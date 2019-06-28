【華冠投顧】幸運星-昨日電子股遍地開花，今日換生技開花？？……G20前夕變變變

林幸蓉 分析師

焦點個股：2461 光群雷、3630 新鉅科、6462 神盾、2317 鴻海、2823 中壽

川普和習近平兩人要在日本時間明天中午 11:30（台北時間 10:30）見面了，美股投資人的情緒偏向樂觀。在超微、NVIDIA 等晶片股的助威下，費半指數以 1.47% 的漲幅在美股四大指數領先。然而台股開盤並未持續昨天電子股強攻的氣勢，大型電子股如 3711 日月光投控、2330 台積電、3008 大立光、2327 國巨、2383 廣達、4938 和碩、2357 華碩都下跌，2317 鴻海最後一盤急殺三檔收平盤。昨天被金管會認證「大到不能倒」的幾家金控如 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金及 2823 中壽來穩盤，但賣壓仍大，收盤指數跌 43 點，成交量縮到 892 億，週 K 收十字線。

OTC 中的 PA 功率放大器輪到 3105 穩懋穩盤，反而是 8086 宏捷科拉回，矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶護盤，但是晶圓製造 5347 世界先進拉回，收盤漲 0.25%，成交量 241 億，季線攻了超過一週就是無法站穩。上漲檔數 589 家，其中四家漲停板成交量都低於 2,000 張。

昨天電子股遍地開花後…… 今天資金卻轉往生技及健康族群：以 6/19 分享持續追蹤的 2461 光群雷為首，帶動 1784 訊聯、6666 羅麗芬、1762 中化生、4137 麗豐 - KY、4163 鐿鈦、4142 國光生及 8462 柏文（健身工廠）領漲…… 幸運星分享的老菜「稀土之龍」9955 佳龍漲完一波、再來一波…… 今天因國際黃金再度飆漲而再度轉強。檯面上較強的電子及電機股還有 6409 旭隼、6462 神盾、3630 新鉅科、1590 亞德 - KY、1536 和大等【多是高價股……】

弱勢股有 1201 味全、2379 瑞昱、2520 冠德、6486 互動……【基期普遍偏高】……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。