歐股盤前─貿易戰休兵 川普稱暫不對陸貨加徵新關稅 指數期貨走揚

美國總統川普和中國國家主席習近平，上週六於 20 國集團 (G20) 峰會上會晤，川普於會後宣稱，美中兩國重回正軌，美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為；美中緊張情勢緩解，今 (1) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週一下午 2 點 45 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 1.04%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.42 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.11%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 1.13%。

截至發稿，上證綜指上漲 2.03%，深證成指上漲 3.66%；南韓 Kospi 指數上漲 0.13%，日經 225 指數上漲 2.13%；台股收漲 164.63 點，至 10895.46 點。

G20「川習會」結束後，美中兩國決定恢復貿易談判，美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為；川普稱，中國承諾購買大量美國農產品；不過，中國官方媒體報導，並未提及「承諾購買大量美國農產品」一事，僅強調，川普希望中國能從美國增加進口。

值得注意的是，川普並未承諾，將華為從貿易黑名單中移除；白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 亦表示，川普並沒有「大赦」華為，中國仍須解決先前導致貿易談判觸礁的問題，至於貿易談判得耗時多久才能達陣，還無法預測。

除美中貿易緊張情勢緩解外，川普昨 (30) 日也在南北韓非軍事區，和北韓領導人金正恩第 3 度會面，川普還跨越軍事分界線，成為首名於任內踏上北韓領土的美國總統，川金兩人於會晤後決定，重啟核談判。

川普對媒體指出，他和金正恩都同意，雙方的談判團隊，將在 2、3 週內恢復對話。

俄羅斯總統普丁日前透露，已和沙烏地阿拉伯達成共識，將把減產協議延長 6 至 9 個月，形同在石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 開會前(會議時間為 7 月 1 日至 2 日)，就先行提出結論，受此消息影響，今日油價走揚。

6 月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 為 49.4，較 5 月下調 0.8 個百分點，且為 4 月以來，首度低於榮枯線，顯示中國製造業景氣趨緩。