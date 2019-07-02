[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/07/01 108/06/28 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.97000 46.63000 3.34000 7.16277 元大滬深300單日正向2倍基金 19.10000 17.83000 1.27000 7.12283 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.89000 33.51000 2.38000 7.10236 華頓中小型基金 20.99000 19.89000 1.10000 5.53042 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.40000 31.78000 1.62000 5.09755 野村高科技基金 10.13000 9.65000 0.48000 4.97409 野村ｅ科技基金 19.23000 18.36000 0.87000 4.73856 合庫台灣基金 11.40000 10.89000 0.51000 4.68320 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.26000 18.40000 0.86000 4.67391 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.33000 34.76000 1.57000 4.51669 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.01000 9.58000 0.43000 4.48852 富邦深証100基金 10.73000 10.27000 0.46000 4.47907 群益奧斯卡基金 29.50000 28.29000 1.21000 4.27713 國泰中小成長基金-美元I 1.38050 1.32420 0.05630 4.25162 統一台灣動力基金 17.93000 17.23000 0.70000 4.06268 群益創新科技基金 32.86000 31.61000 1.25000 3.95444 國泰中小成長基金-新台幣 42.74000 41.13000 1.61000 3.91442 野村中小基金-累積類型 46.00000 44.27000 1.73000 3.90784 群益深証中小板基金 12.24000 11.78000 0.46000 3.90492 華頓台灣基金 22.92000 22.06000 0.86000 3.89846 台新台灣中小基金 34.76000 33.48000 1.28000 3.82318 元大台灣50單日正向2倍基金 40.31000 38.83000 1.48000 3.81149 台新中國通基金 45.07000 43.42000 1.65000 3.80009 國泰科技生化基金 33.16000 31.95000 1.21000 3.78717 統一龍馬基金 65.72000 63.34000 2.38000 3.75750 元大富櫃50基金 12.82000 12.36000 0.46000 3.72168 野村台灣運籌基金 36.34000 35.04000 1.30000 3.71005 野村鴻運基金 19.63000 18.93000 0.70000 3.69783 復華復華基金 21.95000 21.17000 0.78000 3.68446 復華高成長基金 70.23000 67.76000 2.47000 3.64522 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------