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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                         108/07/01  108/06/28  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 49.97000   46.63000   3.34000    7.16277
元大滬深300單日正向2倍基金                                       19.10000   17.83000   1.27000    7.12283
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      35.89000   33.51000   2.38000    7.10236
華頓中小型基金                                                   20.99000   19.89000   1.10000    5.53042
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.40000   31.78000   1.62000    5.09755
野村高科技基金                                                   10.13000    9.65000   0.48000    4.97409
野村ｅ科技基金                                                   19.23000   18.36000   0.87000    4.73856
合庫台灣基金                                                     11.40000   10.89000   0.51000    4.68320
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                19.26000   18.40000   0.86000    4.67391
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.33000   34.76000   1.57000    4.51669
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.01000    9.58000   0.43000    4.48852
富邦深証100基金                                                  10.73000   10.27000   0.46000    4.47907
群益奧斯卡基金                                                   29.50000   28.29000   1.21000    4.27713
國泰中小成長基金-美元I                                            1.38050    1.32420   0.05630    4.25162
統一台灣動力基金                                                 17.93000   17.23000   0.70000    4.06268
群益創新科技基金                                                 32.86000   31.61000   1.25000    3.95444
國泰中小成長基金-新台幣                                          42.74000   41.13000   1.61000    3.91442
野村中小基金-累積類型                                            46.00000   44.27000   1.73000    3.90784
群益深証中小板基金                                               12.24000   11.78000   0.46000    3.90492
華頓台灣基金                                                     22.92000   22.06000   0.86000    3.89846
台新台灣中小基金                                                 34.76000   33.48000   1.28000    3.82318
元大台灣50單日正向2倍基金                                        40.31000   38.83000   1.48000    3.81149
台新中國通基金                                                   45.07000   43.42000   1.65000    3.80009
國泰科技生化基金                                                 33.16000   31.95000   1.21000    3.78717
統一龍馬基金                                                     65.72000   63.34000   2.38000    3.75750
元大富櫃50基金                                                   12.82000   12.36000   0.46000    3.72168
野村台灣運籌基金                                                 36.34000   35.04000   1.30000    3.71005
野村鴻運基金                                                     19.63000   18.93000   0.70000    3.69783
復華復華基金                                                     21.95000   21.17000   0.78000    3.68446
復華高成長基金                                                   70.23000   67.76000   2.47000    3.64522
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