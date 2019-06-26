打敗特斯拉！Lightyear One電池續航力450英哩、太陽能充電

Lightyear 公司推出「Lightyear One」首款太陽能電動原型車，預計 2021 年可向消費者販售。

該公司由「Eindhoven 太陽能團隊」的前成員於 2016 年創立，「太陽能團隊 Eindhoven」由一群 Eindhoven 大學工程學生組成，曾贏得 2013 年、2015 年和 2017 年普利司通世界太陽能車挑戰賽。

雖然該團隊宣稱內建的電池續航力，充電一次可跑 450 英哩 (725 公里)，但真正亮點是該車配備約莫 5 平方公尺的太陽能面板，覆蓋在車頂、引擎蓋和後蓋上，可為汽車電池充電，充電一小時可跑高達 12 公里。

由上往下看，黑色的太陽能面板幾乎覆蓋全車（圖片：Lightyear）

Lightyear 宣稱這些太陽能電池比傳統電池效率高 20%，且有安全玻璃包覆，避免損壞。

然而，每小時可充電跑 12 公里，這實在不多，所以大可將 Lightyear One 當作一款電池續航力達 450 英哩的電動車，如果是真的，將令人印象深刻，因為目前領先市場的特斯拉 Model S 充電一次的車程也僅 370 英哩，且日前特斯拉（TSLAUS) 執行長馬斯克甫宣布「不久後」可開發出續航力達 400 英哩的電動車，如今 Lightyear One 卻超過了業界領導者的表現。

Lightyear One 可以像傳統電動車一樣插電充電，支持高達 60kW 的快速充電，每小時充電車程達 507 公里。此款車共配置 4 顆電動馬達，可 10 秒內從 0 加速到 100 公里。

支援傳統插電方式，可快速充電（圖片：Lightyear)

由於這款車的太陽能板能生成的電力比實際平均消耗量多，意味著駕駛結束旅程後，所剩的電量可能比旅程開始時還要多。

Lightyear 正在接受首批 500 輛 Lightyear One 的訂單，預購價 11.9 萬歐元 (約莫 13.5 萬美元)，開始販售時起價 14.9 萬歐元 (約 17 萬美元)。

根據《Electrek》報導，該款車預計最初以緩慢速度生產，但 Lightyear 公布的製造訊息並不多。