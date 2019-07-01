〈美中貿易戰暫歇〉鴻海母子同樂 FII飆漲停市值激增逾千億元

美國鬆綁華為禁售令，鴻海 (2317-TW) 與旗下工業富聯 (FII) 今 (1) 日雙雙表態，FII 更是直奔漲停，單日市值激增逾新台幣千億元，不過，在港股掛牌的富智康、鴻騰並未跟進，反倒以小跌作收。

美國「有條件式」放寬華為禁售，FII 今日漲停做收，每股來到人民幣 13.26 元，來到近 1 個月新高，股價飆漲同時，市值也同步大增逾人民幣 240 億元 (約新台幣 1086 億元)，來到人民幣 2631.38 億元 (約新台幣 1.19 兆元)。

而身為母公司的鴻海，今日收漲 2.58%，市值增加 277 億元，也同步回到 1.1 兆元之上。

鴻海集團與華為關係密切，FII 主要替幫華為組裝資料中心轉換器、路由器等通訊機器等產品，據日前外資報告資料顯示，比重約達 20%-25%。

另外，鴻海旗下富智康也與華為有業務上的往來，主要負責華為手機代工，外資法人估營收比重約 5%；鴻騰也提供連接器和光纖模組零組件給華為，不過法人估相關營收占比低於 5% 以下。

不過，今日在港股掛牌的富智康及鴻騰，並未受到華為禁令放寬的消息激勵，富智康今日下挫 2.25%，收在每股 0.87 港元，鴻騰小跌 0.32%，表現也相對低迷。