比特幣 6 月份波動率達 102% 居冠全場

外媒《The Block》統計數據顯示，6 月份市值超過 40 億美元的加密貨幣當中，比特幣的價格波動最為劇烈，波動率達 102%，緊隨其後則是萊特幣 98%、EOS 97%、瑞波幣 82% 和幣安幣 76%。除了波動率排名最高以外，比特幣在 6 月份也是表現最佳的加密貨幣，價格增長超過 30%，而 TRON 6 月份則下跌 11%，落得表現最差的加密貨幣。

或將上架 Libra？ 幣安高層：正進行初步洽談

加密貨幣交易所幣安首席戰略官 Gin Chao 日前出席 FinTech Junction 會議時表示，該交易所目前正就「上架 Libra」事宜與 Facebook 進行初步洽談。至於「幣安是否將充當 Libra 區塊鏈節點」，Chao 則表示，「幣安目前仍在考慮這個選項，尚未對此作出任何決策」。Chao 繼續評論道，「Libra 初期會在私有鏈上運營，目前無需外部流動性。不過，Facebook 最終可能會希望進入二級市場。」

美國私募基金教父 Henry Kravis 傳涉足區塊鏈產業

根據《彭博社》報導，美國金融家兼投資公司 KKR 共同創辦人 Henry Kravis 已經投資了區塊鏈投資公司 ParaFi Capital 的加密貨幣旗艦基金。為此，ParaFi Capital 創始人 Ben Forman 表示，過去曾為 KKR 的職員，曾管理多達 1900 億美元的資產，但後來發現，加密貨幣市場能為投資者提供巨大的機會，但 KKR 卻無法提供投資管道，最終選擇離開公司自行創業。據了解，ParaFi Capital 過去曾投資美國加密貨幣交易所 Coinbase 以及去中心化融資項目 MarkerDAO（MKR）。

Clearway Energy 計劃進行基於區塊鏈的再生能源交易試點計劃

美國電力公司 Clearway Energy Group 宣布推出一項試點計劃，允許民眾在區塊鏈上交易可再生能源。Clearway Energy 表示，已跟區塊鏈新創公司 Power Ledger 達成合作關係，並共同建立一個專門用於「交易可再生能源證書（綠色標籤）」的系統，初期將在馬薩諸塞州進行測試，產生 1 至 5 兆瓦的電力，而第二階段的測試則將在美國中西部進行，預計產生超過 20 兆瓦的電力。官方進一步指出，美國可再生能源證書市場目前估值超過 30 億美元，並表明傳統的交易成本可使證書本身的價格再增加 3％ 至 10％。

BitTorrent 分散式檔案系統即將啟動測試網

Tron 執行長孫宇晨日前宣佈，基於 BitTorrent 版本的 IPFS 分散式檔案系統「BitTorrent 檔案系統（BTFS）」將在 PDT 時間 7 月 1 日啟動測試網。據悉，BTFS 協議早於 5 月下旬就開始進行內部測試。BTFS 實際上是 IPFS 開源軟體的變體版，將「允許用戶在電腦上與其他個人和企業一起接收和託管資料庫」。除了讓用戶在去中心化的檔案系統中儲存和共享數位內容外，BTFS 還將為去中心化應用程式（dApps）提供基礎平台。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 7 月 1 日重點：比特幣 6 月份波動率達 102% 居冠全場 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』