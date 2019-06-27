價格才是王道 台灣金聯平價屋2週內銷售率逾6成

台灣金聯今年推出平價屋銷售專案，在價格優勢下吸引看屋人潮持續湧進，6 月中旬推出以來，2 週內銷售率已超過 6 成，其中位於中和南勢角捷運站的捷運共構宅「南方之星」、台中與台南等地區物件均已銷售完畢。

台灣金聯自 2011 年起，每年都會辦理平價屋抽籤活動，每坪單價低於平均市價，加上免過戶、仲介等費用，售價遠低於市價每年推出都會吸引不少購屋族詢問，爭相預約看屋。

以今年釋出的物件為例，台北市每坪單價平均低於 40 萬、新北市每坪單價平均約 30 萬元，對於想購屋的小資族來說，頗具吸引力。

台灣金聯 6 月 12 日再度推出平價屋，在價格優勢加持下，兩週以來吸引不少民眾預約看屋，賞屋情況較往年踴躍，今年釋出的 52 戶物件中完成登記申購共 23 戶，銷售率高達 63%，

另外，已登記申購物件中，有超過 20 戶因有 2 人以上登記，必須抽籤決定，包括雲林縣林內鄉的 146 萬透天厝、台北市天母及林森北路、新北市蘆洲、新莊、桃園市及高雄左營新莊路等物件，均有多人登記。

台灣金聯公司代理董事長郭文進表示，目前不動產景氣只能說稍有復甦，但因此次推出的物件都依去年標準定價，且低於市價行情，進而帶動銷售情況熱絡，預估今年銷售率可望達 7 成以上。

台灣金聯提醒，有意購屋的民眾可上網查詢物件資訊並安排看屋，但要注意的是，該案採登記購買制，有意購買者需在 7 月 3 日前，持身分證件親洽該公司或各地業務處或填妥申請書郵寄到公司或各地業務處，並繳交 3 萬元要約保證金及登記手續費 1000 元。

