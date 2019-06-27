百德斥近20億元收購Winbro集團全數股權 瞄準航太商機 今年Q4完成交割

高階工具機廠百德機械 (4563-TW) 今 (27) 日宣布，董事會決議取得 Winbro 集團所有股權，將以 6350 萬美元 (約新台幣 19.69 億元) 為基礎交易對價，預計第 4 季完成股權交割。收購 Winbro 後，藉由雙方優勢互補可降低成本，並共享通路，也將對百德未來打入航太工業大廠設備供應鏈有所助益。

百德董事會今日決議，取得美國 Winbro Group Technologies LLC 與英國 Winbro Group UK Limited 及其持股 100% 英國子公司 Winbro Group Technologis Ltd 全部已發行權益，預計今年第 4 季完成交割。

Winbro 集團營運據點位於英國與美國，主要製造使用於加工燃氣渦輪發動機的熱鍛零組件冷卻孔的機器設備，與相關技術服務，客戶應用領域包括航太工業的飛機引擎葉片加工製程，及能源類的渦輪製程，售後服務業務動能也相當可期，目前重要客戶有全球知名燃氣渦輪發動機製造商。

Winbro 為百德前十大 OEM 客戶，每年代工台數約 60 台。百德副董事長廖子恩表示，Winbro 是百德長期戰略合作夥伴，雙方 2012 年合作至今，收購後，未來可將原先 6 成在英國生產的機台，全數移回台灣生產，且 Winbro 擁有航太客戶基礎，可與百德銷售管道互補，未來更可望透過其資源，打入航太產業設備供應鏈。

從機台單價來看，Winbro 機台單價約可達新台幣千萬元，為百德的 3 倍以上。過去 3 年 Winbro 每年營收規模約 4500 至 5200 萬美元，EBITDA 約 750 至 900 萬美元，淨利率約 11-15%，年年獲利。