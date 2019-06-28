貴金屬盤後─黃金收低3.40美元 近來漲勢後 獲利了結賣壓進場

黃金期貨週四收低，持續自本週初所創的近六年高點回檔。

美國總統川普與中國國家主席習近平即將在日本的 G20 高峰會場外會晤，為金融市場所矚目，亦為近幾日，黃金市場的支撑。

分析師說，市場獲利了結賣壓減緩，預期波動亦將減緩，投資人等待中美兩國貿易談判結果。預期高峰會有利支撑全球經濟，下週一開市後，對黃金將屬利多。

8 月黃金收低 3.40 美元，或 0.2%，收於每盎司 1412 美元。

分析師說，川普與習近平將利用週末的 G20 高峰會，讓貿易戰暫停。

週四早場，報導指出中國設定了協商的條件。華爾街日報報導，習近平將向川普總統提出協商條件，焦點在放寬對華為科技公司的限制。

這項要求引發了雙方是否能夠達成協定的疑慮。南華早報則報導，中美已達成臨時貿易協議。

分析師說，許多投資人對川普與習近平在高峰會場外的會晤，審慎樂觀，黃金價格近來因而上漲。今日則持續回檔。

川習會之前，股市緊張。但黃金期貨週四收盤時，美國主要指數小幅上揚。

預期全球央行將會降息，及貿易爭議引發政治擔憂，加上美伊關係緊張，支撑了黃金於春季上漲。

其他金屬交易方面，9 月白銀下跌 8.1 美分，或 0.5%，至每盎司 15.294 美元。9 月銅上漲 0.04% 至每磅 2.717 美元。10 月白金下跌 0.6% 至每盎司 817.50 美元。9 月鈀金上漲 0.9% 至每盎司 1538.90 美元。