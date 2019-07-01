高血糖竟致多囊性卵巢、婦科惡癌！快做1招防糖尿病

文／早安健康編輯部

糖尿病與婦科疾病有關係嗎？有的，而且關連度不小。較長聽聞的「多囊性卵巢症候群」與胰島素阻抗有關，而癌症中子宮內膜癌與乳癌與糖尿病息息相關，有糖尿病者得到乳癌的機率提高兩倍。

多囊性卵巢全球有 5％ 至 10％ 發生率，是指單邊卵巢裡有 20 個以上不成熟的卵泡聚集，因為他們是以小囊狀形式存在，稱為多囊性卵巢症候群。他們都是沒有成熟的卵子，造成的原因是當身體有胰島素阻抗情形，就會使胰臟分泌更多胰島素，過多胰島素在卵巢裡，會促使周邊細胞分泌更多雄性荷爾蒙，讓卵泡無法成熟而不斷堆積，患者同時也會有月經不規則、多毛、不孕等情形，肥胖者則約佔一半。

同樣地，胰島素阻抗會刺激癌細胞發展，婦科疾病方面子宮內膜癌與乳癌都與此有關。

自我照護

本身有肥胖、多毛情況，有可能有多囊性卵巢。一般以減重做為治療第一步，若能有效減重，則可同步減少血液中的雄性荷爾蒙與胰島素濃度，減少囊狀卵泡產生，不但可恢復生理期，也可解除不孕的危機。

一天只要一分鐘高強度燃糖運動操

高強度的運動代表消耗血糖的程度比一般型運動高一些，且或多或少都有強健肌肉、骨骼等作用，有助於預防肌少症及骨質疏鬆等問題。而且，高強度運動或許比較累人，但不一定要

長時間做，一天累積一分鐘也就夠了。

一分鐘燃糖運動操

流程

❶ 兩分鐘原地踏步。腳步放緩、雙臂揮動幅度要大、大腿抬高時儘量與地面平行。

❷ 高強度運動進行 20 秒，次數不限，盡力而為。

❸ 重複步驟❶，進行 90 秒。

❹ 重複步驟❷，進行 20 秒。

❺ 重複步驟❶，進行 90 秒。

❻ 重複步驟❷，進行 20 秒。

高強度運動 1：舉臂深蹲

①雙腳與肩同寬，雙臂往正上方高舉。

②以坐在椅子上的姿勢往後方蹲，注意膝蓋不要太往前推。

③往下蹲到大腿與地面平行，維持 1 秒鐘。

④快速站起，雙腿打直。

⑤重複步驟①到④。

高強度運動 2：反向弓步蹲

①雙腳與髖部同寬，雙手插腰或抓住身邊桌椅以保持平衡。

② 左腳往後跨一大步，膝蓋離地約一公分，這時左大腿與小腿

呈 90 度。

③右膝也彎曲，讓大小腿也呈 90 度。

④維持 10 秒，收回 左腿，換右腿。

Tips

其他可以選用的高強度燃糖運動操：開合跳、伏地挺身、波比跳、登山者

來源：《早安健康》 2019 年 7 月

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