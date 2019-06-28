【華冠投顧】 G20登場，外資賣超29.4義，台股量縮觀望!

G20 將登場，全市場都在觀望，台股開高震盪走低，加權指數終場下跌 43 點，以 10730 點作收，成交量 895 億元，周線下跌 72 點，十字 K 線，六月份月線反彈 232 點收紅 K 棒。

G20 今天登場，全球關注 29 日美中兩國領袖會晤，市場偏樂觀看待貿易戰和緩，不過今日台股走勢沒有激情，觀望居多。結構部分: 電子股跌 0.41%，金融股跌 0.37%，傳產股跌 0.39%，僅 OTC 上漲 0.25%。權值股方面: 跌多於漲，台積電 (2330) 跌 1.5 元，收 239 元，大立光 (3008) 下跌 30 元，以 3855 元作收。強勢族群在生技族群，七月為台灣生技月，月底有生技展，羅麗芬 (6666)，訊聯(1784)，基亞(3176)，中化生(1762)，麗豐 KY(4137)，生展(8279)，國光生(4142)，浩鼎(4174) 等全面上漲。強勢個股: 光群雷 (2461)，佳龍(9955)，新鉅科(3630)，尚立(3360)，亞德 KY(1590)，神盾(6462) 及和大 (1536) 等。

本周末 G20 會議，川習談話有關中美貿易協議，市場偏多以對，對於不確定因素，建議: 降低持股比重，多擁抱現金，靜觀其變，穩健操作!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估