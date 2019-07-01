〈遠傳拚智慧雲轉型〉擴大「大人物」人才 目標2年內員工比重倍增至3成

遠傳 (4904-TW) 拚大人物轉型 (大數據、人工智慧、物聯網)，總經理井琪坦言，相關人才競爭激烈，即使砸重金招攬，仍無法久留，因此優先培訓公司內部員工，並成立轉型辦公室，目標 2 年內數位人才，占總員工比重將從目前低於 1 成，倍增到上看 3 成。

遠傳已成立大人物數位轉型辦公室，約 60、70 人，占比不到 10%，去年底開始積極擴大團隊，力拚智慧雲轉型，不過井琪坦言，AI、物聯網相關人才業界搶得兇，即便高薪聘請仍無法久待，因此朝培訓內部員工為主，外界招攬為輔的方式，目標 2 年內，大人物相關人才將占整體人數 30%，但長遠來說，朝聘員工數無上限。

井琪表示，數位轉型辦公室的團隊，有些員工並非與 IT 有直接關聯，透過在職培訓後，已考取微軟、AWS 等 200 多張軟體技術證照，顯示遠傳在人才培養上的決心。

另外，有別於到校園擺攤徵才，遠傳指出，目前與大專院校合作舉辦公司參訪，學生能直接到公司參觀，深入了解內部營運狀況，若對產業有更深的了解，人才培育也能更迅速。

中華電 (2412-TW) 面臨退休潮，喊出新鮮人月薪最高 48K，對此，井琪表示，大人物相關人才，除人數無上限外，將依個人能力提出相對應的薪資。