【華冠投顧】川普退讓暫緩課稅、華為重生漲聲不斷

大盤趨勢》

在 G20 峰會之後，川習會的結果讓人喜出望外，跌破市場所有媒體的眼鏡，不但沒有加徵關稅，反而是解開了對華為的禁令，中方也承諾加大購買美國農產品的數額，使得全球股市今天同步大漲，不但軋空、同時也軋空手，幾乎多數個股都是開高表現，其中以華為概念股最為強悍，多數個股出現 5% 以上漲幅，甚至拉高到漲停板。如騏遠在盤後影音所預測，美中貿易戰不易延續的主因，和川普目前的選舉狀況有關，為了救選戰，不得不暫時和中國協商，同時暫緩 3000 億的課稅。

從技術線型來看，大盤突破橫向整理平台，量能突破均量表態，自 6/19 多方缺口以來，再次出現多方的跳空缺口，屬於多方的逃逸缺口，若後續量能持續增加，且缺口不補，則台股後續將不排除挑戰今年的高點。若此，則今年的主流族群，散熱類股、5G 晶片等，都是有機會成為領漲的族群。而 PCB 在 5G 的擴大應用之下，將無疑是下一波多頭的領漲主流。泛 PCB 族群強勢個股有 2383 台光電、8046 南電、3037 欣興、6213 聯茂、6274 台燿等。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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