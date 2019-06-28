【華冠投顧】G20登場市場觀望氣氛濃~台股量縮下跌-43點作收!下週看法內文分享!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、2455 全新、3037 欣興

台股盤勢分析:

G20

昨天的激情過後，台股早盤小漲 + 12 點開出，但是在欠缺追價力道下；加權指數開盤後，一路震盪走低，終場下跌 - 43 點作收，收在 10730 點，成交量 895 億。

延續昨天的分析… 雖然利多加持下，短線可望維持在季線震盪；但是最終該來的、還是要來，投資朋友小心追價風險。昨天外資大買 + 144 億後，今天立即再轉為賣超；顯然面對『G20』峰會，連外資的操作也是搖擺不定。所以目前台股的結構，如同我們先前而言；10800 點已經見到特定賣壓浮現，而外資無法『大量』且『連續』買超台股下，10800 已經形成『箱頂』。展望下星期… 雖然關鍵點還是『G20』峰會；但是在結構沒有被扭轉前，投資朋友都要留意追價風險!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6462 神盾、1762 中化生、3360 尚立、3630 新鉅科、9955 佳龍、3461 光群雷、6533 晶心科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6486 互動、1201 味全、3293 鈊象、3356 奇偶、2379 瑞昱… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。