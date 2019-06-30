〈觀察〉遠百信義將開幕 北市信義區成全球最大百貨激戰區

近年來台北市信義區新百貨一家一家開出，今年除了年初話題超熱的微風南山新加入，接下來遠百 (2903-TW) 首次插旗信義區 A13，遠百信義店也預計 10 月開幕，隨著人潮越來愈多，遠百表示信義區已是全世界最大百貨激戰區，求新求變腳步最快。顯然，若不能走在前端引領消費風潮，就很容易在這個戰區敗退。

信義計畫區其實不大，僅 0.5 平方公里就擠進超過 10 間的百貨商場，是全世界百貨公司最密集的區域，包括地標台北 101、新光三越信義新天地共四大館、微風三大館、信義誠品、信義威秀、ATT4FUN 以及統一時代百貨等，2020 年還有 TaipeiSkyTower(台北天空塔) 加入。

其中，新光三越四大館營業面積高達 4.5 萬坪，微風合計也超過 3 萬坪，而微風南山甚至是微風集團成立以來最大的賣場。

不過，營業面積大並非是必勝武器，先看今年初登場的微風南山，一方面結盟 JR 東日本旗下百貨 atre 開設海外第一店，另一大賣點就是打造亞洲最大精品級超市，並設置有熟食外帶區。

而信義遠百 A13 雖然目前高度保密，據了解是迎合智慧和數位化趨勢，定位為亞洲地區第一家數位百貨，甚至在 A13 可看到全台唯一蘋果旗艦店，做出與現有其他百貨不同的差異。

新光三越作為百貨龍頭，卻不敢掉以輕心，除了不斷改裝調整最適合的櫃位和品牌，最新的規劃是，7-8 月一口氣策畫逾百場的活動，場次較去年同期增加 10%，創新紀錄，預計參與活動人數將達 15 萬人次，而暑期整體來客量上看 850 萬人，年增 10%。

台北 101 對於聚客力最高的美食街，已全新改裝完成，而近來新推出的觀景台 2.0，則善用自家摩天大樓的優勢，首度 101 樓戶外平台，即便團客尚未如過去盛況時多，但預期觀景台來客將上看 220 萬人，年增 5%。

新光三越透露，上半年以來信義新天地來客突破 2000 萬人次，創同期新高，新百貨開出明顯有助人流增加，並創造良性循環，更多各國觀光客在此匯集，上半年光是微熱山丘鳳梨酥銷售就成長達 80%，還有陸客一口氣買下 5 支勞力士，因此未來與觀光相關的行銷操作將加大。

儘管鄰近的日本流行敏感度較台灣高，還是處在一季一季調整的模式，反關台灣的百貨商場，在面臨強大網購競爭之際，經營節奏調整必須更快，這也是為什麼各家百貨都已發展出自家的 app、app 錢包支付，就是要透過「進駐手機」隨時與消費者溝通新訊息。

百貨業者不諱言，在信義區的消費者相當喜新厭舊，因此，國內外新品牌都會先放在信義區測試，新鮮度過後若能屹立不搖者，就有機會開始導向北部以外的市場。

整體來看，信義區擁有全台僅有的空橋加地下通道連結，將整個商圈緊密串起，消費者來此有吃有逛有買有玩，消磨一天時間可能都還不夠用，更重要的是，這裡代表的是最求新求變的商品力，而百貨業者如何透過新商品、多元的活動，甚至是動線的調整來強化與消費者溝通，是決勝關鍵。