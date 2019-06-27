資金派對行情看上誰？

【撰文／蔡明彰】

匯率為所有金融市場的領先指標，尤其占全球貨幣 60％的美元走勢更攸關民眾財富消長。6 月 19 日 FED 利率決策會議首度鬆口未來可能降息，美元指數失守 97 點跌破季線支撐，並形成月、季線死亡交叉，進一步測試年線 96.3 點。

3 個月資金派對

原本去年以來一路走強的美元立即反轉，非美貨幣全面翻揚，台幣升值來到 31 元價位。6 月 20 日台北及元太外匯經紀公司總成交量爆增至 26.66 億美元，創 8 年半新高。量是價的先行指標，國際熱錢湧入台灣，未來 3 個月台股將爆發資金行情。為何 3 個月將發動資金行情？在 FED 主席鮑威爾暗示降息後，高盛分析師現在預測 FED 將在 7 月及 9 月降息，從現在到 9 月 17∼18 日的 FOMC 就是 3 個月時間。照理台灣的資金浮濫未必有降息條件，但美元降息致使與台幣之間利差變動太大，央行可能被迫於 Q3 理監事會跟進降息，當然造就台股資金行情。

複製 2011 年模式

回顧上次台幣匯市鉅量是 2011 年 2 月 22 日的 26.85 億美元，當時背景美國實施第二輪 QE，實施時間在 2010 年 11 月底到 2011 年 6 月，規模 6000 億美元，主要用於購買財政部發行的長期債，平均每個月購買金額 750 億美元。連同 2009 年 3 月到 2010 年 3 月的第一輪 QE，規模高達 1.725 元美元，QE 寬鬆資金外溢到新興市場，國際熱錢湧入台灣，2011 年 2 月 22 日匯市爆鉅量後，台幣從 30 元持續大舉升值到 5 月最高 28.47 元，又升幅達 5％，記住 28.47 元是金融海嘯後美國救市祭出 QE 利器的台幣走強最高價位。

歷史回顧

當時台股怎麼反應台幣大幅升值的熱錢效應？似乎台股已提早反應了，在 2011 年 2 月 22 日爆匯市鉅量前，台幣早在 2010 年 5 月 32.38 元啟動再一波升值，所以台股的資金行情早就開派對了，2010 年 5 月加權指數最低 7032 點，來到 2011 年 2 月匯市出鉅量漲到最高 9220 點，大約 9 個月時間台股資金行情大漲 2188 點或漲幅 31％。可是當時台灣基本面不好，有資金沒景氣，金融海嘯後出口衰退，又國際油價於 2011∼2012 年飆至 114 美元，2012 年 3 月總統大選前國內油價凍漲，選後油電雙漲，Q2 GDP 負成長 0.18％，通膨急升，台股反應資金行情後回歸景氣低迷實況，台股打回原形於 2012 年 12 月跌到 6609 點。從 2011 年最高 9220 點起跌，總計大跌 2611 點或跌幅 28％，算是近 10 年跌幅第二大 (第一大是 2008 年金融海嘯的 60％)。那次台股跌最可怕是當時股王宏達電 (2498)，從 2011 年 4 月天價 1300 元落入大災難，全球智慧手機競爭後來不敵三星、中國品牌，現在只剩 40 元不到。

大炒原物料

既然有最慘的宏達電，就有當年最亮眼的股票。當時全球資金洪水猛獸炒最兇的是原油、黃金，2011∼2012 年中東地緣政治動盪不安，包括阿拉伯之春的突尼西亞、利比亞、敘利亞局勢混亂，伊朗在荷姆茲海峽軍演威脅封鎖波斯灣石油運輸，國際油價熱炒站上每桶 100 美元，同時黃金亦改寫歷史最高每盎斯 1920 美元紀錄。其他大宗物資，黃小玉、棉花、基本金屬都一起狂歡大漲。結論，那次炒最兇是原物料。

於是台股最火紅就是對抗通膨概念股，塑化指標台塑化 (6505) 從 2010 年 8 月低點 71 元漲到 2011 年 7 月高點 112 元，波段大漲 58％，對一檔大型股算是很大漲幅了。對比台積電 (2330) 同一期間從 58.4 元漲到 78.2 元，波段漲幅 34％，台塑化績效打敗台積電。因為當時資金焦點放在原油為首的原物料，反而智慧手機需求平淡不利台積電。

來源：《萬寶週刊》 1339 期

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