【豐銀投顧】資金寬鬆 股市難跌

◆盤勢分析

其實大多數的人都猜的到，川習會不會有什麼事情。大國之間的交手都是這樣的，或是說大國之間做事情是會給對方留餘地的，不會讓人沒了面子又沒了裡子，所以大多數的人也能猜到川習會不會有事。差別只在於如果你是個體投資人，你可以冒險或說勇於在會前下單卡位，但如果你是操盤人、分析師，那麼可能就得多考慮一點風險，如此而已。但就長線而言，本來就應該持續看多才對。筆者之前已說過，美元有做頭疑慮，歐洲可能降息、亞洲也不升息，那麼美元的強就會顯得明顯。如此一來怎麼對美國有利？特別是川普大打貿易戰之後，有些國家都投降，願意配合川普，就連中國也都願意多買美國的大豆了，如果在這個情況下美元還升值，對美國的出口怎麼會有利呢？

更別說下半年川普還要推行很多新的基礎建設，還有美國債台高築的情況下，要怎麼還的出這些錢？利率又繼續高下去那還得了？再說了，聯準會從停止 QE 再到升息已經三個年頭了，升息升了三年，現在才開始不升息甚至要降息，那怎麼還需要去關心中美貿易大戰帶來的影響？或許應該說，中美貿易大戰的任何利空，其實都是剛好為您創造出好的買點，現在回頭看看，是不是每次貿易戰的爭議，其實都是切入的好時機？

我們的家族成員除了都知道筆者一路看多以外，也知道我們有一檔今年很熱門的 TWS 概念股，這檔 TWS 概念股今天創下新高了，他是 MEMS 微機電麥克風 IC、電源管理 IC 概念股。DELL、HP、宏碁、華碩、聯想、Sony、Google、小米都是他的客戶，富祐鴻集團 (4.75%)、美律(4.17%)、加高(3.2%)、中國萬魔聲學集團(2.48%) 都是他的股東，也拿下了小米、京東智慧音箱訂單。前年 EPS 1.01 元、去年 EPS 2.94 元今年更旺更高，毛利率還高達三成，今天收盤時又創新高，未來股價仍大有可為！想知道是哪一檔嗎？

豐銀投顧 李世新 分析師