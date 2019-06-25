硬脫歐有苦果！英國汽車業每分鐘將損失5萬英鎊

眼見硬脫歐的危機升高，產業團體連忙陳情，若是真的在無協議情況下脫離歐盟，只怕邊界問題將導致英國汽車產業極度欠缺零件，帶來每分鐘損失近 5 萬英鎊的苦果。

下一個英國首相人選，目前呼聲最高的就是主張脫歐的前外相強森 (Boris Johnson)，如果最終是他上台，那麼英國無協議硬脫歐的可能性就更高了。強森已經表態，不管有沒有協議，他都會在 10 月 31 日帶著英國離開歐盟。

英國汽車製造商和貿易商協會 (Society of Motor Manufacturers and Traders) 周二 (25 日) 發布聲明指出，若無協議脫歐，英國汽車製造產業鏈將面臨崩潰，在最糟的情境下，負面衝擊可能達到每日虧損 7000 萬英鎊之譜。

彭博社報導，在今日舉行的汽車產業高峰會上，該協會執行長 Mike Hawes 對產業界人士與政府官員直言，無協議的危險性清楚擺在眼前且十分緊急。他呼籲下一位首相就任後，當務之急便是談出一個可以保持英國貿易順暢的協議。

該協會也預估，如果能與歐盟達成良好的貿易協定，將可以為英國汽車工業帶來價值 200 億英鎊的動能。

汽車企業正縮減在英國的營運規模，造成產業振興有一定難度。福特汽車計畫改善歐洲事業營運不佳的問題，最新一步的因應計畫，就是關閉位於英國的引擎工廠。本田汽車將關閉倫敦近郊城市史雲頓 (Swindon) 的產線，並將裁撤 3500 名員工。日產汽車原訂於北英格蘭桑德蘭 (Sunderland) 興建 X-Trail SUV 生產廠房，但計畫也已喊停。

該協會的數據並顯示，英國的命運仍面臨不確定性，使得消費者需求持續下降， 4 月汽車產量較去年同期驟降 45%。