〈車市〉和泰車上半年大贏家 TOYOTA熱賣逾5.5萬台 LEXUS拿下成長王

上半年新車銷售成績出爐，總掛牌數達 206922 台，年減 6.9%，多數車商呈現衰退，不過，和泰車 (2207-TW) 代理的兩大品牌逆勢成長，TOYOTA 熱賣 55826 台，年增 4.62%，LEXUS 年增幅更達 10.57% 至 9899 台，為成長幅度最大品牌。

TOYOTA 第二季以來，買氣持續受到 ALTIS 和 RAV4 熱銷拉抬，統計第二季單季兩款車分別銷售 9248 台、7542 台，加上 RAV4 3 月已熱銷 2958 台，累計此兩款車上半年占品牌銷售比重達 35%。

而 LEXUS 上半年熱銷近萬台，年增幅超過 10%，品牌成長力道強勁，主要是因 NX 和 UX 售價分別僅 155 萬元起、139 萬元起，定價策略相當有競爭力，有效導入新客群；單就 6 月，LEXUS NX 和 UX 分別銷售 770 台、363 台，占品牌銷售比重高達 60%。

和泰車上半年是車市大贏家，旗下兩品牌上半年共銷售 65725 台，年增 5.5%，拿下達 31.8% 的市占率，而居第二、三名的車商分別為中華 (2204-TW) 三菱達 24225 台，年減 5.2%，市占 11.7%，裕日車 (22227-TW)NISSAN(含 INFINITI)17843 台，年減 5.6%，市占 8.6%。

儘管台灣本田 HONDA 還是緊追在後共銷售 16087 台，但年減幅達 21.6%，市占率 7.8%。

台灣賓士則穩居豪華進口車銷售冠軍，上半年銷售 14584 台，年減 5%，在前 10 大車商中排名第 5。

就單月來看，6 月車市新車掛牌數達 38289 台，為今年單月次高，僅次於 1 月傳統旺季的 44143 台。

可觀察到，3 月以來新車掛牌數逐月增加，顯示車商趕在 7 月到來的傳統旺季前推出改款車和促銷專案，已有助車市買氣持續增溫，接下來就看暑期最旺季能否再推升一波銷售熱潮。