〈台北京華城開標〉仍無有效投標單 標售案三度流標

外資商仲戴德梁行今 (27) 日針對台北市京華城土地及地上物第 3 度開標，狀況與前兩次的開標相同，至投標截止時間止，仍未收到有效標單，戴德梁行表示，對於後續處理方式將與委託業主研議後，於適當的時機對外說明。

台北市京華城全區土地和地上物於今天舉行第 3 度開標，對於此次的第 3 度進行標案，條件也進行調整，除底價登載於投標須知，參與標售案的投標並放寬，為投標金額高於或等於標售底價的最高價者為得標人，同時，填寫的投標金額，如低於標售底價將不沒收押標金；若所有投標金額都低於標售底價，將優先與其中最高價者進行議約，除投標人有重大明顯違約之情形外，以不沒收押標金為契約訂定原則。

但今天的開標結果，仍與去年 12 月 12 日、今年 3 月 29 日相同，並無有效的投標標單。

台北市京華城土地及地上物標案，去年 12 月 12 日第一次開國際標，底價為 380 億元，無人投標而以流標收場，戴德梁行在 3 月 29 日新一輪的招標，相關投標條件已經更動，取消去年底招標時以全區以或分 A、B、C、D 招標的並行方案，只保留了全區 4986.71 坪標售方案，依然無有效標單投標，今天為第 3 度開標。