1分鐘抓準G20最終日重點：美暫不對陸徵新關稅、美企可向華為賣設備、俄同意延長減產

2019 年 G20 高峰會於週六 (29 日) 進入尾聲，最終日 G20 高峰會共有了下列 3 大結論，包括 1. 美國同意不向中國加徵新關稅、2. 美國同意美企可以向華為出售產品、3. 普丁宣布與沙國達共識，延長原油減產協議。

1. 美國同意暫停中國加徵新關稅：

G20 川習會會後，美中雙方已同意，在平等與相互尊重的基礎上重啟經貿磋商，美方也決議，將暫停對剩餘中輸美產品加徵新一輪關稅，美中貿易團隊將針對具體問題事項，進一步進行討論。

美國總統川普 (Donald Trump) 於川習會後表示：「會談結果一切順利、盡善盡美，美國將繼續與中國進行談判。我們討論了很多事情，談判已回到正軌上。」

川普並指出，美方同意「暫停對中國加徵新關稅」，但舊有關稅仍加繼續實行，而之後美中貿易團隊仍將繼續就今日共識繼續協商，未來美國將開出一份「購買清單」給中國。

2. 美國同意美企可以向華為出售產品：

川普在川習會後的記者會上指出，同意美國設備商繼續向華為出售產品，但出售的產品需是沒有重大國安問題之產品。

川普進一步指出，在川習會上確實與中國國家主席習近平聊到華為問題，但川普強調，美國並未答應要把華為移出「實體清單」一事，川普說道：「華為的問題很複雜，我們會把華為的問題留到最後。」

3. 普丁同意，攜手沙國延長減產：

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 週六 (29 日) 表示，已與沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼 (Mohammed bin Salman) 達成共識，再延長目前的 OPEC + 協議 6-9 個月，至少今年下半年都會繼續減產。

俄羅斯與沙國在 2016 年結束多年來的仇視局面，共同合作以維持油價的穩定，依據目前 OPEC + 協議，要求每日聯合減產 120 萬桶，協議將於 6 月底到期。

普丁在大阪表示，他與沙國已經同意繼續此項減產協議，估計會延 6-9 個月。持續減產也反映產油國擔憂在全球經濟放緩，及美國頁岩油產量上升之下，油價前景仍存陰霾。

沙烏地減產規模高於原定目標 圖片來源：Bloomberg

市場分析，本次 G20 會議發展也顯示，G20 峰會在石油市場的重要性也在增加，普丁與沙國王儲先前就是在 2016 年杭州的 G20 峰會上握手言和。而原本 OPEC + 維也納會議預定於 6 月 25-26 日舉行，也特別延至 G20 會後才召開。

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