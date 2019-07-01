台股盤前─川習會後中美將重啟協商 先看華為及蘋果概念股表態

在 G20 的川習會後，美國總統川普口頭同意暫緩對大陸貨品加徵新的關稅，且中國大陸將對美增加購買農產品，而牽動台股的是美國企業可以繼續賣產品給華為，證券分析而黃漢成指出，台股今天將以華為相關概念的表態為重要焦點。

黃漢成對於今 (1) 日起進入 2019 年台北股市下半場演出，表示仍看好電子股的旺季表現，預估今天的台股大盤將由華為概念股領頭帶動大盤向上，並進一步挑戰前波高點。

至於上周六上午收盤的美股四大指數表現來看，道瓊指數上漲 73.38 點，或 0.28%，收 26599.96 點。那斯達克指數上漲 38.49 點，或 0.48%，收 8006.24 點。標普 500 指數上漲 16.84 點，或 0.58%，收 2941.76 點。費城半導體指數上漲 2.06 點，或 0.14%，收 1458.96 點。

在尖牙股 (FAANG) 互有漲跌。臉書 (FB-US) 上揚 1.85%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.57%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.73%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.56%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.91%。而半導體族群漲跌互見，美光 (MU-US) 上漲 1.37%；高通 (QCOM-US) 上揚 0.85%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 0.61%； AMD (AMD-US) 下跌 1.20%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.95%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 0.22%。

同時，就台股而言，下半年進入蘋果零組件的拉貨旺季，就蘋果供應鏈廠商的接單狀況透露，蘋果新 iPhone 新產品大致將在今年將推出 3 款，但仍以 4G 手機為主，5G 手機產品就要等 2020 年發表，致於目前已成為手機品牌競爭重點的手機相機鏡頭方面，市場也預估蘋果手機鏡頭的建置，將於每一手機建置兩個鏡頭起跳，此一推估狀況有利於大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)7 月起的單月業績爆發。

此外，市場點名的華為概念，包括台積電 (2330-TW)、大立光、鴻海 (2317-TW)、聯詠 (3034-TW)、華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW)、健鼎 (3044-TW)、南電 (8046-TW)、晶技 (3042-TW) 等。