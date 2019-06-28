【華冠投顧】川習會一翻兩瞪眼 10650是關鍵

2019.06.28 盤後分析

#大盤短評：多方防守看 06/19 低點 10650。

#盤勢分析

本週同時收週、月、季線，下週起迎接 6 月營收公佈潮，電子業受貿易戰提前拉貨影響雖然在 Q1 不少公司都繳出淡季不淡的好成績，從 5 月營收觀察則很多公司開始出現年增率大幅下滑的現象，這部份需要特別留意 6 月營收狀況是否仍呈現年增率衰退，電子股方面雖然最近有部份點火的現象，但不少個股都反彈來到反壓附近，仍需留意追高風險。

#展望下週， 06/19 當天大漲 208 點外資大買 180 億元，當日低點 10650 是否被收破仍為觀察重點，若被收破就有主力棄守的疑慮，這天進場的量能也將全數套牢，因此即將登場的川習會，不管好壞，技術面都是以 10650 為觀察重點，操作部位的部份，則建議不超過 5 成資金為主。

#個股方面，資金稍為有往生技股移動，但漲勢並不整齊，6666 羅麗芬 - KY、4137 麗豐 - KY 都有 4% 的表現，而非金電部份今天多有漲多壓回的現象，食品股 1201 味全大跌 6.15% 守月線，健身題材的 1515 力山則是早盤強攻後反而出現出貨現象，另外光學股 3630 新鉅科創波段新高。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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