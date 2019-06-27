〈百德併英商〉明年營收規模可望翻倍成長 至少30億元起跳

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年6月27號18點26分

高階工具機廠百德機械 (4563-TW) 董事會今 (27) 日決議收購 Winbro 集團，待第 4 季完成股權交割後，明年就可望挹注百德財報，以今年營收來推算，法人估，百德明年營收規模將較今年翻倍成長，至少可達 30 至 33 億元。

百德去年全年營收創新高、達 20.19 億元，但工具機產業今年以來持續受到美中貿易戰影響，市場觀望氛圍濃厚，拉貨動能趨緩，百德今年前 5 個月累計營收約 6.05 億元，年減 22.74%，董座謝瑞木也對今年營運較保守看待。百德今年全年營收要像去年一樣改寫新高紀錄，恐有難度。

百德董事會今日決議收購 Winbro 集團，Winbro 過去 3 年，每年營收規模約 4500 至 5200 萬美元 (約合新台幣 13.95 至 16.1 億元) ，今年第 4 季完成股權交割，Winbro 成為百德旗下 100% 持股子公司後，即百德明年營收規模，至少可再增加新台幣約 13.95 至 16.1 億元。

法人估，以百德今年營收 16 至 17 億元推算，明年加入 Winbro 集團營收後，營收規模將較今年翻倍，估可達 30 至 33 億元。

展望後市，謝瑞木對今年營運保守看待，不過，他也指出，美中貿易戰開打至今，市場觀望使需求遞延，他認為，需求遞延越久，後續反彈的力道就會越大。