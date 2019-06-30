〈觀察〉擺脫純硬體製造 鴻海、研華都聚焦平台商機

工業電腦 (IPC) 業者拚轉型，紛紛鎖定工業互聯網趨勢，擺脫以往純硬體製造，朝軟體、平台應用發展，龍頭廠研華 (2395-TW)、以及鴻海 (2317-TW) 旗下的樺漢 (6414-TW)、工業富聯 (FII) 等，都積極搶攻物聯網時代下的平台服務商機。

工業電腦業者指出，硬體製造較易受外部直接影響，像是貿易戰、原料成本波動，甚至面臨客戶砍價、同業競價壓力，且多屬「一次性商機」。

不過，若硬體整合軟體平台出貨，就算產品價格無法顯著提升，但至少能支撐價格、獲利，以及客戶黏著度，加上延伸出的後續服務、軟體及平台訂閱等，都將能穩定貢獻營收以及獲利。

像是工業電腦大廠龍頭研華，深耕工業物聯網多年，推出的 WISE-PaaS 軟體平台，採取會員收費制；據了解，目前交出 2 萬美元以上會費客戶，已經有 150 家、且每個月穩定增加 10 家，公司目標 2021 年達 1000 家，朝「訂閱經濟」模式發展。

鴻海集團也是積極進攻平台服務應用，旗下工業電腦大廠樺漢的「第 2 個 5 年計畫」，要在未來 5 年發展專業整合製造與物聯網系統解決方案，聚焦智慧平台聯網服務。另外，工業富聯 (FII) 也推出 Fii Cloud，未來將由製造商轉向平台提供者。

另外，振樺電也與美國 IoT 軟體商 Banyan 合作，未來硬體出貨將搭配軟體，進軍服務業物聯網平台市場。

業者認為，雖然目前來自軟體、平台的收入效益尚不明顯，但工業互聯網是趨勢，訂閱經濟也是趨勢，樂觀看待未來來軟體及服務經常性收入比重可望提升，推動商業模式轉型。