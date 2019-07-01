庫德洛再解釋：放寬華為禁令並不包含國安相關產品

在 G20 峰會和習川會於 29 日閉幕後，美國總統川普於記者會上表示，將允許美國企業向華為供貨。對此，美國白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 則表達了回應，表示政府同意美企向華為出售產品，但只限於全球皆可購買到的一般商品，並不包含敏感的國家安全相關產品。

庫德洛在接受採訪時解釋了放寬禁令的相關細節，表示美商務部將同意美企向華為出售的商品，只有那些通常可在其他國家也可購得的零件，像是一般晶片，而涉及國家安全的關鍵商品仍將被禁。

此外，庫德洛也表示，真對華為禁令的相關細節仍是貿易協商的一環。「這並不是一次大赦，華為將留在所謂的實體名單上，有嚴格的出口管制和國家安全考量，也不會有任何許可證。」庫德洛表示。

產業方面，美國半導體產業協會 (SIA)，對中美貿易戰的休戰表達了樂觀的反應，但同時也希望了解有關華為相關計劃的更多細節。該組織的執行長 John Neuffer 表示：「會談正在重啟，以及關稅加徵的暫停，讓我們感到鼓舞，同時我們也期待了解更多關於總統對華為的計畫。」

據報導，川普決定將華為列入黑名單中，迫使美半導體公司切斷與華為的合作，導致晶片股遭遇拋售。像是 VanEck Vectors Semiconductor ETF 在黑名單宣布後的一周內有將近一半的持股落入熊市水平。但是近期由於各種跡象表明川普政府有望縮減對華為的限制，該檔 ETF 在過去一個月內復甦，並上漲超過 10%。

相關禁令對華為營運造成了衝擊，執行長兼創辦人任正非曾表示，由於這些限制，公司正在削減產量，並預測在未來兩年華為營收將減少約 300 億美元。此外，華為也取消了最新版筆記型電腦的發布。