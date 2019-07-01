【華冠投顧】鴻海，『失敗頭肩』果真出現。

眾所矚目的『川習會』結束了！也果真如我們之前所預期的，最終是導向樂觀的結局。

上周六，在日本大阪的「川習會」，最後雙方達成協議，同意重啟貿易談判，美方不再對中國出口產品加徵關稅，且對於『華為』，川普也做出了重大的讓步，允許美國公司對華為持續銷售產品。

習近平表示，中美雙方若合作，則是雙贏，若互鬥勢必兩敗俱傷，願與川普就未來的中美關係交換意見。而川普也向習近平展現了誠意，他表示，我們已經是朋友了！我與家人曾訪中，這是我生命中最不可思議的一次經歷。

當然台股在今日上演慶祝行情，是一定要的。依據上周五 06/28 之述『在川習會之後，下周的台股預期仍將持續走多，即使是負面的結局，影響行情之程度預期也不會太深。』

依據 06/24 之述『後市可觀注下方 10690-10590 支撐區之力道如何？依據型態觀之，再次過前高 10840 之機率仍高。』

以上之預期，目前已全數兌現！今日，加權指數最高來到 10914，前高 10840 已確定越過了！依據目前多市的凌厲趨勢觀之，接下來前高 11097 有極大機率將再次被站上。

我們持續關注的 2327 國巨，今日如預期的突破整理區；依據型態研判，上方仍具寬廣空間。另外，2317 鴻海，今日也如預期的突破前高點，果真出現『失敗頭肩』。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師