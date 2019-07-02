新聞
0

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/01  108/06/28  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.33540   10.32460   0.01080    0.10460
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.19260   10.18200   0.01060    0.10411
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.42460   10.41110   0.01350    0.12967
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.28560   10.27240   0.01320    0.12850
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.21900   10.20500   0.01400    0.13719
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.22480   10.21000   0.01480    0.14496
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.22480   10.21000   0.01480    0.14496
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.27160   10.25760   0.01400    0.13648
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.69000   10.64000   0.05000    0.46992
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.69440   10.66450   0.02990    0.28037
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.49490   10.46550   0.02940    0.28092
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.59800   10.58060   0.01740    0.16445
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.48650   10.46930   0.01720    0.16429
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.06000   23.13000  -0.07000   -0.30264
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.98000   24.86000   0.12000    0.48270
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.61820   41.61810   0.00010    0.00024
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.14770   40.06230   0.08540    0.21317
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.85150    9.84140   0.01010    0.10263
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.36490   10.35050   0.01440    0.13912
中國信託台灣活力基金                                               13.09000   12.89000   0.20000    1.55159
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.09000    9.05000   0.04000    0.44199
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.98200    9.98380  -0.00180   -0.01803
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.10150   10.10770  -0.00620   -0.06134
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.06680    9.07240  -0.00560   -0.06173
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41870   10.41540   0.00330    0.03168
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31440    9.31150   0.00290    0.03114
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.20830   11.20500   0.00330    0.02945
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.51900    9.51620   0.00280    0.02942
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.39650   11.43880  -0.04230   -0.36979
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.96140    9.99840  -0.03700   -0.37006
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.32890   43.37850  -0.04960   -0.11434
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.22330   45.16900   0.05430    0.12022
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.83760   45.82410   0.01350    0.02946
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
中國信託智能運動基金-美元                                          10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03350   11.03300   0.00050    0.00453
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.17770   10.16870   0.00900    0.08851
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.39900    9.39070   0.00830    0.08839
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.39570   10.37980   0.01590    0.15318
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.59780    9.58320   0.01460    0.15235
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.40000   11.34000   0.06000    0.52910
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.84000   10.78000   0.06000    0.55659
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.48000   11.42000   0.06000    0.52539
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.97000   10.91000   0.06000    0.54995
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.19240   42.19890  -0.00650   -0.01540
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.20720   43.18710   0.02010    0.04654
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.81500   42.73900   0.07600    0.17782
元大2001基金                                                       61.65000   59.88000   1.77000    2.95591
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.50950   45.48660   0.02290    0.05034
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.83850   43.77820   0.06030    0.13774
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.14000   21.20000  -0.06000   -0.28302
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.69240   11.69160   0.00080    0.00684
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.87310   10.87760  -0.00450   -0.04137
元大上證50基金                                                     33.63000   33.66000  -0.03000   -0.08913
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.54000   13.58000  -0.04000   -0.29455
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.70500   12.73400  -0.02900   -0.22774
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.28000   17.33500  -0.05500   -0.31728
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.85300   10.88100  -0.02800   -0.25733
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.53500   10.56800  -0.03300   -0.31226
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.05000    3.04000   0.01000    0.32895
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.76000   13.74000   0.02000    0.14556
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.01040   47.01100  -0.00060   -0.00128
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.94120   10.93760   0.00360    0.03291
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97530    9.97200   0.00330    0.03309
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.15790   10.15950  -0.00160   -0.01575
元大巴西指數基金                                                    7.17800    7.22400  -0.04600   -0.63677
元大日經225基金                                                    27.60000   27.03000   0.57000    2.10877
元大台商收成基金                                                   22.80000   22.44000   0.36000    1.60428
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.55000   11.76000  -0.21000   -1.78571
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.31000   38.83000   1.48000    3.81149
元大台灣中型100基金                                                33.02000   32.37000   0.65000    2.00803
元大台灣加權股價指數基金                                           25.92300   25.50600   0.41700    1.63491
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.43000   10.23000   0.20000    1.95503
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.43000   10.23000   0.20000    1.95503
元大台灣卓越50基金                                                 82.75000   81.14000   1.61000    1.98422
元大台灣金融基金                                                   18.33000   18.25000   0.08000    0.43836
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.39000   10.22000   0.17000    1.66341
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.39000   10.22000   0.17000    1.66341
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.85000   31.49000   0.36000    1.14322
元大台灣高股息基金                                                 27.06000   26.61000   0.45000    1.69109
元大台灣電子科技基金                                               35.50000   34.48000   1.02000    2.95824
元大全球ETF成長組合基金                                            10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.96000   14.95000   0.01000    0.06689
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.82000   22.66000   0.16000    0.70609
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.26700   12.25600   0.01100    0.08975
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.58000    6.59000  -0.01000   -0.15175
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.84000    6.84000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.54300    8.51000   0.03300    0.38778
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.75000   13.74000   0.01000    0.07278
元大全球農業商機基金                                               17.99000   17.98000   0.01000    0.05562
元大印尼指數基金                                                    9.88800    9.85100   0.03700    0.37560
元大印度指數基金                                                   10.28900   10.32900  -0.04000   -0.38726
元大印度基金                                                       13.18000   13.19000  -0.01000   -0.07582
元大多多基金                                                       17.40000   16.79000   0.61000    3.63311
元大多福基金                                                       52.38000   51.16000   1.22000    2.38468
元大亞太成長基金                                                    8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.30590    9.29700   0.00890    0.09573
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.46280    7.45560   0.00720    0.09657
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.29200    9.32000  -0.02800   -0.30043
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.18500   10.23500  -0.05000   -0.48852
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22960   10.22140   0.00820    0.08022
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.40620   10.39800   0.00820    0.07886
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.22930   10.22120   0.00810    0.07925
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.47050   10.47200  -0.00150   -0.01432
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.29300   10.29450  -0.00150   -0.01457
元大卓越基金                                                       43.87000   43.13000   0.74000    1.71574
元大店頭基金                                                        8.33000    8.05000   0.28000    3.47826
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.46550   10.46480   0.00070    0.00669
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.83200    9.84300  -0.01100   -0.11175
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.67820   32.79490  -0.11670   -0.35585
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.33210   42.40870  -0.07660   -0.18062
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.91360   16.89870   0.01490    0.08817
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.81940   22.87940  -0.06000   -0.26224
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.08760   42.11160  -0.02400   -0.05699
元大高科技基金                                                     19.31000   18.70000   0.61000    3.26203
元大得利貨幣市場基金                                               16.32560   16.32490   0.00070    0.00429
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03240   12.03180   0.00060    0.00499
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.74000   10.37000   0.37000    3.56798
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.74000   10.37000   0.37000    3.56798
元大富櫃50基金                                                     12.82000   12.36000   0.46000    3.72168
元大華夏中小基金                                                    7.34000    7.37000  -0.03000   -0.40706
元大新中國基金-人民幣                                               9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
元大新中國基金-美元                                                 9.17500    9.20700  -0.03200   -0.34756
元大新中國基金-新台幣                                               9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
元大新主流基金                                                     24.07000   23.24000   0.83000    3.57143
元大新東協平衡基金-美元                                             9.61600    9.60500   0.01100    0.11452
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.82430   10.79620   0.02810    0.26028
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.01290    9.98230   0.03060    0.30654
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.35850   11.33430   0.02420    0.21351
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.40330    9.38340   0.01990    0.21208
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.51740   10.50790   0.00950    0.09041
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.79000    9.78110   0.00890    0.09099
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.76280   10.76310  -0.00030   -0.00279
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.02690   10.02720  -0.00030   -0.00299
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.06520   10.05900   0.00620    0.06164
元大新興亞洲基金                                                   11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.76290    9.74820   0.01470    0.15080
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.15840    9.14460   0.01380    0.15091
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.10830   10.10250   0.00580    0.05741
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.49300    9.48760   0.00540    0.05692
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16390   15.16320   0.00070    0.00462
元大經貿基金                                                       36.65000   35.82000   0.83000    2.31714
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.88000    8.83000   0.05000    0.56625
元大實質多重資產基金-美元                                           8.18300    8.13700   0.04600    0.56532
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.70000    8.66000   0.04000    0.46189
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.95000   12.39000  -0.44000   -3.55125
元大滬深300單日正向2倍基金                                         19.10000   17.83000   1.27000    7.12283
元大摩臺基金                                                       38.75000   37.96000   0.79000    2.08114
元大標普500基金                                                    27.62000   27.50000   0.12000    0.43636
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.28000   12.34000  -0.06000   -0.48622
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.18000   35.87000   0.31000    0.86423
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.21000   20.29000  -0.08000   -0.39428
元大標智滬深300基金                                                18.53000   18.35000   0.18000    0.98093
元大歐洲50基金                                                     25.46000   25.25000   0.21000    0.83168
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.36880    9.35110   0.01770    0.18928
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29120   10.29100   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.59000   15.22000   0.37000    2.43101
日盛上選基金                                                       34.61000   33.48000   1.13000    3.37515
日盛小而美基金                                                     18.02000   17.55000   0.47000    2.67806
日盛中國內需動力基金                                                9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.35970   12.35090   0.00880    0.07125
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89020    9.88320   0.00700    0.07083
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.61590   12.60440   0.01150    0.09124
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.09010   10.08090   0.00920    0.09126
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.41360   11.40910   0.00450    0.03944
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.11100    9.10740   0.00360    0.03953
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
日盛日盛基金                                                       11.46000   11.11000   0.35000    3.15032
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.43000   11.38000   0.05000    0.43937
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.56680   10.55730   0.00950    0.08999
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.46830    9.45980   0.00850    0.08985
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.33930   10.33570   0.00360    0.03483
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.26480    9.26160   0.00320    0.03455
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.51780    2.51530   0.00250    0.09939
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65990    1.65820   0.00170    0.10252
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38980    0.38930   0.00050    0.12844
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25740    0.25710   0.00030    0.11669
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.86010   12.85140   0.00870    0.06770
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.36870    8.36300   0.00570    0.06816
日盛亞洲機會基金                                                    7.10000    7.10000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       17.34000   16.83000   0.51000    3.03030
日盛高科技基金                                                     18.14000   17.57000   0.57000    3.24417
日盛貨幣市場基金                                                   14.83450   14.83380   0.00070    0.00472
日盛新台商基金                                                     39.81000   38.59000   1.22000    3.16144
日盛精選五虎基金                                                   36.43000   35.70000   0.73000    2.04482
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54590   13.54520   0.00070    0.00517
台新2000高科技基金                                                 31.19000   30.18000   1.01000    3.34659
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
台新MSCI中國基金                                                   20.33000   20.38000  -0.05000   -0.24534
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22260   14.22200   0.00060    0.00422
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.49230   10.49190   0.00040    0.00381
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.60680   10.60150   0.00530    0.04999
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.25770   10.26220  -0.00450   -0.04385
台新中國通基金                                                     45.07000   43.42000   1.65000    3.80009
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56820    0.56620   0.00200    0.35323
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.62900   17.58500   0.04400    0.25021
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31660    0.31640   0.00020    0.06321
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
台新主流基金                                                       24.15000   23.40000   0.75000    3.20513
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.14000   23.07000   0.07000    0.30342
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.74920    0.74630   0.00290    0.38858
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.46000   16.41000   0.05000    0.30469
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53180    0.52980   0.00200    0.37750
台新台灣中小基金                                                   34.76000   33.48000   1.28000    3.82318
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.48540   10.52400  -0.03860   -0.36678
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.74080    9.76200  -0.02120   -0.21717
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.23080   11.25530  -0.02450   -0.21768
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.09780   10.07410   0.02370    0.23526
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.26970   11.24330   0.02640    0.23481
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
台新印度基金                                                       15.24000   15.18000   0.06000    0.39526
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.70880    8.70080   0.00800    0.09195
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28560    0.28500   0.00060    0.21053
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.72470   12.71300   0.01170    0.09203
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41210    0.41130   0.00080    0.19451
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.90000   40.85000   0.05000    0.12240
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13000   11.12960   0.00040    0.00359
台新高股息平衡基金                                                 32.05010   31.59550   0.45460    1.43881
台新智慧生活基金-美元                                              10.73530   10.64560   0.08970    0.84260
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.12000   11.04000   0.08000    0.72464
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.34020    8.31620   0.02400    0.28859
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.58970    8.57280   0.01690    0.19714
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.42430    9.39690   0.02740    0.29159
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.71700    9.69800   0.01900    0.19592
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.66380   11.65220   0.01160    0.09955
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36970    0.36900   0.00070    0.18970
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.30870    8.30030   0.00840    0.10120
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27790    0.27730   0.00060    0.21637
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.68000    5.70000  -0.02000   -0.35088
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.43000   22.41000   0.02000    0.08925
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.21520   10.21420   0.00100    0.00979
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.02320   10.01770   0.00550    0.05490
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.12760   10.12730   0.00030    0.00296
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.21500   10.21400   0.00100    0.00979
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.02300   10.01750   0.00550    0.05490
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.12760   10.12730   0.00030    0.00296
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.14150   42.13680   0.00470    0.01115
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.52910   41.47700   0.05210    0.12561
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.75040   39.69020   0.06020    0.15167
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.35150   11.35080   0.00070    0.00617
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19190   10.19500  -0.00310   -0.03041
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.22040    9.21890   0.00150    0.01627
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.83140   10.82970   0.00170    0.01570
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83670    7.83810  -0.00140   -0.01786
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.27550    9.27700  -0.00150   -0.01617
永豐中小基金                                                       53.55000   52.37000   1.18000    2.25320
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78880    1.78830   0.00050    0.02796
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.49070    2.48990   0.00080    0.03213
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.20470    8.20510  -0.00040   -0.00488
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.08390   11.08450  -0.00060   -0.00541
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.71000    4.70000   0.01000    0.21277
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.33000   21.30000   0.03000    0.14085
永豐主流品牌基金                                                   19.71000   19.49000   0.22000    1.12878
永豐永豐基金                                                       32.89000   32.40000   0.49000    1.51235
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.25350    9.23110   0.02240    0.24266
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.73560    9.71190   0.02370    0.24403
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.15040    9.13570   0.01470    0.16091
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.62980    9.61430   0.01550    0.16122
永豐亞洲民生消費基金                                               12.22000   12.17000   0.05000    0.41085
永豐南非幣2021保本基金                                             14.11540   14.10750   0.00790    0.05600
永豐高科技基金                                                     23.65000   22.85000   0.80000    3.50109
永豐貨幣市場基金                                                   13.93870   13.93800   0.00070    0.00502
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11620    2.11480   0.00140    0.06620
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61120    2.60950   0.00170    0.06515
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81540    7.81320   0.00220    0.02816
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.94600   10.94300   0.00300    0.02741
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.19940    7.19300   0.00640    0.08898
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.53770   11.52740   0.01030    0.08935
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.18000    8.19000  -0.01000   -0.12210
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.85000   18.89000  -0.04000   -0.21175
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.48000   53.57000   0.91000    1.69871
永豐領航科技基金                                                   38.32000   37.09000   1.23000    3.31626
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.22000   12.19000   0.03000    0.24610
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.67000   11.64000   0.03000    0.25773
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.30000   10.20000   0.10000    0.98039
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.16000   10.07000   0.09000    0.89374
永豐趨勢平衡基金                                                   41.16000   40.54000   0.62000    1.52935
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.87580   11.87490   0.00090    0.00758
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.80450    9.80330   0.00120    0.01224
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.37730   10.37600   0.00130    0.01253
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.86700    9.86410   0.00290    0.02940
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.27620   10.27310   0.00310    0.03018
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.85960    9.85800   0.00160    0.01623
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.56140   10.55960   0.00180    0.01705
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.87910    9.87560   0.00350    0.03544
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.37050   10.36680   0.00370    0.03569
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.14000   15.15000  -0.01000   -0.06601
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.96000   19.95000   0.01000    0.05013
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.86000   19.84000   0.02000    0.10081
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.09640   10.09810  -0.00170   -0.01683
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.09640   10.09810  -0.00170   -0.01683
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.05920   10.06200  -0.00280   -0.02783
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.05920   10.06210  -0.00290   -0.02882
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.13390   10.15520  -0.02130   -0.20974
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.13370   10.15500  -0.02130   -0.20975
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.09870   10.10060  -0.00190   -0.01881
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.09870   10.10060  -0.00190   -0.01881
兆豐國際生命科學基金                                               15.43000   15.28000   0.15000    0.98168
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.39750   10.36990   0.02760    0.26615
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.63260   10.59710   0.03550    0.33500
兆豐國際全球基金                                                   31.19000   31.13000   0.06000    0.19274
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.47780   10.47720   0.00060    0.00573
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.20190   10.21060  -0.00870   -0.08521
兆豐國際國民基金                                                   22.70000   21.92000   0.78000    3.55839
兆豐國際第一基金                                                   13.53000   13.08000   0.45000    3.44037
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.72440   10.71820   0.00620    0.05785
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.21450    8.20970   0.00480    0.05847
兆豐國際萬全基金                                                   20.96000   20.43000   0.53000    2.59422
兆豐國際電子基金                                                   26.60000   25.70000   0.90000    3.50195
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.39000   21.98000   0.41000    1.86533
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.57000   15.82000  -0.25000   -1.58028
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.19000   34.19000   1.00000    2.92483
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55500   12.55450   0.00050    0.00398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.78580   10.76860   0.01720    0.15972
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.54130   10.52540   0.01590    0.15106
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.77720   10.76010   0.01710    0.15892
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.57490   10.55800   0.01690    0.16007
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.63820   10.62220   0.01600    0.15063
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.64410   10.62720   0.01690    0.15903
合庫台灣基金                                                       11.40000   10.89000   0.51000    4.68320
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.70160   11.69810   0.00350    0.02992
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.68750   12.67570   0.01180    0.09309
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.31930   11.30920   0.01010    0.08931
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.10150   12.09100   0.01050    0.08684
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.17400    8.17150   0.00250    0.03059
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.47050    9.46160   0.00890    0.09406
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.15750    9.14930   0.00820    0.08962
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.89080    8.88300   0.00780    0.08781
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.32180    9.31180   0.01000    0.10739
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
合庫全球新興市場基金                                                9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
合庫貨幣市場基金                                                   10.17200   10.17150   0.00050    0.00492
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.97300    9.96040   0.01260    0.12650
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.24690   10.23420   0.01270    0.12409
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.52440   10.51710   0.00730    0.06941
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.06890   12.05330   0.01560    0.12943
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.20990   15.19010   0.01980    0.13035
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.76890    8.75770   0.01120    0.12789
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.57540    9.56350   0.01190    0.12443
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93730    7.93190   0.00540    0.06808
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.73520    8.72390   0.01130    0.12953
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.59650   10.58330   0.01320    0.12472
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.72000   11.74000  -0.02000   -0.17036
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.72000   11.74000  -0.02000   -0.17036
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.10590   10.10870  -0.00280   -0.02770
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.11550   10.11780  -0.00230   -0.02273
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.05780   10.05500   0.00280    0.02785
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.08110   10.08480  -0.00370   -0.03669
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.10580   10.10870  -0.00290   -0.02869
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.11550   10.11780  -0.00230   -0.02273
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.05780   10.05500   0.00280    0.02785
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.08110   10.08470  -0.00360   -0.03570
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20830   11.20780   0.00050    0.00446
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.09230   10.08210   0.01020    0.10117
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04700   10.04630   0.00070    0.00697
安聯中國東協基金                                                   15.82000   15.84000  -0.02000   -0.12626
安聯中國策略基金-美元                                              12.34000   12.33000   0.01000    0.08110
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.16000   16.16000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.89000   14.91000  -0.02000   -0.13414
安聯中華新思路基金-美元                                            13.88000   13.88000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.13000   13.14000  -0.01000   -0.07610
安聯台灣大壩基金                                                   30.18000   29.45000   0.73000    2.47878
安聯台灣科技基金                                                   50.81000   49.80000   1.01000    2.02811
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54610   12.54550   0.00060    0.00478
安聯台灣智慧基金                                                   33.99000   32.89000   1.10000    3.34448
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.73840   10.72530   0.01310    0.12214
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.84100   15.82430   0.01670    0.10553
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.86870    9.85830   0.01040    0.10549
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.57000   11.53000   0.04000    0.34692
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.95000   11.92000   0.03000    0.25168
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.17830   13.16480   0.01350    0.10255
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.78180   10.76800   0.01380    0.12816
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.85540   12.84080   0.01460    0.11370
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.55660    9.54680   0.00980    0.10265
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.50080    9.48860   0.01220    0.12858
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.04760    9.03730   0.01030    0.11397
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.18790   10.17840   0.00950    0.09333
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.24460   10.23290   0.01170    0.11434
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.48360   12.47330   0.01030    0.08258
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.33350   11.32310   0.01040    0.09185
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.94660   10.93780   0.00880    0.08045
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.62970    8.62260   0.00710    0.08234
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.49490    8.48700   0.00790    0.09308
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.17910    8.17250   0.00660    0.08076
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.24350   10.23520   0.00830    0.08109
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.16630   10.15810   0.00820    0.08072
安聯全球人口趨勢基金                                               12.50000   12.44000   0.06000    0.48232
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.17000    9.00000   0.17000    1.88889
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.75000   34.16000   0.59000    1.72717
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.23000    8.18000   0.05000    0.61125
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.46840   12.46160   0.00680    0.05457
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.55650   10.55070   0.00580    0.05497
安聯全球新興市場基金                                               17.64000   17.68000  -0.04000   -0.22624
安聯全球農金趨勢基金                                                9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.33000    9.27000   0.06000    0.64725
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
安聯亞洲動態策略基金                                               22.45000   22.52000  -0.07000   -0.31083
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.06760   10.07030  -0.00270   -0.02681
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07550   10.07870  -0.00320   -0.03175
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.06740   10.07010  -0.00270   -0.02681
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.07800   10.08130  -0.00330   -0.03273
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07040   10.07310  -0.00270   -0.02680
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.03800   10.04170  -0.00370   -0.03685
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.03800   10.04170  -0.00370   -0.03685
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.03790   10.04170  -0.00380   -0.03784
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.55050   10.54810   0.00240    0.02275
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.13580   10.13340   0.00240    0.02368
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.48370   90.39100   0.09270    0.10255
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.35630   13.34000   0.01630    0.12219
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.65640   68.58530   0.07110    0.10367
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.00740    9.99510   0.01230    0.12306
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.73310    2.73220   0.00090    0.03294
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.92690   10.92520   0.00170    0.01556
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28380    2.28300   0.00080    0.03504
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89610    8.89500   0.00110    0.01237
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.44010   10.43200   0.00810    0.07765
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.38150   10.36470   0.01680    0.16209
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.72930   10.70960   0.01970    0.18395
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.34320   10.32690   0.01630    0.15784
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.38890   10.37410   0.01480    0.14266
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.43920   10.43110   0.00810    0.07765
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.37890   10.36210   0.01680    0.16213
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.72630   10.70640   0.01990    0.18587
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.34030   10.32390   0.01640    0.15885
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.38880   10.37390   0.01490    0.14363
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.25360   10.23980   0.01380    0.13477
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.31120   10.29530   0.01590    0.15444
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.24640   10.23260   0.01380    0.13486
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.20740   10.19440   0.01300    0.12752
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.26180   10.24820   0.01360    0.13271
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.26250   10.24600   0.01650    0.16104
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.24630   10.23250   0.01380    0.13486
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.20690   10.19390   0.01300    0.12753
宏利台灣動力基金A類型                                              30.58000   29.70000   0.88000    2.96296
宏利台灣動力基金I類型                                              30.58000   29.70000   0.88000    2.96296
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.06870   10.04660   0.02210    0.21997
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.94980    9.93600   0.01380    0.13889
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.63590    7.61920   0.01670    0.21918
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.61500    7.60260   0.01240    0.16310
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
宏利全球債券組合基金                                               13.72900   13.72130   0.00770    0.05612
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.98050    2.97790   0.00260    0.08731
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.39260   12.38620   0.00640    0.05167
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.94060    8.93610   0.00450    0.05036
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54270    2.54130   0.00140    0.05509
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.49010   11.49050  -0.00040   -0.00348
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.46830    3.46140   0.00690    0.19934
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55660    0.55550   0.00110    0.19802
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.70000   15.68000   0.02000    0.12755
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.33130   12.33050   0.00080    0.00649
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.91730   10.91620   0.00110    0.01008
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.48110   10.48430  -0.00320   -0.03052
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.82010    8.81920   0.00090    0.01021
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.44940    8.44860   0.00080    0.00947
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.31210    8.31420  -0.00210   -0.02526
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.25750    8.25810  -0.00060   -0.00727
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.58000   10.43000   0.15000    1.43816
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.55000   10.40000   0.15000    1.44231
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.47000   10.31000   0.16000    1.55189
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.00860    3.00150   0.00710    0.23655
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43530    0.43430   0.00100    0.23026
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.11320   13.08690   0.02630    0.20096
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.99290    0.99060   0.00230    0.23218
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.57310    7.55790   0.01520    0.20111
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.10330    2.09840   0.00490    0.23351
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30380    0.30310   0.00070    0.23095
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.22730    9.20850   0.01880    0.20416
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33540    0.33470   0.00070    0.20914
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68650   13.68600   0.00050    0.00365
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.51000    2.51000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.30000   11.32000  -0.02000   -0.17668
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.90000   25.36000   0.54000    2.12934
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.90000   25.36000   0.54000    2.12934
宏利澳幣保本基金                                                   12.65110   12.65620  -0.00510   -0.04030
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.17000   11.25000  -0.08000   -0.71111
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.73000   10.81000  -0.08000   -0.74006
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.22000   12.25000  -0.03000   -0.24490
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.43800   10.47570  -0.03770   -0.35988
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.68450    9.71580  -0.03130   -0.32216
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.18150    9.21920  -0.03770   -0.40893
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.56960   11.55790   0.01170    0.10123
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
貝萊德新台幣基金                                                   12.96920   12.96880   0.00040    0.00308
貝萊德寶利基金                                                     27.28000   26.77000   0.51000    1.90512
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47790   11.47760   0.00030    0.00261
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15170   10.15270  -0.00100   -0.00985
保德信大中華基金-人民幣                                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
保德信大中華基金-美元                                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-新台幣                                            29.98000   30.00000  -0.02000   -0.06667
保德信中小型股基金                                                 46.21000   44.80000   1.41000    3.14732
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.71000    8.74000  -0.03000   -0.34325
保德信中國中小基金-美元                                             8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.17000    8.20000  -0.03000   -0.36585
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.95430    9.94690   0.00740    0.07440
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.03190   10.02680   0.00510    0.05086
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.07280   10.06530   0.00750    0.07451
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.14640   11.13800   0.00840    0.07542
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
保德信中國品牌基金-美元                                            10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.36000   28.16000   0.20000    0.71023
保德信全球消費商機基金                                             19.18000   19.13000   0.05000    0.26137
保德信全球基礎建設基金                                             13.81000   13.72000   0.09000    0.65598
保德信全球資源基金                                                  7.56000    7.51000   0.05000    0.66578
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.13000   10.04000   0.09000    0.89641
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.82000   33.56000   0.26000    0.77473
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.53160   10.51140   0.02020    0.19217
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.90090   10.88000   0.02090    0.19210
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.58470   10.57430   0.01040    0.09835
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.95390   10.94310   0.01080    0.09869
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.70650    9.68520   0.02130    0.21992
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.85350   10.82990   0.02360    0.21792
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.28570    9.27420   0.01150    0.12400
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.36560   10.35280   0.01280    0.12364
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.22240    8.21540   0.00700    0.08521
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.30980   11.30020   0.00960    0.08495
保德信亞太基金                                                     20.89000   20.95000  -0.06000   -0.28640
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74810    8.74320   0.00490    0.05604
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.07860   12.07180   0.00680    0.05633
保德信店頭市場基金                                                 33.84000   33.08000   0.76000    2.29746
保德信拉丁美洲基金                                                  7.54000    7.51000   0.03000    0.39947
保德信金平衡基金                                                   30.27000   29.92000   0.35000    1.16979
保德信金滿意基金                                                   42.51000   41.67000   0.84000    2.01584
保德信科技島基金                                                   26.30000   25.60000   0.70000    2.73438
保德信高成長基金                                                   94.40000   92.71000   1.69000    1.82289
保德信貨幣市場基金                                                 15.83730   15.83650   0.00080    0.00505
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.67880   10.65030   0.02850    0.26760
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.93830   10.91930   0.01900    0.17400
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.05740   11.03400   0.02340    0.21207
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.60500   10.59250   0.01250    0.11801
保德信新世紀基金                                                   10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.19260    8.18690   0.00570    0.06962
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.29630   10.28800   0.00830    0.08068
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.62040   11.61230   0.00810    0.06975
保德信新興趨勢組合基金                                             11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
保德信瑞騰基金                                                     15.63440   15.63370   0.00070    0.00448
保德信歐洲組合基金                                                 10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型            10.01310   10.00650   0.00660    0.06596
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.49590   10.48870   0.00720    0.06865
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.94010    9.94780  -0.00770   -0.07740
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.19690   10.20320  -0.00630   -0.06175
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.08280   10.07460   0.00820    0.08139
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.48470   10.47760   0.00710    0.06776
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.98020    9.97160   0.00860    0.08624
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.28270   10.27380   0.00890    0.08663
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.57430   10.57870  -0.00440   -0.04159
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.43920   10.43070   0.00850    0.08149
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.71440   10.70560   0.00880    0.08220
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.35950   10.35010   0.00940    0.09082
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.59620   10.58630   0.00990    0.09352
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.27110   10.26360   0.00750    0.07307
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.70740   10.69890   0.00850    0.07945
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.15750   10.14840   0.00910    0.08967
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.46740   10.45830   0.00910    0.08701
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.39860   10.38560   0.01300    0.12517
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14770   10.13380   0.01390    0.13716
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.46210   10.45040   0.01170    0.11196
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.72340   10.71120   0.01220    0.11390
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.62520   10.60420   0.02100    0.19803
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.10870   11.08640   0.02230    0.20115
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.44790   10.43520   0.01270    0.12170
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.65840   10.64550   0.01290    0.12118
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49060   10.47840   0.01220    0.11643
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.54290   10.53030   0.01260    0.11965
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.57980   10.57720   0.00260    0.02458
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.47630   10.45710   0.01920    0.18361
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.38050   10.36150   0.01900    0.18337
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.61350   10.58350   0.03000    0.28346
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.60520   10.57390   0.03130    0.29601
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.29650   10.27640   0.02010    0.19559
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.29440   10.27430   0.02010    0.19563
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.98250    1.98130   0.00120    0.06057
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83160    2.82990   0.00170    0.06007
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29710    0.29690   0.00020    0.06736
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45970    0.45940   0.00030    0.06530
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.44740    8.45300  -0.00560   -0.06625
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.31020   12.31910  -0.00890   -0.07225
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.73400    9.72670   0.00730    0.07505
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.33540   12.32620   0.00920    0.07464
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.77520    8.76760   0.00760    0.08668
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.17280   11.16310   0.00970    0.08689
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.88620   10.87040   0.01580    0.14535
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.70460   10.70350   0.00110    0.01028
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.18000   18.88000   0.30000    1.58898
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4435.13000 4364.73000  70.40000    1.61293
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.35830   10.35140   0.00690    0.06666
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.18160   11.17440   0.00720    0.06443
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.24240   10.25050  -0.00810   -0.07902
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.97610    9.96240   0.01370    0.13752
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.52740   10.51300   0.01440    0.13697
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.96810    9.96810   0.00000    0.00000
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.29540   10.29610  -0.00070   -0.00680
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.48750   10.46300   0.02450    0.23416
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.16850    6.15850   0.01000    0.16238
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.23890   11.22060   0.01830    0.16309
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.72860   10.72080   0.00780    0.07276
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.74570   11.72830   0.01740    0.14836
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.95140   10.93500   0.01640    0.14998
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.27260    9.26580   0.00680    0.07339
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.60680    9.59260   0.01420    0.14803
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.47540    9.46120   0.01420    0.15009
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.64530   10.63750   0.00780    0.07333
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.12680   11.11030   0.01650    0.14851
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.10450   11.08790   0.01660    0.14971
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.39000    7.39000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       12.97000   12.76000   0.21000    1.64577
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69770   13.69720   0.00050    0.00365
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.71000   16.67000   0.04000    0.23995
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.33540   14.31220   0.02320    0.16210
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.67630   12.64870   0.02760    0.21820
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.27260   13.24300   0.02960    0.22351
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.70410    8.69000   0.01410    0.16226
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.84460    6.83360   0.01100    0.16097
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77930    8.76020   0.01910    0.21803
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.56430    8.54840   0.01590    0.18600
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.87020   10.84600   0.02420    0.22312
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.47740    8.46280   0.01460    0.17252
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.86440   12.83640   0.02800    0.21813
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.41710   12.39710   0.02000    0.16133
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.11080   13.08650   0.02430    0.18569
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.08240   12.05550   0.02690    0.22313
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.07140    9.05670   0.01470    0.16231
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.81270    9.79140   0.02130    0.21754
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.78680    9.76860   0.01820    0.18631
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.66470    9.64310   0.02160    0.22399
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.52080    9.50440   0.01640    0.17255
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.70280   10.69700   0.00580    0.05422
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.62380   10.61330   0.01050    0.09893
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.46780   10.45560   0.01220    0.11668
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.52060   10.51080   0.00980    0.09324
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.92280    9.91750   0.00530    0.05344
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.63780    9.62820   0.00960    0.09971
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.65640   10.64640   0.01000    0.09393
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.68970    9.67840   0.01130    0.11675
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.74490    9.73590   0.00900    0.09244
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.68280   10.67710   0.00570    0.05339
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.62420   10.61360   0.01060    0.09987
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.46810   10.45590   0.01220    0.11668
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.52150   10.51170   0.00980    0.09323
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.92270    9.91730   0.00540    0.05445
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.63790    9.62830   0.00960    0.09971
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.83540   10.82530   0.01010    0.09330
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.68960    9.67830   0.01130    0.11676
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.74520    9.73610   0.00910    0.09347
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.43300   11.42160   0.01140    0.09981
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.83300   12.81550   0.01750    0.13655
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.13970   12.12130   0.01840    0.15180
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.15880    9.14970   0.00910    0.09946
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.86120    9.84780   0.01340    0.13607
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.78600    9.77120   0.01480    0.15147
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.12520   11.11410   0.01110    0.09987
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.94950   11.93330   0.01620    0.13575
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.72810   11.71030   0.01780    0.15200
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.15910    9.15000   0.00910    0.09945
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.86170    9.84830   0.01340    0.13606
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.78650    9.77160   0.01490    0.15248
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.76000   13.74000   0.02000    0.14556
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.54000   14.52000   0.02000    0.13774
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.68000   11.67000   0.01000    0.08569
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.50000   11.48000   0.02000    0.17422
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.19000   13.14000   0.05000    0.38052
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.52000   13.48000   0.04000    0.29674
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.08240   12.07720   0.00520    0.04306
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.28860   10.27810   0.01050    0.10216
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.71170    7.70830   0.00340    0.04411
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.23150   10.22110   0.01040    0.10175
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.26450   12.24470   0.01980    0.16170
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.97410   11.94830   0.02580    0.21593
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.98400   10.95940   0.02460    0.22446
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.59610    8.58230   0.01380    0.16080
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.66050    9.63960   0.02090    0.21681
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.71610    9.69440   0.02170    0.22384
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.51860   11.49380   0.02480    0.21577
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.77000   10.75260   0.01740    0.16182
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.96560   10.94110   0.02450    0.22393
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00560    9.98400   0.02160    0.21635
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.28790    9.27300   0.01490    0.16068
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.17480    9.15810   0.01670    0.18235
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.74250    9.72070   0.02180    0.22426
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.75850   12.72460   0.03390    0.26641
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.23470   12.19540   0.03930    0.32225
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.58340   11.54490   0.03850    0.33348
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.20130    7.18220   0.01910    0.26594
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.96270    8.93390   0.02880    0.32237
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.64800    9.61600   0.03200    0.33278
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.96760   10.93850   0.02910    0.26603
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.60150   11.56300   0.03850    0.33296
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.70640    9.67530   0.03110    0.32144
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.18820    9.16380   0.02440    0.26627
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.85410    9.82140   0.03270    0.33295
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.00590   11.99700   0.00890    0.07419
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.75950   12.74500   0.01450    0.11377
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.64270   11.62820   0.01450    0.12470
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.39550    9.38860   0.00690    0.07349
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.01500   10.00360   0.01140    0.11396
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.01670   10.00420   0.01250    0.12495
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.02650   12.01280   0.01370    0.11405
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.71160   10.70370   0.00790    0.07381
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.09340   11.07950   0.01390    0.12546
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.95770    9.95040   0.00730    0.07336
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.56040    9.55340   0.00700    0.07327
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.25400   10.24230   0.01170    0.11423
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.75920    9.74700   0.01220    0.12517
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.13000   19.08000   0.05000    0.26205
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.97000   17.89000   0.08000    0.44718
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.37090   13.36250   0.00840    0.06286
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.46830   10.44200   0.02630    0.25187
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.50440   11.47140   0.03300    0.28767
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.37590   12.34810   0.02780    0.22514
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.01280   10.97960   0.03320    0.30238
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.13680    9.11370   0.02310    0.25346
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.69990    9.67200   0.02790    0.28846
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.55150    9.53010   0.02140    0.22455
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.65460    9.62540   0.02920    0.30336
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.27250    9.24920   0.02330    0.25191
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.49920    9.47200   0.02720    0.28716
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.41710   11.39140   0.02570    0.22561
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.59660    9.56760   0.02900    0.30311
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.88000   11.29000  -0.41000   -3.63153
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        35.89000   33.51000   2.38000    7.10236
國泰大中華基金                                                     19.79000   19.13000   0.66000    3.45008
國泰小龍基金-美元I                                                  0.48390    0.46840   0.01550    3.30914
國泰小龍基金-新台幣                                                14.98000   14.55000   0.43000    2.95533
國泰中小成長基金-美元I                                              1.38050    1.32420   0.05630    4.25162
國泰中小成長基金-新台幣                                            42.74000   41.13000   1.61000    3.91442
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.96000   26.37000   0.59000    2.23739
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.23000   12.58000  -0.35000   -2.78219
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.40000   31.78000   1.62000    5.09755
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45740   12.45690   0.00050    0.00401
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.43000   22.34000   0.09000    0.40286
國泰科技生化基金                                                   33.16000   31.95000   1.21000    3.78717
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.99000   22.26000   0.73000    3.27942
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.99000   22.26000   0.73000    3.27942
國泰富時中國A50基金                                                22.01000   22.00000   0.01000    0.04545
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.19000   21.20000  -0.01000   -0.04717
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.10000   13.34000  -0.24000   -1.79910
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.15000   35.87000   1.28000    3.56844
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.05000   17.88000   0.17000    0.95078
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.52970   10.53910  -0.00940   -0.08919
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.43920   10.43410   0.00510    0.04888
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.56340   10.56810  -0.00470   -0.04447
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.31270   10.32190  -0.00920   -0.08913
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.25830   10.25320   0.00510    0.04974
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.31500   10.31950  -0.00450   -0.04361
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.07640   10.07480   0.00160    0.01588
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.84750    9.87280  -0.02530   -0.25626
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.06130   10.04490   0.01640    0.16327
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.89010    9.88320   0.00690    0.06982
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.07630   10.07480   0.00150    0.01489
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.84280    9.86800  -0.02520   -0.25537
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.06120   10.04490   0.01630    0.16227
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.89000    9.88320   0.00680    0.06880
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42570   11.42500   0.00070    0.00613
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10490   10.10400   0.00090    0.00891
第一金大中華基金                                                   26.24000   25.85000   0.39000    1.50870
第一金小型精選基金                                                 32.50000   31.77000   0.73000    2.29777
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.37000   13.34000   0.03000    0.22489
第一金中國世紀基金-美元                                             8.35780    8.33550   0.02230    0.26753
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.35810    8.33590   0.02220    0.26632
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.77300    9.76710   0.00590    0.06041
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.39050    8.38930   0.00120    0.01430
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.27010   11.26330   0.00680    0.06037
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84040    9.83890   0.00150    0.01525
第一金中概平衡基金                                                 26.97000   26.44000   0.53000    2.00454
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32050   15.31980   0.00070    0.00457
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.63400  178.62600   0.00800    0.00448
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.88820   15.76490   0.12330    0.78212
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.88750   15.76400   0.12350    0.78343
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.37000   15.27000   0.10000    0.65488
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.38000   15.27000   0.11000    0.72037
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.73180   10.67810   0.05370    0.50290
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.73000   10.67600   0.05400    0.50581
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.30370   10.19240   0.11130    1.09199
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.30360   10.19210   0.11150    1.09398
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.57000   10.47000   0.10000    0.95511
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.57000   10.46000   0.11000    1.05163
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.85000   13.71370   0.13630    0.99390
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.86850   13.73210   0.13640    0.99329
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.17000   13.05000   0.12000    0.91954
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.19000   13.08000   0.11000    0.84098
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.87870    9.84830   0.03040    0.30868
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.87510    9.84520   0.02990    0.30370
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.51490    9.49090   0.02400    0.25287
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.53950    9.51540   0.02410    0.25327
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.72090   10.68850   0.03240    0.30313
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.35920   10.33300   0.02620    0.25356
第一金全球大趨勢基金                                               25.35000   25.23000   0.12000    0.47562
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.29900    9.29640   0.00260    0.02797
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.46750    6.46560   0.00190    0.02939
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.08870   10.09330  -0.00460   -0.04557
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.08900   10.09350  -0.00450   -0.04458
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.91970   10.92480  -0.00510   -0.04668
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.92150   10.92650  -0.00500   -0.04576
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.55170    8.53660   0.01510    0.17689
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.45080   10.43230   0.01850    0.17733
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.35660    9.34820   0.00840    0.08986
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.35500    9.34660   0.00840    0.08987
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.77990    7.77200   0.00790    0.10165
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.77400    7.76610   0.00790    0.10172
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.56340    8.55890   0.00450    0.05258
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.56400    8.55960   0.00440    0.05140
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.59610   11.58570   0.01040    0.08977
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.59700   11.58660   0.01040    0.08976
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.26350   10.25300   0.01050    0.10241
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.26440   10.25390   0.01050    0.10240
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.06280   15.05510   0.00770    0.05115
第一金亞洲科技基金                                                 17.87000   17.89000  -0.02000   -0.11179
第一金亞洲新興市場基金                                             13.49000   13.51000  -0.02000   -0.14804
第一金店頭市場基金                                                  8.08000    7.80000   0.28000    3.58974
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.00690   10.00010   0.00680    0.06800
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.00690   10.00010   0.00680    0.06800
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.99760   10.00010  -0.00250   -0.02500
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.99760   10.00010  -0.00250   -0.02500
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.00690   10.00010   0.00680    0.06800
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.00720   10.00020   0.00700    0.07000
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.00690   10.00010   0.00680    0.06800
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                           9.99760   10.00010  -0.00250   -0.02500
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                         9.99790   10.00020  -0.00230   -0.02300
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                         9.99760   10.00010  -0.00250   -0.02500
第一金創新趨勢基金                                                 21.76000   21.24000   0.52000    2.44821
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.61380   42.60560   0.00820    0.01925
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.59480   42.52300   0.07180    0.16885
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.63880   42.70140  -0.06260   -0.14660
第一金電子基金                                                     33.21000   32.43000   0.78000    2.40518
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.07000   18.66000   0.41000    2.19721
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.36000   18.36000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.84000   19.83000   0.01000    0.05043
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.73000    7.76000  -0.03000   -0.38660
統一大中華中小基金(美元)                                            7.07000    7.10000  -0.03000   -0.42254
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                               33.99000   32.85000   1.14000    3.47032
統一大滿貫基金-I類型                                               33.99000   32.85000   1.14000    3.47032
統一大龍印基金                                                     14.63000   14.65000  -0.02000   -0.13652
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.45000    8.48000  -0.03000   -0.35377
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
統一中小基金                                                       23.49000   22.74000   0.75000    3.29815
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.89280    9.89230   0.00050    0.00505
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.21380    9.20710   0.00670    0.07277
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.95220    8.95270  -0.00050   -0.00558
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.33320   12.33260   0.00060    0.00487
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.43710   11.42870   0.00840    0.07350
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.07570   11.07640  -0.00070   -0.00632
統一台灣動力基金                                                   17.93000   17.23000   0.70000    4.06268
統一全天候基金-A類型                                              106.81000  103.50000   3.31000    3.19807
統一全天候基金-I類型                                              107.37000  104.04000   3.33000    3.20069
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.15400    8.15020   0.00380    0.04662
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.87930    7.87020   0.00910    0.11563
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.91670    7.91490   0.00180    0.02274
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.75740    8.75330   0.00410    0.04684
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.47020    8.46040   0.00980    0.11583
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.50320    8.50130   0.00190    0.02235
統一全球債券組合基金                                               12.40070   12.39200   0.00870    0.07021
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.35000   15.34000   0.01000    0.06519
統一全球新科技基金(美元)                                           14.46000   14.44000   0.02000    0.13850
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.96000   13.95000   0.01000    0.07168
統一亞太基金                                                       24.90000   24.89000   0.01000    0.04018
統一亞洲大金磚基金                                                 12.50000   12.51000  -0.01000   -0.07994
統一奔騰基金                                                       57.61000   55.98000   1.63000    2.91175
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73090   16.73010   0.00080    0.00478
統一強漢基金(人民幣)                                               10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
統一強漢基金(美元)                                                  9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
統一強漢基金(新台幣)                                               25.96000   25.88000   0.08000    0.30912
統一統信基金                                                       29.88000   28.87000   1.01000    3.49844
統一黑馬基金                                                       58.48000   56.89000   1.59000    2.79487
統一新亞洲科技能源基金                                             16.14000   16.12000   0.02000    0.12407
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10500    8.10420   0.00080    0.00987
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.73790   10.73690   0.00100    0.00931
統一經建基金                                                       45.10000   43.82000   1.28000    2.92104
統一龍馬基金                                                       65.72000   63.34000   2.38000    3.75750
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.23000   18.36000   0.87000    4.73856
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              46.00000   44.27000   1.73000    3.90784
野村中國機會基金                                                   14.31000   14.33000  -0.02000   -0.13957
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.38650   10.35470   0.03180    0.30711
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36000   10.33870   0.02130    0.20602
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.39800   10.38700   0.01100    0.10590
野村巴西基金                                                        6.92000    6.95000  -0.03000   -0.43165
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.39000   11.41000  -0.02000   -0.17528
野村台灣高股息基金                                                 24.80000   24.61000   0.19000    0.77204
野村台灣運籌基金                                                   36.34000   35.04000   1.30000    3.71005
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.90410    9.88720   0.01690    0.17093
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.82540    9.81690   0.00850    0.08659
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.86220    9.85840   0.00380    0.03855
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.43660   10.41870   0.01790    0.17181
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.25310   10.24430   0.00880    0.08590
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04270   10.03870   0.00400    0.03985
野村平衡基金                                                       19.49000   18.97000   0.52000    2.74117
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.47000   14.45000   0.02000    0.13841
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.88000   11.86000   0.02000    0.16863
野村全球生技醫療基金                                               17.04000   16.90000   0.14000    0.82840
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.20630   10.18230   0.02400    0.23570
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.19240   10.18000   0.01240    0.12181
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10370   10.09860   0.00510    0.05050
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.44850   10.42410   0.02440    0.23407
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.40240   10.39000   0.01240    0.11935
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.31490   10.30970   0.00520    0.05044
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.10430   10.09900   0.00530    0.05248
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.76350   10.73830   0.02520    0.23467
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.67720   10.66450   0.01270    0.11909
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.59010   10.58470   0.00540    0.05102
野村全球品牌基金                                                   29.47000   29.28000   0.19000    0.64891
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.02000   12.98000   0.04000    0.30817
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.90000   10.85000   0.05000    0.46083
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.73000   19.68000   0.05000    0.25407
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.27000   12.21000   0.06000    0.49140
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.92080   10.89900   0.02180    0.20002
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.96010   10.94840   0.01170    0.10686
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.73490   10.72900   0.00590    0.05499
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.73720    8.70780   0.02940    0.33763
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.52940    8.51220   0.01720    0.20206
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.11160    8.10010   0.01150    0.14197
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.07020   11.03300   0.03720    0.33717
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.52680   10.50550   0.02130    0.20275
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.10280   10.08840   0.01440    0.14274
野村成長基金                                                       30.42000   29.36000   1.06000    3.61035
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.53890    8.51710   0.02180    0.25596
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.54210    8.53040   0.01170    0.13716
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.76310    8.75780   0.00530    0.06052
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.73810    9.71320   0.02490    0.25635
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.59540    9.58220   0.01320    0.13776
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.83000    9.82410   0.00590    0.06006
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.20000   13.19000   0.01000    0.07582
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.31090   10.28240   0.02850    0.27717
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.22390   10.20980   0.01410    0.13810
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.12770   10.12110   0.00660    0.06521
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.73220    9.70650   0.02570    0.26477
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.74210    9.72880   0.01330    0.13671
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.85770    9.85130   0.00640    0.06497
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.12770   10.12110   0.00660    0.06521
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.83570   10.80460   0.03110    0.28784
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.69130   10.67670   0.01460    0.13675
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.81940   10.81240   0.00700    0.06474
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.18890   10.15580   0.03310    0.32592
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.17540   10.15470   0.02070    0.20385
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.11570   10.10100   0.01470    0.14553
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.61150    8.59850   0.01300    0.15119
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.24310    9.21310   0.03000    0.32562
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.10060    9.08140   0.01920    0.21142
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.11570   10.10100   0.01470    0.14553
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.86110   13.84010   0.02100    0.15173
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.00530   12.96320   0.04210    0.32477
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.52280   10.50060   0.02220    0.21142
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.54860   10.52820   0.02040    0.19377
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52220   10.51210   0.01010    0.09608
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.53020   10.52510   0.00510    0.04846
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74080   10.72000   0.02080    0.19403
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.69610   10.68570   0.01040    0.09733
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.67290   10.66770   0.00520    0.04875
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.65230   10.63010   0.02220    0.20884
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.59740   10.58580   0.01160    0.10958
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.71700   10.71600   0.00100    0.00933
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.23250   10.22780   0.00470    0.04595
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.94970    9.93010   0.01960    0.19738
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.57370    9.56390   0.00980    0.10247
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.06500    9.06100   0.00400    0.04415
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.46270   11.45770   0.00500    0.04364
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.32890   10.31760   0.01130    0.10952
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.46720   11.43570   0.03150    0.27545
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.88330   10.86580   0.01750    0.16106
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.66180   10.65030   0.01150    0.10798
野村泰國基金                                                       45.12000   45.09000   0.03000    0.06653
野村高科技基金                                                     10.13000    9.65000   0.48000    4.97409
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.55830   10.54460   0.01370    0.12992
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.23030   10.19910   0.03120    0.30591
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.83060   10.76260   0.06800    0.63182
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.62080    9.60130   0.01950    0.20310
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.60450    9.59210   0.01240    0.12927
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.80680    9.79400   0.01280    0.13069
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.17930   12.14210   0.03720    0.30637
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.14640   14.06120   0.08520    0.60592
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.07070   11.04830   0.02240    0.20275
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.05990   11.04570   0.01420    0.12856
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.46980   11.45480   0.01500    0.13095
野村貨幣市場基金                                                   16.33590   16.33520   0.00070    0.00429
野村新馬基金                                                       15.65000   15.66000  -0.01000   -0.06386
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.34740   10.34740   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.27180   10.25690   0.01490    0.14527
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.39060   10.38530   0.00530    0.05103
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.36930   10.35080   0.01850    0.17873
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.31460   10.30470   0.00990    0.09607
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.31340   10.30900   0.00440    0.04268
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.67980   10.66100   0.01880    0.17634
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.59380   10.58410   0.00970    0.09165
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.63980   10.63530   0.00450    0.04231
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.16360   10.12540   0.03820    0.37727
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.16530   10.13660   0.02870    0.28313
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.06690   10.04410   0.02280    0.22700
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.68520   10.64520   0.04000    0.37576
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.63940   10.60930   0.03010    0.28371
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.54170   10.51780   0.02390    0.22723
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.59560   10.58920   0.00640    0.06044
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.00610    8.00140   0.00470    0.05874
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.32190   12.31460   0.00730    0.05928
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.18000    9.24000  -0.06000   -0.64935
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.36260   10.32750   0.03510    0.33987
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.54560   10.47890   0.06670    0.63652
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.32620   10.30130   0.02490    0.24172
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.40120   10.38580   0.01540    0.14828
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.36810   10.34210   0.02600    0.25140
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.36290   10.32800   0.03490    0.33792
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.54630   10.47960   0.06670    0.63647
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.32660   10.30170   0.02490    0.24171
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.40460   10.38920   0.01540    0.14823
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.36830   10.34230   0.02600    0.25139
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39950   10.36530   0.03420    0.32995
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.58080   10.51570   0.06510    0.61907
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36250   10.33820   0.02430    0.23505
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43800   10.42330   0.01470    0.14103
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40640   10.38150   0.02490    0.23985
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39950   10.36530   0.03420    0.32995
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.58100   10.51590   0.06510    0.61906
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36410   10.33980   0.02430    0.23501
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.45070   10.43590   0.01480    0.14182
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40700   10.38210   0.02490    0.23984
野村精選貨幣市場基金                                               12.11260   12.11220   0.00040    0.00330
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.85000   11.75000   0.10000    0.85106
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.04000   10.96000   0.08000    0.72993
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.85000    7.83000   0.02000    0.25543
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
野村積極成長基金                                                   12.88000   12.43000   0.45000    3.62027
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.01000    9.58000   0.43000    4.48852
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    36.33000   34.76000   1.57000    4.51669
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.66540   10.65900   0.00640    0.06004
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.58490    8.56620   0.01870    0.21830
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.90820    7.89990   0.00830    0.10506
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.75120    7.74670   0.00450    0.05809
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.25970   12.23290   0.02680    0.21908
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.96390   10.95240   0.01150    0.10500
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.78610   10.77990   0.00620    0.05751
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.64000   11.59000   0.05000    0.43141
野村環球基金-人民幣計價                                            17.63000   17.52000   0.11000    0.62785
野村環球基金-美元計價                                              13.69000   13.62000   0.07000    0.51395
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.32000   19.23000   0.09000    0.46802
野村鴻利基金                                                       23.45000   22.79000   0.66000    2.89601
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90080   16.90030   0.00050    0.00296
野村鴻運基金                                                       19.63000   18.93000   0.70000    3.69783
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.11000   14.14000  -0.03000   -0.21216
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.33000   15.30000   0.03000    0.19608
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.70190   10.69330   0.00860    0.08042
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.01720   14.00610   0.01110    0.07925
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.72340   10.72730  -0.00390   -0.03636
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.68200   10.66930   0.01270    0.11903
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.49660   10.50180  -0.00520   -0.04952
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43000   10.41860   0.01140    0.10942
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.97080    9.97400  -0.00320   -0.03208
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.08890   10.07560   0.01330    0.13200
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.96770    9.96430   0.00340    0.03412
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.27050   10.26310   0.00740    0.07210
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.41800   10.40780   0.01020    0.09800
凱基台商天下基金                                                   13.10000   13.17000  -0.07000   -0.53151
凱基台灣精五門基金                                                 21.22000   20.66000   0.56000    2.71055
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.69260   44.60150   0.09110    0.20425
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.74610   45.69930   0.04680    0.10241
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.66010   42.62520   0.03490    0.08188
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.55260   10.51860   0.03400    0.32324
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.59170   44.54040   0.05130    0.11518
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.44390   45.42230   0.02160    0.04755
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.36940   44.43300  -0.06360   -0.14314
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.55000   12.57000  -0.02000   -0.15911
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.34890   11.36300  -0.01410   -0.12409
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59290   11.59240   0.00050    0.00431
凱基開創基金                                                       28.34000   27.51000   0.83000    3.01708
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.73000   22.74000  -0.01000   -0.04398
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.83870   21.82910   0.00960    0.04398
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.29000   17.28000   0.01000    0.05787
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.38300   16.35340   0.02960    0.18100
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.68000    7.70000  -0.02000   -0.25974
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.76300   40.73630   0.02670    0.06554
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.97430   40.91280   0.06150    0.15032
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.86320   40.79680   0.06640    0.16276
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.53000   11.48000   0.05000    0.43554
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.24080   11.18260   0.05820    0.52045
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.32430   12.24360   0.08070    0.65912
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.74000   12.66000   0.08000    0.63191
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.97000   12.96000   0.01000    0.07716
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.60070   12.58030   0.02040    0.16216
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.16790   10.13160   0.03630    0.35828
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.94510    9.90490   0.04020    0.40586
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.04670   10.01540   0.03130    0.31252
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.16780   10.13150   0.03630    0.35829
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.94510    9.90490   0.04020    0.40586
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.04670   10.01540   0.03130    0.31252
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.59000   12.60000  -0.01000   -0.07937
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.13000   35.11000   0.02000    0.05696
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.24000   32.23000   0.01000    0.03103
富邦上証180基金                                                    32.91000   32.09000   0.82000    2.55531
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19470    0.19490  -0.00020   -0.10262
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.05000    6.07000  -0.02000   -0.32949
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.91000    6.13000  -0.22000   -3.58891
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   49.97000   46.63000   3.34000    7.16277
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.14360   12.13300   0.01060    0.08737
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.22840   11.21740   0.01100    0.09806
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.87480   10.87070   0.00410    0.03772
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.31890   10.30990   0.00900    0.08729
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.46110    9.45180   0.00930    0.09839
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.17240    9.16900   0.00340    0.03708
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.69430   20.69020   0.00410    0.01982
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.63010   11.62920   0.00090    0.00774
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72530   10.72930  -0.00400   -0.03728
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.80460   13.78150   0.02310    0.16762
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01900    2.01710   0.00190    0.09419
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.49410    9.47820   0.01590    0.16775
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43840    1.43700   0.00140    0.09743
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.33670   12.32450   0.01220    0.09899
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.79810    1.79690   0.00120    0.06678
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.34860   10.33850   0.01010    0.09769
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52920    1.52810   0.00110    0.07198
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.89380   10.87150   0.02230    0.20512
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.82230   10.81190   0.01040    0.09619
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.05000   15.38000  -0.33000   -2.14564
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.26000   18.40000   0.86000    4.67391
富邦日本東証基金                                                   20.46000   19.99000   0.47000    2.35118
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.70000   46.51000   0.19000    0.40851
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.55000   46.95000   0.60000    1.27796
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.59000   51.51000   1.08000    2.09668
富邦台灣心基金                                                     21.83000   21.08000   0.75000    3.55787
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.02000   46.10000   0.92000    1.99566
富邦台灣科技指數基金                                               54.66000   52.92000   1.74000    3.28798
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.26510   47.18060   0.08450    0.17910
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.83750   41.86400  -0.02650   -0.06330
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31330    0.31390  -0.00060   -0.19114
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62450    2.61900   0.00550    0.21000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35690    0.35640   0.00050    0.14029
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.01070   11.00640   0.00430    0.03907
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24530    2.24060   0.00470    0.20977
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33690    0.33650   0.00040    0.11887
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.35610    9.35240   0.00370    0.03956
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.94000   25.01000  -0.07000   -0.27989
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.68000   13.63000   0.05000    0.36684
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.09000   31.41000  -0.32000   -1.01878
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70470   15.70400   0.00070    0.00446
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.57000   17.98000   0.59000    3.28142
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.20600   41.23920  -0.03320   -0.08051
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.48650   43.49880  -0.01230   -0.02828
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.06600   41.07930  -0.01330   -0.03238
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.27530   45.25020   0.02510    0.05547
富邦長紅基金                                                       60.92000   58.85000   2.07000    3.51742
富邦科技基金                                                       24.05000   23.36000   0.69000    2.95377
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.28710   41.33700  -0.04990   -0.12072
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.49860   44.58150  -0.08290   -0.18595
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.98330   40.00810  -0.02480   -0.06199
富邦恒生國企ETF基金                                                21.02000   21.06000  -0.04000   -0.18993
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.36000   13.35000   0.01000    0.07491
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.04000   28.10000  -0.06000   -0.21352
富邦高成長基金                                                     23.54000   22.74000   0.80000    3.51803
富邦基金A類型                                                      13.44000   13.06000   0.38000    2.90965
富邦基金I類型                                                      13.44000   13.06000   0.38000    2.90965
富邦深証100基金                                                    10.73000   10.27000   0.46000    4.47907
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.09000   20.97000   0.12000    0.57225
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42660    0.42660   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.50430   12.50150   0.00280    0.02240
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.33720    9.33510   0.00210    0.02250
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30290    0.30290   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.54650    8.54460   0.00190    0.02224
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.21930   10.20700   0.01230    0.12051
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.87280   10.86990   0.00290    0.02668
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.54020    9.52870   0.01150    0.12069
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.14550   10.14280   0.00270    0.02662
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.88000   18.72000   0.16000    0.85470
富邦精準基金                                                       44.38000   43.17000   1.21000    2.80287
富邦精銳中小基金                                                   11.33000   11.03000   0.30000    2.71985
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.80000   17.36000   0.44000    2.53456
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.73000   21.38000   0.35000    1.63704
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.10000    7.23000  -0.13000   -1.79806
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.11000   15.55000   0.56000    3.60129
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.69000   19.76000  -0.07000   -0.35425
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.72160   10.71490   0.00670    0.06253
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.52500   10.51560   0.00940    0.08939
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.73320   10.73860  -0.00540   -0.05029
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.20140   10.19500   0.00640    0.06278
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.96780    9.95890   0.00890    0.08937
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.15000   10.15510  -0.00510   -0.05022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.42000   30.97000   0.45000    1.45302
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.13710   10.10220   0.03490    0.34547
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.12710   10.09200   0.03510    0.34780
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.95010    9.91750   0.03260    0.32871
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.42130   10.38590   0.03540    0.34085
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.42620   10.39000   0.03620    0.34841
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.24700   10.21370   0.03330    0.32603
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.64230    8.62790   0.01440    0.16690
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.35130    9.33590   0.01540    0.16495
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.89960    8.88710   0.01250    0.14065
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.38430   10.36690   0.01740    0.16784
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.46780   10.45050   0.01730    0.16554
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.98730    9.97320   0.01410    0.14138
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.13210   10.11790   0.01420    0.14035
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.70570    8.69550   0.01020    0.11730
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                          10.00100    9.98940   0.01160    0.11612
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.26820    9.25970   0.00850    0.09180
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.49460   11.48120   0.01340    0.11671
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.32560   11.31240   0.01320    0.11669
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.61310   10.60340   0.00970    0.09148
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.46600    9.45720   0.00880    0.09305
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.53000   15.46000   0.07000    0.45278
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.96920    8.95400   0.01520    0.16976
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.88450    9.86790   0.01660    0.16822
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.37140    9.35790   0.01350    0.14426
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.78810   10.76980   0.01830    0.16992
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.83860   10.82040   0.01820    0.16820
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.33600   10.32110   0.01490    0.14436
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.51550    9.50180   0.01370    0.14418
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.75000    7.78000  -0.03000   -0.38560
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.18950   10.19000  -0.00050   -0.00491
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.55590    9.55470   0.00120    0.01256
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.08090    9.08450  -0.00360   -0.03963
富蘭克林華美中華基金                                               11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.05000   21.60000   0.45000    2.08333
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.89000   21.68000   0.21000    0.96863
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.07810    8.07800   0.00010    0.00124
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.20010    9.19330   0.00680    0.07397
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.17850   10.17100   0.00750    0.07374
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.68320    9.68300   0.00020    0.00207
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.59940   11.58600   0.01340    0.11566
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.73300    8.72290   0.01010    0.11579
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.90930    8.89900   0.01030    0.11574
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                      10.00910    9.99740   0.01170    0.11703
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.07870   14.09270  -0.01400   -0.09934
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.20560   10.21580  -0.01020   -0.09985
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.23420   10.24430  -0.01010   -0.09859
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.61080   10.59810   0.01270    0.11983
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.68080    7.67170   0.00910    0.11862
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.03690    9.02610   0.01080    0.11965
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.03650   10.02450   0.01200    0.11971
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.20880   11.20390   0.00490    0.04373
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.57840    7.57510   0.00330    0.04356
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.93350    8.92960   0.00390    0.04367
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.08740   10.08300   0.00440    0.04364
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.85940   10.84890   0.01050    0.09678
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.68960    7.68220   0.00740    0.09633
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.23190    8.22170   0.01020    0.12406
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.33310    9.31520   0.01790    0.19216
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.39180   10.37190   0.01990    0.19186
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.06620   13.05000   0.01620    0.12414
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.18000    8.12000   0.06000    0.73892
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.47000    8.41000   0.06000    0.71344
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.80000    8.79000   0.01000    0.11377
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.98000    8.01000  -0.03000   -0.37453
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.60000   11.65000  -0.05000   -0.42918
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.35000    8.34000   0.01000    0.11990
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.31930   13.29400   0.02530    0.19031
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
富蘭克林華美第一富基金                                             38.58000   37.74000   0.84000    2.22576
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34980   10.34930   0.00050    0.00483
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.86000    8.84000   0.02000    0.22624
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.61000   14.57000   0.04000    0.27454
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.61000   13.56000   0.05000    0.36873
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.91000   15.87000   0.04000    0.25205
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.10100   10.10670  -0.00570   -0.05640
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.10100   10.10670  -0.00570   -0.05640
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.99600   10.00980  -0.01380   -0.13786
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.99600   10.00980  -0.01380   -0.13786
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.05660   10.06100  -0.00440   -0.04373
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.05660   10.06100  -0.00440   -0.04373
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.05660   10.06100  -0.00440   -0.04373
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.13700   10.15040  -0.01340   -0.13201
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.13700   10.15040  -0.01340   -0.13201
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.13700   10.15040  -0.01340   -0.13201
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.88140    6.86850   0.01290    0.18781
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.84610   10.85050  -0.00440   -0.04055
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.59660    9.58240   0.01420    0.14819
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.55950   11.54240   0.01710    0.14815
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.80740    6.80160   0.00580    0.08527
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.00830    8.99450   0.01380    0.15343
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.60200   10.58570   0.01630    0.15398
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.96570   10.95640   0.00930    0.08488
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.41000   68.31000   0.10000    0.14639
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.75000   68.65000   0.10000    0.14567
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.07080   62.12700  -0.05620   -0.09046
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.62000   20.65000  -0.03000   -0.14528
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.62650   66.59850   0.02800    0.04204
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.02860   66.04210  -0.01350   -0.02044
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.86230   11.86160   0.00070    0.00590
復華人生目標基金                                                   39.29120   38.23610   1.05510    2.75943
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.32000   10.26000   0.06000    0.58480
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.32000   10.26000   0.06000    0.58480
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
復華大中華中小策略基金                                              8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
復華中小精選基金                                                   67.36000   65.24000   2.12000    3.24954
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.38760   52.32000   0.06760    0.12920
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.03230   62.06960  -0.03730   -0.06009
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
復華台灣智能基金                                                   11.71000   11.52000   0.19000    1.64931
復華全方位基金                                                     29.56000   28.61000   0.95000    3.32052
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.83000   12.82000   0.01000    0.07800
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.28000   20.29000  -0.01000   -0.04929
復華全球平衡基金-美元                                               9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.70000   19.67000   0.03000    0.15252
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.09000   14.11000  -0.02000   -0.14174
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.63000   13.67000  -0.04000   -0.29261
復華全球原物料基金                                                  8.46000    8.41000   0.05000    0.59453
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.96000   12.93000   0.03000    0.23202
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.12660   12.12120   0.00540    0.04455
復華全球債券基金                                                   14.79310   14.77960   0.01350    0.09134
復華全球債券組合基金                                               15.29000   15.28000   0.01000    0.06545
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.96000   14.95000   0.01000    0.06689
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
復華有利貨幣市場基金                                               13.49140   13.49080   0.00060    0.00445
復華亞太平衡基金                                                   11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   11.93000   11.97000  -0.04000   -0.33417
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
復華東協世紀基金                                                   12.61000   12.60000   0.01000    0.07937
復華南非幣長期收益基金A                                            14.15000   14.02000   0.13000    0.92725
復華南非幣長期收益基金B                                             8.12000    8.05000   0.07000    0.86957
復華南非幣短期收益基金A                                            14.58000   14.57000   0.01000    0.06863
復華南非幣短期收益基金B                                             9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.82660   67.95400  -0.12740   -0.18748
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.01000   21.70000   0.31000    1.42857
復華美國新星基金-美元                                              12.72000   12.70000   0.02000    0.15748
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.97000   12.96000   0.01000    0.07716
復華恒生基金                                                       21.94000   22.01000  -0.07000   -0.31804
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.10000    8.08000   0.02000    0.24752
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.37000   32.49000  -0.12000   -0.36934
復華神盾基金                                                       26.15050   25.45150   0.69900    2.74640
復華高成長基金                                                     70.23000   67.76000   2.47000    3.64522
復華高益策略組合基金                                               13.57000   13.56000   0.01000    0.07375
復華貨幣市場基金                                                   14.45470   14.45410   0.00060    0.00415
復華富時不動產證券化基金                                           17.97000   17.87000   0.10000    0.55960
復華富時台灣高股息低波動基金                                       50.15000   50.05000   0.10000    0.19980
復華復華基金                                                       21.95000   21.17000   0.78000    3.68446
復華華人世紀基金                                                   16.66000   16.74000  -0.08000   -0.47790
復華傳家二號基金                                                   31.24110   30.37370   0.86740    2.85576
復華傳家基金                                                       22.46630   22.13180   0.33450    1.51140
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.82000   15.80000   0.02000    0.12658
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.73000   11.70000   0.03000    0.25641
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.39000   14.37000   0.02000    0.13918
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
復華新興人民幣債券基金A                                            12.25000   12.24000   0.01000    0.08170
復華新興人民幣債券基金B                                             9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.48000   21.48000   0.00000    0.00000
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.00000   68.00000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.50000    5.50000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.40000   12.38000   0.02000    0.16155
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.12000   12.10000   0.02000    0.16529
復華新興市場短期收益基金                                           11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
復華滬深300 A股基金                                                24.56000   23.78000   0.78000    3.28007
復華數位經濟基金                                                   46.82000   45.30000   1.52000    3.35541
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.02590   10.01620   0.00970    0.09684
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.78990    9.78230   0.00760    0.07769
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.56760   10.55740   0.01020    0.09661
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.18280   10.17500   0.00780    0.07666
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.89180    9.95570  -0.06390   -0.64184
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.01160   10.00810   0.00350    0.03497
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.19990   10.19040   0.00950    0.09322
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.81710   10.81710   0.00000    0.00000
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.01910   10.00840   0.01070    0.10691
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.64560   10.64420   0.00140    0.01315
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.37520   10.36410   0.01110    0.10710
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.01200   11.01040   0.00160    0.01453
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.70750   10.70640   0.00110    0.01027
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.66760   10.66310   0.00450    0.04220
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.76100   10.76660  -0.00560   -0.05201
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.61490   10.61100   0.00390    0.03675
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.75200   11.81930  -0.06730   -0.56941
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.57550   10.56770   0.00780    0.07381
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.79630   10.79230   0.00400    0.03706
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.07660   12.14600  -0.06940   -0.57138
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.71800   10.71010   0.00790    0.07376
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.85250   10.85390  -0.00140   -0.01290
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.15530   10.15060   0.00470    0.04630
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.16530   10.15620   0.00910    0.08960
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.06380   10.06420  -0.00040   -0.00397
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.47990   10.47210   0.00780    0.07448
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.63330   10.69080  -0.05750   -0.53785
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.49950   10.48760   0.01190    0.11347
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.47840   10.47070   0.00770    0.07354
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.63260   10.69010  -0.05750   -0.53788
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.49620   10.48440   0.01180    0.11255
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.34810   10.34230   0.00580    0.05608
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.33830   10.32770   0.01060    0.10264
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.34620   10.34040   0.00580    0.05609
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.33910   10.32850   0.01060    0.10263
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.88570   10.87870   0.00700    0.06435
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.89820   10.88640   0.01180    0.10839
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.98070   10.97900   0.00170    0.01548
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.21860   10.20570   0.01290    0.12640
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.22470   10.20740   0.01730    0.16948
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.12290   10.11520   0.00770    0.07612
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20670    9.20530   0.00140    0.01521
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.28340    8.27750   0.00590    0.07128
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.31760    8.31940  -0.00180   -0.02164
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.95470   11.95280   0.00190    0.01590
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.78850   10.78090   0.00760    0.07050
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.95830   10.96070  -0.00240   -0.02190
景順主流基金                                                       17.74000   17.17000   0.57000    3.31974
景順台灣科技基金                                                   30.72000   29.69000   1.03000    3.46918
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.10000   10.00000   0.10000    1.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.78000    9.68000   0.10000    1.03306
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.18000    9.09000   0.09000    0.99010
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.72000   11.61000   0.11000    0.94746
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 11.02000   10.91000   0.11000    1.00825
景順全球科技基金                                                   23.72000   23.69000   0.03000    0.12664
景順全球康健基金                                                   19.78000   19.74000   0.04000    0.20263
景順貨幣市場基金                                                   15.98990   15.98930   0.00060    0.00375
景順潛力基金                                                       32.20000   31.41000   0.79000    2.51512
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.76000   14.74000   0.02000    0.13569
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.90000   13.89000   0.01000    0.07199
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.57000   11.54000   0.03000    0.25997
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.71000   11.69000   0.02000    0.17109
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.51000    9.44000   0.07000    0.74153
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.74000    9.68000   0.06000    0.61983
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.27000   10.21000   0.06000    0.58766
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65850    8.65240   0.00610    0.07050
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.99370    7.99930  -0.00560   -0.07001
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.47520   11.46710   0.00810    0.07064
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.57130   10.57880  -0.00750   -0.07090
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.34000    8.38000  -0.04000   -0.47733
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.99000    8.02000  -0.03000   -0.37406
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.81000   11.87000  -0.06000   -0.50548
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.64600    9.64000   0.00600    0.06224
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.91550    9.91870  -0.00320   -0.03226
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.17220   10.16580   0.00640    0.06296
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.46030   10.46370  -0.00340   -0.03249
華南永昌永昌基金                                                   19.82000   19.31000   0.51000    2.64112
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.95620   14.94710   0.00910    0.06088
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
華南永昌全球精品基金                                               17.15000   17.05000   0.10000    0.58651
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.67000   10.63000   0.04000    0.37629
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.44000   13.39000   0.05000    0.37341
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.43000   13.40000   0.03000    0.22388
華南永昌物聯網精選基金                                             11.88000   11.62000   0.26000    2.23752
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27620   16.27550   0.00070    0.00430
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.83470   24.56840   0.26630    1.08391
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98670   11.98620   0.00050    0.00417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.72860   10.72690   0.00170    0.01585
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.76240   10.77100  -0.00860   -0.07984
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.04530   10.04840  -0.00310   -0.03085
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.00360   10.01160  -0.00800   -0.07991
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.57830   10.58070  -0.00240   -0.02268
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.53910   10.54470  -0.00560   -0.05311
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                         10.02600   10.02830  -0.00230   -0.02294
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.93090    9.93790  -0.00700   -0.07044
華頓中小型基金                                                     20.99000   19.89000   1.10000    5.53042
華頓台灣基金                                                       22.92000   22.06000   0.86000    3.89846
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56690   11.56640   0.00050    0.00432
華頓全球時尚精品基金                                               18.09000   17.88000   0.21000    1.17450
華頓全球高收益債券基金A                                            14.04020   14.03220   0.00800    0.05701
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23170    8.22700   0.00470    0.05713
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.19000    5.18000   0.01000    0.19305
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.76070    2.76260  -0.00190   -0.06878
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.49000   12.49590  -0.00590   -0.04722
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40200    0.40180   0.00020    0.04978
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.03130   12.03000   0.00130    0.01081
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.03130   12.03000   0.00130    0.01081
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.67630   10.67570   0.00060    0.00562
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.82130   10.81800   0.00330    0.03050
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.82130   10.81800   0.00330    0.03050
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.54000    9.53700   0.00300    0.03146
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.96100   10.94740   0.01360    0.12423
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.96100   10.94740   0.01360    0.12423
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.68040    9.66600   0.01440    0.14898
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.57000   10.65000  -0.08000   -0.75117
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.21000    9.28000  -0.07000   -0.75431
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64480    2.64520  -0.00040   -0.01512
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07480    2.07540  -0.00060   -0.02891
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.25060   12.23910   0.01150    0.09396
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.53840    9.52950   0.00890    0.09339
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38440    0.38400   0.00040    0.10417
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30330    0.30280   0.00050    0.16513
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.52000    3.53000  -0.01000   -0.28329
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.93000   15.95000  -0.02000   -0.12539
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.77000   24.28000   0.49000    2.01812
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.83000   12.78000   0.05000    0.39124
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.53000    8.49000   0.04000    0.47114
匯豐安富基金                                                       25.93000   25.61000   0.32000    1.24951
匯豐成功基金                                                       44.95000   44.93000   0.02000    0.04451
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.42000    2.42000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.69050    2.68940   0.00110    0.04090
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36590    2.36480   0.00110    0.04652
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.97030   11.95660   0.01370    0.11458
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.06580    8.05190   0.01390    0.17263
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39250    0.39190   0.00060    0.15310
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33810    0.33760   0.00050    0.14810
匯豐金磚動力基金                                                   15.37000   15.41000  -0.04000   -0.25957
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01020   15.00980   0.00040    0.00266
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.48000    5.46000   0.02000    0.36630
匯豐新鑽動力基金                                                   10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.64440    5.63610   0.00830    0.14726
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.47030    9.46210   0.00820    0.08666
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.51000   52.43000   1.08000    2.05989
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.51000   52.43000   1.08000    2.05989
匯豐龍騰電子基金                                                   37.32000   36.23000   1.09000    3.00856
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.77440   12.75590   0.01850    0.14503
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.31000   17.88000   0.43000    2.40492
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(美元)                                              9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.29290   11.31410  -0.02120   -0.18738
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.34730   10.33660   0.01070    0.10352
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.72570   10.73340  -0.00770   -0.07174
新光台灣富貴基金                                                   23.82000   23.28000   0.54000    2.31959
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.53000   21.45000   0.08000    0.37296
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.36250   40.31320   0.04930    0.12229
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.07250   44.07320  -0.00070   -0.00159
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.07000   10.94000   0.13000    1.18830
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.84000   10.73000   0.11000    1.02516
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.89850   10.87800   0.02050    0.18845
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.70280   10.70190   0.00090    0.00841
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.29680   10.27760   0.01920    0.18681
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.10010   10.09930   0.00080    0.00792
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.03000    9.09000  -0.06000   -0.66007
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.42000   10.48000  -0.06000   -0.57252
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.32000    9.27000   0.05000    0.53937
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50390   15.50330   0.00060    0.00387
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.53000    8.51000   0.02000    0.23502
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.64000    8.63000   0.01000    0.11587
新光亞洲精選基金-美金                                              21.94000   21.93000   0.01000    0.04560
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.34000   22.37000  -0.03000   -0.13411
新光店頭基金                                                       22.62000   22.15000   0.47000    2.12190
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.34000   11.29000   0.05000    0.44287
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
新光特選內需收益ETF基金                                            21.41000   21.45000  -0.04000   -0.18648
新光創新科技基金                                                   13.28000   12.91000   0.37000    2.86600
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.34620   10.35610  -0.00990   -0.09560
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.63090   10.63390  -0.00300   -0.02821
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.14160   10.14170  -0.00010   -0.00099
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.48700    9.49610  -0.00910   -0.09583
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.71970    9.72270  -0.00300   -0.03086
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.25860    9.26000  -0.00140   -0.01512
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.71840   40.78490  -0.06650   -0.16305
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.74750   43.84400  -0.09650   -0.22010
新光澳幣八年期保本基金                                             10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.43000   12.44000  -0.01000   -0.08039
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.75470   10.74760   0.00710    0.06606
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.58860    9.58230   0.00630    0.06575
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.56530    9.56390   0.00140    0.01464
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.53580   10.53430   0.00150    0.01424
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.58340   10.57690   0.00650    0.06145
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.59360    9.58770   0.00590    0.06154
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.54940    9.54540   0.00400    0.04191
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.52270   10.51820   0.00450    0.04278
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.42000    7.39000   0.03000    0.40595
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.77990   10.76540   0.01450    0.13469
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.68090    9.66760   0.01330    0.13757
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.62630   10.61130   0.01500    0.14136
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.66920    9.65550   0.01370    0.14189
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.73600    9.72380   0.01220    0.12547
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.70750   10.69400   0.01350    0.12624
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.99590   14.98340   0.01250    0.08343
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.75030    8.74300   0.00730    0.08350
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.11180   41.03800   0.07380    0.17983
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.73760   42.69830   0.03930    0.09204
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.08270   43.01650   0.06620    0.15389
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.35920   43.27140   0.08780    0.20291
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.50140   44.48380   0.01760    0.03956
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.14040   43.05870   0.08170    0.18974
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.56310   46.47090   0.09220    0.19840
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.67060   47.58200   0.08860    0.18620
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.30760   46.22510   0.08250    0.17847
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.74970   10.73100   0.01870    0.17426
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.00100   44.05340  -0.05240   -0.11895
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.60620   40.48710   0.11910    0.29417
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.46550   11.46460   0.00090    0.00785
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26910   10.26810   0.00100    0.00974
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.98970   12.95470   0.03500    0.27017
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.72300    9.68740   0.03560    0.36749
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
群益大印度基金-人民幣                                              13.96310   13.94280   0.02030    0.14559
群益大印度基金-美元                                                13.15070   13.11890   0.03180    0.24240
群益大印度基金-新臺幣                                              12.56000   12.54000   0.02000    0.15949
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.18720   12.13510   0.05210    0.42933
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.77010   11.70850   0.06160    0.52611
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.14000   11.09000   0.05000    0.45086
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.89890   10.85230   0.04660    0.42940
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.60290    9.55260   0.05030    0.52656
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.78140    9.73960   0.04180    0.42918
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.65370    8.60840   0.04530    0.52623
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.10040    9.06150   0.03890    0.42929
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.32170    8.27810   0.04360    0.52669
群益中小型股基金                                                   45.51000   44.39000   1.12000    2.52309
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.27370   10.27550  -0.00180   -0.01752
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.55210    9.54460   0.00750    0.07858
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.02610    9.02750  -0.00140   -0.01551
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.75350    8.75510  -0.00160   -0.01828
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.13780    8.13140   0.00640    0.07871
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.69050    7.69170  -0.00120   -0.01560
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.61440   10.60920   0.00520    0.04901
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.67580   11.67010   0.00570    0.04884
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.27510   11.26880   0.00630    0.05591
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.41890   10.42160  -0.00270   -0.02591
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.37590    8.35370   0.02220    0.26575
群益中國新機會基金N-美元                                            7.70260    7.67480   0.02780    0.36222
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.29000    8.27000   0.02000    0.24184
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.42800    7.40830   0.01970    0.26592
群益中國新機會基金-美元                                             8.23540    8.20570   0.02970    0.36194
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.92000    7.89000   0.03000    0.38023
群益平衡王基金                                                     19.83000   19.42430   0.40570    2.08862
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.38000    6.37000   0.01000    0.15699
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.83000   11.79830   0.03170    0.26868
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.30770   11.26660   0.04110    0.36480
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.17530   10.14810   0.02720    0.26803
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.72570    9.69030   0.03540    0.36531
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.30420   10.31600  -0.01180   -0.11439
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.08940   10.10080  -0.01140   -0.11286
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.16600    9.17650  -0.01050   -0.11442
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.15210    9.16240  -0.01030   -0.11242
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.36410   10.37600  -0.01190   -0.11469
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.40620   10.41790  -0.01170   -0.11231
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.32780    9.33850  -0.01070   -0.11458
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.79250    9.80360  -0.01110   -0.11322
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.18520   11.17300   0.01220    0.10919
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.74820    7.73970   0.00850    0.10982
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.70850   10.70100   0.00750    0.07009
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.52990   10.52140   0.00850    0.08079
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.62400   10.62530  -0.00130   -0.01223
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.98270    9.97570   0.00700    0.07017
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.91550    9.90750   0.00800    0.08075
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.00420   10.00540  -0.00120   -0.01199
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.70860   10.70110   0.00750    0.07009
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.52980   10.52130   0.00850    0.08079
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.62390   10.62520  -0.00130   -0.01224
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.98280    9.97570   0.00710    0.07117
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.91540    9.90740   0.00800    0.08075
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.00420   10.00540  -0.00120   -0.01199
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.80580    9.74460   0.06120    0.62804
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.04430   15.94410   0.10020    0.62845
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.94000   15.86000   0.08000    0.50441
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.34000   12.29000   0.05000    0.40683
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.34030   11.33190   0.00840    0.07413
群益印度中小基金N-美元                                              9.53370    9.51750   0.01620    0.17021
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                            15.35220   15.34090   0.01130    0.07366
群益印度中小基金-美元                                              13.63580   13.61270   0.02310    0.16969
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.88000   15.87000   0.01000    0.06301
群益多利策略組合基金                                               11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
群益多重收益組合基金                                               14.09000   14.08000   0.01000    0.07102
群益多重資產組合基金                                               15.56000   15.54000   0.02000    0.12870
群益安家基金                                                       24.74140   24.17720   0.56420    2.33360
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15400   16.15330   0.00070    0.00433
群益那斯達克生技基金                                               22.35000   22.01000   0.34000    1.54475
群益亞太中小基金                                                   10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.68000   16.70000  -0.02000   -0.11976
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.52670   10.52050   0.00620    0.05893
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.81130    7.80660   0.00470    0.06021
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.22710   10.22100   0.00610    0.05968
群益店頭市場基金                                                   94.02000   91.52000   2.50000    2.73164
群益東方盛世基金                                                    8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
群益東協成長基金-人民幣                                            13.56810   13.54670   0.02140    0.15797
群益東協成長基金-美元                                              11.92680   11.89660   0.03020    0.25385
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.88000   11.86000   0.02000    0.16863
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.76240   11.71370   0.04870    0.41575
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.09700   11.04750   0.04950    0.44807
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.51990   10.48090   0.03900    0.37211
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.71130    9.67110   0.04020    0.41567
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.16540    9.12440   0.04100    0.44934
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.68660    8.65440   0.03220    0.37207
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.87800   10.83770   0.04030    0.37185
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.50340    9.46390   0.03950    0.41738
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.32820    9.28650   0.04170    0.44904
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.70420    9.66820   0.03600    0.37235
群益長安基金                                                       29.50000   28.67000   0.83000    2.89501
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.35050   10.29540   0.05510    0.53519
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.65790   15.57450   0.08340    0.53549
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.23000   15.16000   0.07000    0.46174
群益真善美基金                                                     15.63390   15.46030   0.17360    1.12288
群益馬拉松基金                                                    119.27000  115.92000   3.35000    2.88992
群益深証中小板基金                                                 12.24000   11.78000   0.46000    3.90492
群益創新科技基金                                                   32.86000   31.61000   1.25000    3.95444
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.49800    9.51620  -0.01820   -0.19125
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.75460    8.76290  -0.00830   -0.09472
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.34340   10.36320  -0.01980   -0.19106
群益華夏盛世基金-美元                                               9.65290    9.66210  -0.00920   -0.09522
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.03000   16.06000  -0.03000   -0.18680
群益奧斯卡基金                                                     29.50000   28.29000   1.21000    4.27713
群益新興金鑽基金-美元                                              11.76250   11.76550  -0.00300   -0.02550
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
群益葛萊美基金                                                     23.50000   22.71000   0.79000    3.47864
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.77000   21.68000   0.09000    0.41513
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.75000    7.89000  -0.14000   -1.77440
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.16000   13.67000   0.49000    3.58449
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.10970   11.08110   0.02860    0.25810
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.96870   10.93000   0.03870    0.35407
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.06300   11.03420   0.02880    0.26101
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.85250   10.82460   0.02790    0.25775
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.71540   10.67760   0.03780    0.35401
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.80690   10.77880   0.02810    0.26070
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.10960   11.08100   0.02860    0.25810
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.96920   10.93040   0.03880    0.35497
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.85250   10.82460   0.02790    0.25775
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.71500   10.67710   0.03790    0.35497
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.96340   12.94410   0.01930    0.14910
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.80780   11.78650   0.02130    0.18072
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.70750   11.68980   0.01770    0.15141
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.76760    8.75450   0.01310    0.14964
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.06580    9.04950   0.01630    0.18012
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.32000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.57590    8.56290   0.01300    0.15182
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.27850   10.26000   0.01850    0.18031
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.03010   10.01200   0.01810    0.18078
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.06000    9.01000   0.05000    0.55494
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.99000    9.89000   0.10000    1.01112
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       29.94000   29.32000   0.62000    2.11460
德信中國精選成長基金                                               11.87000   11.90000  -0.03000   -0.25210
德信台灣主流中小基金                                               19.45000   18.98000   0.47000    2.47629
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98140   11.98080   0.00060    0.00501
德信數位時代基金                                                   31.95000   31.48000   0.47000    1.49301
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.85800   10.84400   0.01400    0.12910
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.76140   10.74730   0.01410    0.13120
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71160   11.71100   0.00060    0.00512
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.05000   15.52000   0.53000    3.41495
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.36000   18.22000   0.14000    0.76839
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.75920   10.75230   0.00690    0.06417
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.18790   16.17660   0.01130    0.06985
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.37540    8.37390   0.00150    0.01791
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.34650   11.33340   0.01310    0.11559
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.26630   12.25160   0.01470    0.11998
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.13470   14.13220   0.00250    0.01769
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.43000   17.31000   0.12000    0.69324
摩根中小基金                                                       22.34000   21.86000   0.48000    2.19579
摩根中國A股基金                                                    15.27000   15.28000  -0.01000   -0.06545
摩根中國A股基金(美元)                                              11.90000   11.90000   0.00000    0.00000
摩根中國亮點基金                                                   13.10000   13.12000  -0.02000   -0.15244
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.73310   11.73760  -0.00450   -0.03834
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.99220   12.98950   0.00270    0.02079
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.95840    9.95560   0.00280    0.02812
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.62560   13.63090  -0.00530   -0.03888
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.70200   15.69870   0.00330    0.02102
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.63000   19.33000   0.30000    1.55199
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.63000   19.33000   0.30000    1.55199
摩根台灣增長基金                                                   50.42000   49.43000   0.99000    2.00283
摩根平衡基金                                                       27.95000   27.81000   0.14000    0.50342
摩根全球α基金                                                     18.74000   18.64000   0.10000    0.53648
摩根全球平衡基金                                                   16.34090   16.33440   0.00650    0.03979
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.54040    9.53200   0.00840    0.08812
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.66310   10.65140   0.01170    0.10984
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.08140   10.07030   0.01110    0.11023
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.67690   11.66670   0.01020    0.08743
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.41820   10.40660   0.01160    0.11147
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.93060   10.93330  -0.00270   -0.02470
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.40990   14.41350  -0.00360   -0.02498
摩根亞洲基金                                                       59.78000   59.85000  -0.07000   -0.11696
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.57430    8.56100   0.01330    0.15536
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.11620   10.09740   0.01880    0.18619
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.95430    8.93770   0.01660    0.18573
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.99450   12.97440   0.02010    0.15492
摩根東方內需機會基金                                               18.92000   18.94000  -0.02000   -0.10560
摩根東方科技基金                                                   31.74000   31.76000  -0.02000   -0.06297
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.20000   12.22000  -0.02000   -0.16367
摩根金龍收成基金                                                   22.10000   22.16000  -0.06000   -0.27076
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12870   15.12810   0.00060    0.00397
摩根絕對日本基金                                                   14.03000   14.01000   0.02000    0.14276
摩根新金磚五國基金                                                 12.96000   12.97000  -0.01000   -0.07710
摩根新絲路基金                                                      9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
摩根新興35基金                                                     13.86000   13.87000  -0.01000   -0.07210
摩根新興日本基金                                                   23.15000   23.17000  -0.02000   -0.08632
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.38770    7.36680   0.02090    0.28371
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.75600    9.72620   0.02980    0.30639
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.59540    9.56590   0.02950    0.30839
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.30440   11.27250   0.03190    0.28299
摩根新興科技基金                                                   53.17000   51.86000   1.31000    2.52603
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.90480    8.90540  -0.00060   -0.00674
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.61490    9.60850   0.00640    0.06661
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.07190    9.06570   0.00620    0.06839
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.57320   10.57400  -0.00080   -0.00757
摩根龍揚基金                                                       33.00000   33.10000  -0.10000   -0.30211
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.23000   11.19000   0.04000    0.35746
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.18000   12.15000   0.03000    0.24691
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32690    9.31720   0.00970    0.10411
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.50350   11.49160   0.01190    0.10355
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.99000   20.98000   0.01000    0.04766
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61240   12.61210   0.00030    0.00238
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.86000   10.49000   0.37000    3.52717
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.62400   10.62200   0.00200    0.01883
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.66600   10.64840   0.01760    0.16528
聯邦中國龍基金                                                     25.68000   25.01000   0.67000    2.67893
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.69510   12.68010   0.01500    0.11830
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.84570   11.83430   0.01140    0.09633
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.74640   10.74240   0.00400    0.03724
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.49620   10.48430   0.01190    0.11350
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.84790    9.83850   0.00940    0.09554
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.92720    8.92390   0.00330    0.03698
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.07460   10.07630  -0.00170   -0.01687
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.21070   10.22200  -0.01130   -0.11055
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.00850    9.99680   0.01170    0.11704
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.23940   10.23700   0.00240    0.02344
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.52380    9.51270   0.01110    0.11669
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.73970    9.73740   0.00230    0.02362
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.53510   11.51090   0.02420    0.21024
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.30020   11.28040   0.01980    0.17553
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.51630   10.50650   0.00980    0.09328
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.67030   10.64830   0.02200    0.20661
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.43990   10.42160   0.01830    0.17560
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.71620    9.70720   0.00900    0.09271
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.14950   22.62590   0.52360    2.31416
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.49040    9.49860  -0.00820   -0.08633
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.87400    9.89180  -0.01780   -0.17995
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.44620    9.45430  -0.00810   -0.08568
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.81730    9.83490  -0.01760   -0.17895
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21850   13.21790   0.00060    0.00454
聯邦精選科技基金                                                   12.84000   12.52000   0.32000    2.55591
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.82110   16.80540   0.01570    0.09342
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.70070   12.67230   0.02840    0.22411
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.32400   12.33000  -0.00600   -0.04866
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.73020   11.73590  -0.00570   -0.04857
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.37910   12.36600   0.01310    0.10594
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.54310   11.54050   0.00260    0.02253
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.59460   10.58320   0.01140    0.10772
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.70250    8.70040   0.00210    0.02414
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.96000   34.88000   1.08000    3.09633
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.34000   18.40000  -0.06000   -0.32609
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.46000   18.51000  -0.05000   -0.27012
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.30000   12.34000  -0.04000   -0.32415
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.28000   16.29000  -0.01000   -0.06139
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.01000   12.11000  -0.10000   -0.82576
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.82000   12.95000  -0.13000   -1.00386
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.98000   12.06000  -0.08000   -0.66335
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.61000    7.67000  -0.06000   -0.78227
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.54000   11.63000  -0.09000   -0.77386
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.48000   15.45000   0.03000    0.19417
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.74000   11.68000   0.06000    0.51370
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.47000   14.38000   0.09000    0.62587
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.48000   14.49000  -0.01000   -0.06901
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.50000   14.49000   0.01000    0.06901
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.24000   15.27000  -0.03000   -0.19646
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.98000   20.91000   0.07000    0.33477
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.02000   18.95000   0.07000    0.36939
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.10000   13.06000   0.04000    0.30628
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.91000   14.94000  -0.03000   -0.20080
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.85000   15.91000  -0.06000   -0.37712
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.84000   14.85000  -0.01000   -0.06734
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.87000   14.88000  -0.01000   -0.06720
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.78000   12.85000  -0.07000   -0.54475
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.89000   12.96000  -0.07000   -0.54012
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.77000    8.82000  -0.05000   -0.56689
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.41000   13.47000  -0.06000   -0.44543
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.47000   19.45000   0.02000    0.10283
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.21000   18.19000   0.02000    0.10995
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.16000   13.23000  -0.07000   -0.52910
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.12000   14.22000  -0.10000   -0.70323
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.11000   13.17000  -0.06000   -0.45558
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.89000    7.94000  -0.05000   -0.62972
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.95000   13.01000  -0.06000   -0.46118
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.15000   14.24000  -0.09000   -0.63202
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.23000   14.31000  -0.08000   -0.55905
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
聯博貨幣市場基金                                                   15.03510   15.03470   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.10490   11.10010   0.00480    0.04324
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.95240   14.00280  -0.05040   -0.35993
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.53770    7.57740  -0.03970   -0.52393
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.29000   14.35000  -0.06000   -0.41812
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.44000   14.49000  -0.05000   -0.34507
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.15500   10.13820   0.01680    0.16571
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.56900   10.60050  -0.03150   -0.29716
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.15220   10.13680   0.01540    0.15192
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.16760   10.15840   0.00920    0.09057
瀚亞中小型股基金                                                   20.45000   20.00000   0.45000    2.25000
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.55000   12.54000   0.01000    0.07974
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.24000   13.24000   0.00000    0.00000
瀚亞巴西基金                                                        6.13000    6.08000   0.05000    0.82237
瀚亞外銷基金                                                       39.67000   38.82000   0.85000    2.18959
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.08000   12.06000   0.02000    0.16584
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.20130   11.19480   0.00650    0.05806
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.78950   10.78420   0.00530    0.04915
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.68180   12.68140   0.00040    0.00315
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.63720   10.67370  -0.03650   -0.34196
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.27790    7.27340   0.00450    0.06187
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.96210    7.95820   0.00390    0.04901
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11200    8.11170   0.00030    0.00370
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.03560    7.05970  -0.02410   -0.34137
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.70800    8.70770   0.00030    0.00345
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.95200    8.94660   0.00540    0.06036
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.30990    9.30530   0.00460    0.04943
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07630    9.07600   0.00030    0.00331
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.19000   12.15000   0.04000    0.32922
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.79000   11.76000   0.03000    0.25510
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.51270   10.51250   0.00020    0.00190
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.84290    9.83540   0.00750    0.07626
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.74000    9.73240   0.00760    0.07809
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.81670    9.81650   0.00020    0.00204
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.13000   15.13000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                  14.26000   14.25000   0.01000    0.07018
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.85000   31.87000  -0.02000   -0.06275
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.56000   13.53000   0.03000    0.22173
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.95000   11.96000  -0.01000   -0.08361
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.19000   15.23000  -0.04000   -0.26264
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.06000    7.07000  -0.01000   -0.14144
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.27000   12.31000  -0.04000   -0.32494
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.46970   12.46610   0.00360    0.02888
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.08750   14.10260  -0.01510   -0.10707
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.40740   11.40490   0.00250    0.02192
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.17700   11.18140  -0.00440   -0.03935
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.76100   12.81520  -0.05420   -0.42294
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.11860    9.11630   0.00230    0.02523
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.70560    9.71600  -0.01040   -0.10704
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.11860    9.11660   0.00200    0.02194
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.92210    8.92560  -0.00350   -0.03921
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.42890    9.46990  -0.04100   -0.43295
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.88310   14.86810   0.01500    0.10089
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.67050   10.64860   0.02190    0.20566
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.31080   10.29110   0.01970    0.19143
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.64140   12.62870   0.01270    0.10056
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.33000   20.27000   0.06000    0.29600
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61990   13.61930   0.00060    0.00441
瀚亞美國高科技基金                                                 29.28000   29.24000   0.04000    0.13680
瀚亞高科技基金                                                     57.20000   56.09000   1.11000    1.97896
瀚亞理財通基金                                                     26.62000   26.44000   0.18000    0.68079
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       21.40000   21.05000   0.35000    1.66271
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.10350   14.01530   0.08820    0.62931
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.36680    9.30830   0.05850    0.62847
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.98690   10.97850   0.00840    0.07651
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.46920   11.47530  -0.00610   -0.05316
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.28480   10.28650  -0.00170   -0.01653
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.54010   10.58360  -0.04350   -0.41101
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.26130    8.25490   0.00640    0.07753
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.11350    8.11780  -0.00430   -0.05297
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.88780    8.88100   0.00680    0.07657
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.34680    8.34820  -0.00140   -0.01677
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.08450    8.11780  -0.03330   -0.41021
瀚亞電通網基金                                                     14.93000   14.64000   0.29000    1.98087
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.09790   14.08930   0.00860    0.06104
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.65990   10.64830   0.01160    0.10894
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.94610    9.93420   0.01190    0.11979
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.55300   11.54600   0.00700    0.06063
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.18270   10.17170   0.01100    0.10814
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.03830   10.03210   0.00620    0.06180
瀚亞歐洲基金                                                       10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞