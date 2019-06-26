繞開川普禁令？傳美科技業續向華為供貨

據外電報導，知情人士透露，儘管川普政府向華為祭出禁令，但仍有數家美國晶片製造商仍繼續向華為出售零組件。

知情人士指出，包括英特爾 (INTC-US) 和美光 (MU-US) 在內的科技大廠已經找到了避免讓商品被標記為美國製造的方法，進而不受美政府禁令限制，而這些零組件大約三週前開始分批供貨給華為，有助於華為繼續生產銷售智慧手機和伺服器等產品。

該名人士也透露，美政府對於華為的封殺不僅引發了華為的混亂，同時也引起了眾多美國供應商的混淆。有許多主管階級缺乏對美國貿易管制的經驗，以至於在最初停止向華為供貨，直到透過律師找出能讓商品出貨的方法。

在美政府宣布將推遲對華為禁令 90 天候，美國企業在 8 月中旬之前仍可向華為供貨。但是，對於未來華為的禁令已然到位。據估計，相關的銷售額很可能已達數億美元。

英特爾和美光對此拒絕發表評論。

半導體產業協會 (SIA) 執行長 John Neuffer 上週的一份聲明中表示：「正如我們與美國政府討論的那樣，協會會員將遵守制裁內容，但現在仍根據法規來向華為出貨部分項目。每家公司都會因特定的產品和供應鏈而受到不同程度的影響，每家公司也都必須評估如何在合乎規範的情況下開展業務。」

前商務部官員兼 Akin Gump 律師事務所合夥人 Kevin Wolf 曾為多家供應華為的美國科技公司提供諮詢服務。

Kevin Wolf 表示，只要貨物和服務不是在美國生產，就並不妨礙美國供應商繼續向華為銷售商品。舉例來說，如果晶片是在美國境外製造，並且沒有包含可能帶來國家安全風險的技術，那麼仍然可以向華為供貨。