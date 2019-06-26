降息預期心理發酵 6月海外股債基金同漲 黃金更勁揚逾1成

受惠美、歐兩大經濟體態度偏鴿，激勵股債市場同步走揚，統計 1020 檔境外基金 6 月平均績效 3.16%，其中股票型基金績效相對亮眼，平均漲幅近 4%，債券基金漲幅約 0.86%，這波降息預期心理也帶動黃金基金也跟著沾光走揚，單月績效漲幅勁揚逾 1 成。

5 月初美國總統川普點燃美中貿易戰火，資金轉進債市避險，拖累海外股票基金績效走跌，隨著 G20 峰會即將登場，市場預期美中領導人可望為僵持許久的貿易戰重啟曙光，加上聯準會與歐洲央行陸續釋出寬鬆訊號，翻轉股債行情，6 月海外股債基金績效同步繳出正報酬績效。

以股票型基金來說，在量化寬鬆議題發酵下，激勵資金轉進股市，765 檔境外基金 6 月平均漲幅 3.97%，至於債券基金漲幅力道相對偏弱，237 檔境外債券型

基金平均漲幅僅 0.86%。

除股債表現亮眼外，沉寂許久的黃金也成為這波降息預期心理的受惠者，加上美中貿易戰不確定因素推波助瀾，帶動金價一舉衝破 1400 美元技術關卡，連帶使得黃金與貴金屬相關基金跟著沾光，相關基金單月績效大漲 15.38%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，28 日的 G20 會議可能扮演美中貿易摩擦轉機的觸媒，儘管會議結果仍有變數，但預期貿易戰對兩大經濟體實際影響程度可能逐漸減低，不至於造成災難性的結果。

觀察目前股債走勢，其中債市已經反應了貿易緊張，甚至有點過度反應，對於經濟的下行更顯擔憂，至於股市反應則相對平穩，富蘭克林證券投顧建議，在投資標得上可鎖定評價面具備吸引力的產業，包括：醫療、金融及能源業；債市投資策略則以美國高收益債為核心，並增加公債及高評級債，拉高投資彈性以爭取穩健收益。

摩根投信認為，包括美國、澳洲等主要央行可望啟動降息，全球量化寬鬆政策預料有助於支撐債券價格表現，例如高收益債及新興市場債能提供較高收益率，且與全球股市相關性高，能受惠現階段景氣擴張循環；美國公債與股市表現為負相關，當市場震盪時，則可作為股市避險工具。