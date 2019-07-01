亞洲區6月PMI陷入寒冬 日、韓、台皆落榮枯值下

IHS Markit 今 (1) 日公布 6 月份採購經理人指數 (PMI)，亞洲地區的製造業景氣變得更加寒冷，日本、南韓、馬來西亞以及台灣等國，皆落至榮枯值以下。顯示美中貿易緊張局勢，觸發市場對亞洲區域增長的悲觀情緒。

儘管美國總統川普在周六 (29 日) 的 G20 川習會上表示，將重啟經貿磋商，同時暫停對剩餘中輸美商品加徵新關稅，然而，這樣的結果卻難以說服經濟學家提出對今年經濟的良好前瞻預測。

IHS Markit 數據顯示，亞洲地區 6 月 PMI 指數中，日本、南韓、馬來西亞以及台灣皆落至榮枯值以下。其中，南韓 PMI 降至 4 個月新低來到 47.5，台灣 PMI 則創下 2011 年 11 月以來最低紀錄，來到 45.5，而中國官方 PMI 以及財新 PMI 與上個月相比皆下滑。

南韓 PMI 走勢 (圖：IHS Markit)

持續衰退的全球貿易需求，尤其電子產業部分，對亞洲 PMI 造成了嚴重打擊。儘管 G20 峰會結束後，美中兩國同意針對貿易協議進一步談判，但兩國之間的貿易摩擦仍是導致經濟前景緊張的關鍵因素。

澳盛銀行 (ANZ) 經濟學家 Raymond Yeung 表示，雖然美國同意暫緩加徵新關稅以換取中國從美國進口農產品，但美國並沒有承諾不會升級貿易措施。

受到全球需求放緩影響，經濟學家近來持續調降對經濟成長的前景預測。上個月，世界銀行下調全球經濟成長預測至 2.6%，低於該行先前提出的預測值 2.9%。

彭博首席亞洲經濟學家 Chang Shu 表示，儘管美、中兩國暫時達成貿易休戰，但中國有半數以上對美出口產品仍面臨 25% 的高關稅，不僅抑制了中國出口，更破壞部分亞洲地區的供應鏈生產，亞洲製造業部門因此面臨承壓。

周一低迷的製造業情緒與近來疲弱的出口數據相呼應。日本 5 月出口降至 7.8%，創下 6 個月來新低，將 6 月的貿易情緒貶至 3 年新低水平，來自亞洲其他國家的出口商品亦遭受波及。

不過，由於供應鏈轉向東南亞，越南和菲律賓的 PMI 在 6 月呈上漲態勢，分別成長至 52.5 及 51.3，強勁的出口成長抵銷了 6 月疲弱的市場需求。近期數據顯示，越南今年前 6 個月出貨量較去年同期增長 7.3%，在出口方面取得相當進展。

越南 PMI 走勢 (圖：IHS Markit)

儘管如此，牛津經濟研究院 (Oxford Economies) 亞洲經濟學家 Sian Fenner 提出警告，多數的東南亞經濟體將面臨出口大幅下滑的窘境。「總體來說，今年製造業表現仍較疲軟，可能因此拖累多數經濟體」。

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