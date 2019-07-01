BOJ公布最新短觀 景氣創近3年來最差表現

日本央行在週一 (1 日) 公布了 2019 年 6 月「全國企業短期經濟觀測調查」(短觀)，大企業及製造業在日本景氣的看法上，較上次 2019 年 3 月的調查下滑了 5 個點數，不僅連續 2 季出現惡化，也是自 2016 年 9 月調查以來的低水準。

這樣的結果，主要是受到 2019 年 5 月時，美中貿易摩擦急速惡化，以及表現不佳的高科技產業所帶來的不良影響。然而在先行展望方面，由於美中貿易關係及高科技需求出現改善跡象，在表現上可望持平。

日本 2019 年 6 月的全國企業短觀，在大企業與製造業的表現方面，指數為正 7，遜於上期表現，也低於路透社事前統計的民間預測中間值正 9。

而在同項調查中，非製造業的指數表現為正 23，較上期調查增加了 2 點。連續 2 季出現增長，也優於路透社事前統計的民間預測中間值正 20。

BOJ 公布最新短觀、出現近 3 年來最差表現。(圖片：翻攝自日本央行官網)

在製造業方面，以金屬製品、生產用機械、電氣機械等加工產業為主，出現惡化的情形。日本央行官員表示「受到美中貿易摩擦與中國經濟放緩影響，廣泛聽見 IT 相關需求出現減少的聲音」。

另外在非製造業方面，在 2020 東奧、帕奧，以及災區的物品租賃方面，出現了需求上的改善。住宿、餐飲等服務業，也因為大型連假的緣故，需求方面旺盛。而來自國外的觀光客，也為日本零售業帶來了好成績。

在先行方面，大企業與製造業的指數為正 7，預估表現將會持平；非製造業的指數為正 17，預估將遜於此次調查結果。這樣的預測，是由於非製造業在人手不足，以及人事費用上揚的背景下，還有東奧、帕奧需求減少的緣故。

大企業與全產業的 2019 年度設備投資計畫，較去年同期增長了 7.4%，低於民間調查機關所預測的 8.9%。

2018 年度的大企業與全產業的設備投資，較去年同期增長了 7.3% (2019 年 3 月調查時為年增 13.9%)，也由於下修的緣故，得到了 2019 年度設備投資計畫成長率 7.4%(2019 年 3 月調查時為年增 1.2%) 的結果。然而在設備投資額方面，較 2019 年 3 月調查時，下修了 0.1%。

在 2019 年度的計畫方面，日本央行官員表示「與過去平均相較，是在較高的水準間移動」。

此次調查以 1 美元兌換 109.35 日圓作為計算基準，日圓較上次調查呈現走弱趨勢。