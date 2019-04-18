日自民黨：消費稅增稅與否 將視日本央行短觀報告決定

日本政府預定在 2019 年 10 實施消費稅增稅，日本執政黨自民黨的萩生田光一幹事長代行 (代理) 於週四 (18 日) 時表示，在日本央行於 2019 年 7 月，發表 6 月的企業短觀調查等報告後，將依當時的經濟情勢，來判斷消費稅增稅是否作出延期。

這也是日本首相安倍晉三在黨內的親信當中，首度有人明確提及消費稅增稅延期的判斷基準所在。

萩生田在 18 日的網路節目上提到，在有關 2019 年 10 月消費稅由 8% 調升為 10% 的問題上，「景氣雖出現了回溫的傾向，但是包含日本央行在短觀上的看法，卻出現趨緩的情形。6 月需要好好的觀察」。

他補充說道，「若是眼前的危險已清晰可見，不可能帶著大家往懸崖走。到了那個時候，事情也將有不一樣的發展」。

萩生田也表示，增稅「若要暫緩實施的話，必須取得國民的理解，而這也牽扯到信用問題」。

日本政府在過去皆口徑一致表示「若是沒有發生像是雷曼兄弟般的大事件，消費稅增稅將會依照原定時程來實施」 (圖: AFP)

過去在消費稅的增稅議題上，日本政府向來以「若是沒有發生像是雷曼兄弟般的大事件，將會依照原定時程來實施」的統一說法，來回應外界的提問。

而日本央行於 4 月 1 日所發表的 2019 年 3 月短觀調查報告當中，在具代表性指標的大型企業 ‧ 製造業回答「景氣佳」的企業比例，在減掉回答「景氣差」的企業比例後，點數為 + 12。這數字較上季減少 7 點，也是近 2 季以來，首度出現了惡化。也低於路透社所整理出的業界預估中間值 + 14。在減少幅度上，也僅次於 2012 年 12 月的調查，在當時減少了 9 點。

而今年 6 月的日本央行短觀報告，則是預定在 7 月 1 日發表。