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.03130 12.03000 0.00130 0.01081 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.67630 10.67570 0.00060 0.00562 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.82130 10.81800 0.00330 0.03050 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.82130 10.81800 0.00330 0.03050 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.54000 9.53700 0.00300 0.03146 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.96100 10.94740 0.01360 0.12423 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.96100 10.94740 0.01360 0.12423 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.68040 9.66600 0.01440 0.14898 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.21000 9.28000 -0.07000 -0.75431 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64480 2.64520 -0.00040 -0.01512 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07480 2.07540 -0.00060 -0.02891 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25060 12.23910 0.01150 0.09396 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.53840 9.52950 0.00890 0.09339 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38440 0.38400 0.00040 0.10417 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30330 0.30280 0.00050 0.16513 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.52000 3.53000 -0.01000 -0.28329 匯豐中國動力基金(台幣) 15.93000 15.95000 -0.02000 -0.12539 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.77000 24.28000 0.49000 2.01812 匯豐全球趨勢組合基金 12.83000 12.78000 0.05000 0.39124 匯豐全球關鍵資源基金 8.53000 8.49000 0.04000 0.47114 匯豐安富基金 25.93000 25.61000 0.32000 1.24951 匯豐成功基金 44.95000 44.93000 0.02000 0.04451 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.42000 2.42000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.69050 2.68940 0.00110 0.04090 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36590 2.36480 0.00110 0.04652 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97030 11.95660 0.01370 0.11458 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.06580 8.05190 0.01390 0.17263 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39250 0.39190 0.00060 0.15310 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33810 0.33760 0.00050 0.14810 匯豐金磚動力基金 15.37000 15.41000 -0.04000 -0.25957 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01020 15.00980 0.00040 0.00266 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.48000 5.46000 0.02000 0.36630 匯豐新鑽動力基金 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.64440 5.63610 0.00830 0.14726 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.47030 9.46210 0.00820 0.08666 匯豐龍鳳基金-A類型 53.51000 52.43000 1.08000 2.05989 匯豐龍鳳基金-I類型 53.51000 52.43000 1.08000 2.05989 匯豐龍騰電子基金 37.32000 36.23000 1.09000 3.00856 匯豐雙高收益債券組合基金 12.77440 12.75590 0.01850 0.14503 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.31000 17.88000 0.43000 2.40492 新光中國成長基金(人民幣) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 新光中國成長基金(新臺幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.29290 11.31410 -0.02120 -0.18738 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.34730 10.33660 0.01070 0.10352 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.72570 10.73340 -0.00770 -0.07174 新光台灣富貴基金 23.82000 23.28000 0.54000 2.31959 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.53000 21.45000 0.08000 0.37296 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.36250 40.31320 0.04930 0.12229 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.07250 44.07320 -0.00070 -0.00159 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561 新光全球生技醫療基金(美元) 11.07000 10.94000 0.13000 1.18830 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.84000 10.73000 0.11000 1.02516 新光全球債券基金(A累積)美元 10.89850 10.87800 0.02050 0.18845 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.70280 10.70190 0.00090 0.00841 新光全球債券基金(B配息)美元 10.29680 10.27760 0.01920 0.18681 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.10010 10.09930 0.00080 0.00792 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 新光吉星貨幣市場基金 15.50390 15.50330 0.00060 0.00387 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 新光多重資產基金(A累積)美元 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 新光亞洲精選基金-美金 21.94000 21.93000 0.01000 0.04560 新光亞洲精選基金-新台幣 22.34000 22.37000 -0.03000 -0.13411 新光店頭基金 22.62000 22.15000 0.47000 2.12190 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 新光特選內需收益ETF基金 21.41000 21.45000 -0.04000 -0.18648 新光創新科技基金 13.28000 12.91000 0.37000 2.86600 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.34620 10.35610 -0.00990 -0.09560 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.63090 10.63390 -0.00300 -0.02821 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.14160 10.14170 -0.00010 -0.00099 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.48700 9.49610 -0.00910 -0.09583 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.71970 9.72270 -0.00300 -0.03086 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.25860 9.26000 -0.00140 -0.01512 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.71840 40.78490 -0.06650 -0.16305 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.74750 43.84400 -0.09650 -0.22010 新光澳幣八年期保本基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.75470 10.74760 0.00710 0.06606 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.58860 9.58230 0.00630 0.06575 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56530 9.56390 0.00140 0.01464 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.53580 10.53430 0.00150 0.01424 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.58340 10.57690 0.00650 0.06145 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.59360 9.58770 0.00590 0.06154 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54940 9.54540 0.00400 0.04191 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.52270 10.51820 0.00450 0.04278 瑞銀全球創新趨勢基金 7.42000 7.39000 0.03000 0.40595 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.77990 10.76540 0.01450 0.13469 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.68090 9.66760 0.01330 0.13757 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.62630 10.61130 0.01500 0.14136 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.66920 9.65550 0.01370 0.14189 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.73600 9.72380 0.01220 0.12547 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.70750 10.69400 0.01350 0.12624 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.99590 14.98340 0.01250 0.08343 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.75030 8.74300 0.00730 0.08350 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.11180 41.03800 0.07380 0.17983 群益10年期以上金融債ETF基金 42.73760 42.69830 0.03930 0.09204 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.08270 43.01650 0.06620 0.15389 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.35920 43.27140 0.08780 0.20291 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.50140 44.48380 0.01760 0.03956 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.14040 43.05870 0.08170 0.18974 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.56310 46.47090 0.09220 0.19840 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.67060 47.58200 0.08860 0.18620 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.30760 46.22510 0.08250 0.17847 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.74970 10.73100 0.01870 0.17426 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.00100 44.05340 -0.05240 -0.11895 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.60620 40.48710 0.11910 0.29417 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46550 11.46460 0.00090 0.00785 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26910 10.26810 0.00100 0.00974 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.98970 12.95470 0.03500 0.27017 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.72300 9.68740 0.03560 0.36749 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 群益大印度基金N-新臺幣 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 群益大印度基金-人民幣 13.96310 13.94280 0.02030 0.14559 群益大印度基金-美元 13.15070 13.11890 0.03180 0.24240 群益大印度基金-新臺幣 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.18720 12.13510 0.05210 0.42933 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.77010 11.70850 0.06160 0.52611 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.89890 10.85230 0.04660 0.42940 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.60290 9.55260 0.05030 0.52656 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.78140 9.73960 0.04180 0.42918 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.65370 8.60840 0.04530 0.52623 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.10040 9.06150 0.03890 0.42929 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.32170 8.27810 0.04360 0.52669 群益中小型股基金 45.51000 44.39000 1.12000 2.52309 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.27370 10.27550 -0.00180 -0.01752 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.55210 9.54460 0.00750 0.07858 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.02610 9.02750 -0.00140 -0.01551 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.75350 8.75510 -0.00160 -0.01828 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.13780 8.13140 0.00640 0.07871 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.69050 7.69170 -0.00120 -0.01560 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.61440 10.60920 0.00520 0.04901 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.67580 11.67010 0.00570 0.04884 群益中國高收益債券基金-美元 11.27510 11.26880 0.00630 0.05591 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.41890 10.42160 -0.00270 -0.02591 群益中國新機會基金N-人民幣 8.37590 8.35370 0.02220 0.26575 群益中國新機會基金N-美元 7.70260 7.67480 0.02780 0.36222 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184 群益中國新機會基金-人民幣 7.42800 7.40830 0.01970 0.26592 群益中國新機會基金-美元 8.23540 8.20570 0.02970 0.36194 群益中國新機會基金-新臺幣 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023 群益平衡王基金 19.83000 19.42430 0.40570 2.08862 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.83000 11.79830 0.03170 0.26868 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.30770 11.26660 0.04110 0.36480 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.17530 10.14810 0.02720 0.26803 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.72570 9.69030 0.03540 0.36531 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.30420 10.31600 -0.01180 -0.11439 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.08940 10.10080 -0.01140 -0.11286 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.16600 9.17650 -0.01050 -0.11442 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.15210 9.16240 -0.01030 -0.11242 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.36410 10.37600 -0.01190 -0.11469 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.40620 10.41790 -0.01170 -0.11231 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.32780 9.33850 -0.01070 -0.11458 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.79250 9.80360 -0.01110 -0.11322 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.18520 11.17300 0.01220 0.10919 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.74820 7.73970 0.00850 0.10982 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.70850 10.70100 0.00750 0.07009 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.52990 10.52140 0.00850 0.08079 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.62400 10.62530 -0.00130 -0.01223 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.98270 9.97570 0.00700 0.07017 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.91550 9.90750 0.00800 0.08075 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00420 10.00540 -0.00120 -0.01199 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.70860 10.70110 0.00750 0.07009 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.52980 10.52130 0.00850 0.08079 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.62390 10.62520 -0.00130 -0.01224 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.98280 9.97570 0.00710 0.07117 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.91540 9.90740 0.00800 0.08075 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00420 10.00540 -0.00120 -0.01199 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.80580 9.74460 0.06120 0.62804 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 群益全球關鍵生技基金-美元 16.04430 15.94410 0.10020 0.62845 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.94000 15.86000 0.08000 0.50441 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683 群益印度中小基金N-人民幣 11.34030 11.33190 0.00840 0.07413 群益印度中小基金N-美元 9.53370 9.51750 0.01620 0.17021 群益印度中小基金N-新臺幣 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 15.35220 15.34090 0.01130 0.07366 群益印度中小基金-美元 13.63580 13.61270 0.02310 0.16969 群益印度中小基金-新臺幣 15.88000 15.87000 0.01000 0.06301 群益多利策略組合基金 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 群益多重收益組合基金 14.09000 14.08000 0.01000 0.07102 群益多重資產組合基金 15.56000 15.54000 0.02000 0.12870 群益安家基金 24.74140 24.17720 0.56420 2.33360 群益安穩貨幣市場基金 16.15400 16.15330 0.00070 0.00433 群益那斯達克生技基金 22.35000 22.01000 0.34000 1.54475 群益亞太中小基金 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 群益亞太新趨勢平衡基金 16.68000 16.70000 -0.02000 -0.11976 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.52670 10.52050 0.00620 0.05893 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.81130 7.80660 0.00470 0.06021 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.22710 10.22100 0.00610 0.05968 群益店頭市場基金 94.02000 91.52000 2.50000 2.73164 群益東方盛世基金 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 群益東協成長基金-人民幣 13.56810 13.54670 0.02140 0.15797 群益東協成長基金-美元 11.92680 11.89660 0.03020 0.25385 群益東協成長基金-新臺幣 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.76240 11.71370 0.04870 0.41575 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.09700 11.04750 0.04950 0.44807 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.51990 10.48090 0.03900 0.37211 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.71130 9.67110 0.04020 0.41567 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.16540 9.12440 0.04100 0.44934 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.68660 8.65440 0.03220 0.37207 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.87800 10.83770 0.04030 0.37185 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.50340 9.46390 0.03950 0.41738 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.32820 9.28650 0.04170 0.44904 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.70420 9.66820 0.03600 0.37235 群益長安基金 29.50000 28.67000 0.83000 2.89501 群益美國新創亮點基金N-美元 10.35050 10.29540 0.05510 0.53519 群益美國新創亮點基金-美元 15.65790 15.57450 0.08340 0.53549 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.23000 15.16000 0.07000 0.46174 群益真善美基金 15.63390 15.46030 0.17360 1.12288 群益馬拉松基金 119.27000 115.92000 3.35000 2.88992 群益深証中小板基金 12.24000 11.78000 0.46000 3.90492 群益創新科技基金 32.86000 31.61000 1.25000 3.95444 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.49800 9.51620 -0.01820 -0.19125 群益華夏盛世基金N-美元 8.75460 8.76290 -0.00830 -0.09472 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 群益華夏盛世基金-人民幣 10.34340 10.36320 -0.01980 -0.19106 群益華夏盛世基金-美元 9.65290 9.66210 -0.00920 -0.09522 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.03000 16.06000 -0.03000 -0.18680 群益奧斯卡基金 29.50000 28.29000 1.21000 4.27713 群益新興金鑽基金-美元 11.76250 11.76550 -0.00300 -0.02550 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 群益葛萊美基金 23.50000 22.71000 0.79000 3.47864 群益道瓊美國地產ETF基金 21.77000 21.68000 0.09000 0.41513 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.75000 7.89000 -0.14000 -1.77440 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.16000 13.67000 0.49000 3.58449 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.10970 11.08110 0.02860 0.25810 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.96870 10.93000 0.03870 0.35407 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.06300 11.03420 0.02880 0.26101 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.85250 10.82460 0.02790 0.25775 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.71540 10.67760 0.03780 0.35401 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.80690 10.77880 0.02810 0.26070 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.10960 11.08100 0.02860 0.25810 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.96920 10.93040 0.03880 0.35497 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.85250 10.82460 0.02790 0.25775 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.71500 10.67710 0.03790 0.35497 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.96340 12.94410 0.01930 0.14910 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.80780 11.78650 0.02130 0.18072 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.70750 11.68980 0.01770 0.15141 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.76760 8.75450 0.01310 0.14964 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06580 9.04950 0.01630 0.18012 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57590 8.56290 0.01300 0.15182 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.27850 10.26000 0.01850 0.18031 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03010 10.01200 0.01810 0.18078 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.99000 9.89000 0.10000 1.01112 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.94000 29.32000 0.62000 2.11460 德信中國精選成長基金 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210 德信台灣主流中小基金 19.45000 18.98000 0.47000 2.47629 德信萬保貨幣市場基金 11.98140 11.98080 0.00060 0.00501 德信數位時代基金 31.95000 31.48000 0.47000 1.49301 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.85800 10.84400 0.01400 0.12910 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.76140 10.74730 0.01410 0.13120 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71160 11.71100 0.00060 0.00512 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.05000 15.52000 0.53000 3.41495 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.36000 18.22000 0.14000 0.76839 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.75920 10.75230 0.00690 0.06417 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.18790 16.17660 0.01130 0.06985 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.37540 8.37390 0.00150 0.01791 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.34650 11.33340 0.01310 0.11559 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26630 12.25160 0.01470 0.11998 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.13470 14.13220 0.00250 0.01769 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.43000 17.31000 0.12000 0.69324 摩根中小基金 22.34000 21.86000 0.48000 2.19579 摩根中國A股基金 15.27000 15.28000 -0.01000 -0.06545 摩根中國A股基金(美元) 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000 摩根中國亮點基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.73310 11.73760 -0.00450 -0.03834 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.99220 12.98950 0.00270 0.02079 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.95840 9.95560 0.00280 0.02812 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.62560 13.63090 -0.00530 -0.03888 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.70200 15.69870 0.00330 0.02102 摩根台灣金磚基金-累積型 19.63000 19.33000 0.30000 1.55199 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.63000 19.33000 0.30000 1.55199 摩根台灣增長基金 50.42000 49.43000 0.99000 2.00283 摩根平衡基金 27.95000 27.81000 0.14000 0.50342 摩根全球α基金 18.74000 18.64000 0.10000 0.53648 摩根全球平衡基金 16.34090 16.33440 0.00650 0.03979 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.54040 9.53200 0.00840 0.08812 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66310 10.65140 0.01170 0.10984 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08140 10.07030 0.01110 0.11023 摩根多元入息成長基金-累積型 11.67690 11.66670 0.01020 0.08743 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.41820 10.40660 0.01160 0.11147 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.93060 10.93330 -0.00270 -0.02470 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.40990 14.41350 -0.00360 -0.02498 摩根亞洲基金 59.78000 59.85000 -0.07000 -0.11696 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.57430 8.56100 0.01330 0.15536 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.11620 10.09740 0.01880 0.18619 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.95430 8.93770 0.01660 0.18573 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.99450 12.97440 0.02010 0.15492 摩根東方內需機會基金 18.92000 18.94000 -0.02000 -0.10560 摩根東方科技基金 31.74000 31.76000 -0.02000 -0.06297 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.20000 12.22000 -0.02000 -0.16367 摩根金龍收成基金 22.10000 22.16000 -0.06000 -0.27076 摩根第一貨幣市場基金 15.12870 15.12810 0.00060 0.00397 摩根絕對日本基金 14.03000 14.01000 0.02000 0.14276 摩根新金磚五國基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710 摩根新絲路基金 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 摩根新興35基金 13.86000 13.87000 -0.01000 -0.07210 摩根新興日本基金 23.15000 23.17000 -0.02000 -0.08632 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.38770 7.36680 0.02090 0.28371 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.75600 9.72620 0.02980 0.30639 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.59540 9.56590 0.02950 0.30839 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.30440 11.27250 0.03190 0.28299 摩根新興科技基金 53.17000 51.86000 1.31000 2.52603 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.90480 8.90540 -0.00060 -0.00674 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.61490 9.60850 0.00640 0.06661 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.07190 9.06570 0.00620 0.06839 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.57320 10.57400 -0.00080 -0.00757 摩根龍揚基金 33.00000 33.10000 -0.10000 -0.30211 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 摩根環球股票收益基金-累積型 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32690 9.31720 0.00970 0.10411 摩根總收益組合基金-累積型 11.50350 11.49160 0.01190 0.10355 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.99000 20.98000 0.01000 0.04766 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61240 12.61210 0.00030 0.00238 鋒裕匯理阿波羅基金 10.86000 10.49000 0.37000 3.52717 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.62400 10.62200 0.00200 0.01883 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.66600 10.64840 0.01760 0.16528 聯邦中國龍基金 25.68000 25.01000 0.67000 2.67893 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.69510 12.68010 0.01500 0.11830 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.84570 11.83430 0.01140 0.09633 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.74640 10.74240 0.00400 0.03724 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49620 10.48430 0.01190 0.11350 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.84790 9.83850 0.00940 0.09554 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.92720 8.92390 0.00330 0.03698 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.07460 10.07630 -0.00170 -0.01687 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.21070 10.22200 -0.01130 -0.11055 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.00850 9.99680 0.01170 0.11704 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.23940 10.23700 0.00240 0.02344 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.52380 9.51270 0.01110 0.11669 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.73970 9.73740 0.00230 0.02362 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.53510 11.51090 0.02420 0.21024 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.30020 11.28040 0.01980 0.17553 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.51630 10.50650 0.00980 0.09328 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.67030 10.64830 0.02200 0.20661 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.43990 10.42160 0.01830 0.17560 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.71620 9.70720 0.00900 0.09271 聯邦金鑽平衡基金 23.14950 22.62590 0.52360 2.31416 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.49040 9.49860 -0.00820 -0.08633 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.87400 9.89180 -0.01780 -0.17995 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.44620 9.45430 -0.00810 -0.08568 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.81730 9.83490 -0.01760 -0.17895 聯邦貨幣市場基金 13.21850 13.21790 0.00060 0.00454 聯邦精選科技基金 12.84000 12.52000 0.32000 2.55591 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.82110 16.80540 0.01570 0.09342 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.70070 12.67230 0.02840 0.22411 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.32400 12.33000 -0.00600 -0.04866 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.73020 11.73590 -0.00570 -0.04857 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.37910 12.36600 0.01310 0.10594 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.54310 11.54050 0.00260 0.02253 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59460 10.58320 0.01140 0.10772 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.70250 8.70040 0.00210 0.02414 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.96000 34.88000 1.08000 3.09633 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.34000 18.40000 -0.06000 -0.32609 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.46000 18.51000 -0.05000 -0.27012 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.30000 12.34000 -0.04000 -0.32415 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.28000 16.29000 -0.01000 -0.06139 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.01000 12.11000 -0.10000 -0.82576 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.82000 12.95000 -0.13000 -1.00386 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.98000 12.06000 -0.08000 -0.66335 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.67000 -0.06000 -0.78227 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.54000 11.63000 -0.09000 -0.77386 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.48000 15.45000 0.03000 0.19417 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.47000 14.38000 0.09000 0.62587 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.24000 15.27000 -0.03000 -0.19646 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.98000 20.91000 0.07000 0.33477 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.02000 18.95000 0.07000 0.36939 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.10000 13.06000 0.04000 0.30628 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.91000 14.94000 -0.03000 -0.20080 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.85000 15.91000 -0.06000 -0.37712 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.84000 14.85000 -0.01000 -0.06734 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.87000 14.88000 -0.01000 -0.06720 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.78000 12.85000 -0.07000 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