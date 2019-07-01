歐元區製造業PMI 連續5個月呈現緊縮 歐元走貶

根據《彭博社》報導，IHS Markit 今 (1) 日公布歐元區 6 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值，其數值不僅低於 5 月，更連續第 5 個月呈現緊縮，低於榮枯值 (50)。

歐元區製造業 PMI 呈現緊縮。(圖：翻攝自彭博)

台北時間週一下午 5 點 28 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元下跌 0.38%，至 1.1325。

歐元兌美元走貶。(圖：翻攝自 Investing.com)

IHS Markit 數據顯示，6 月歐元區製造業 PMI 終值為 47.6，不僅低於初值 47.8，亦低於 5 月的 47.7，連續第 5 個月處於榮枯值之下。

報導稱，上述數據令人憂心，這意味著始自 1 年多前的經濟成長趨緩，尚無結束跡象，若遲遲無法改善，歐洲央行 (ECB) 將採取更多刺激措施。

IHS Markit 指出，導致製造業 PMI 表現不佳的原因，包括全球貿易情勢緊繃、政治不確定性，以及汽車產業疲弱。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，製造業者越來越關注如何降低成本，尤其是削減員工人數和庫存的方式。

ECB 總裁德拉吉上月表示，若通膨率未能達標，「進一步削減利率，依然是我們政策工具的一部分，資產購買計畫 (APP) 也還有相當大的空間。」

德拉吉強調，ECB 的問題，不在於缺乏可用的政策工具，而是執行這些政策後，對經濟可能造成的實際影響。

ECB 於 6 月初召開的利率決策會議中，將 2019 年通膨率預測值上修至 1.3%，較前次預測高出 0.1 個百分點。

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