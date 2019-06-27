G20川習會週六登場 川普透露可能達成貿易協議

日本 G20 川習會將於本週六 (29 日) 登場，美國總統川普週三 (26 日) 釋出最佳結果，川習會晤後可能達成一項協議。

川普週三接受外媒採訪時表示：「完全有可能…我們必須達成一項好的協議，我們有可能達成協議，但我也很高興我們 (美中) 現在的處境。」

川普稱他有可能在本週與中國國家主席習近平會晤後達成一項協議，意味著沒有必要對中國進口商品徵收更多關稅。

川普週三重申，中國領導人希望達成協議，他們比我更想達成協議，但也釋出本次川習會的最差結果，若美中貿易爭議沒有取得進展，他考慮對剩餘中輸美商品加徵關稅，並且計劃減少美中間業務。

川普釋出細節稱：「可以考慮對剩餘 3000 億美元的中國進口商品徵收 10% 的關稅，而不是 25%。」

川普週三重申，中國領導人希望達成協議，他們比我更想達成協議。(圖片：AFP)

此前，多家外媒引述消息人士報導，川習會的最好的情況是恢復貿易談判，此次日本 G20 川習會的最大目的是，自上月談判破裂，為美中貿易協議開闢一條道路。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週一 (24 日) 與中國國務院副總理劉鶴通過電話，討論川習會晤間的廣泛議程。中國商務部在一份聲明中表示，貿易代表們週一通話時，針對貿易和經濟問題交換意見。

惠譽國際信用評等公司 (Fitch Ratings) 週三預測，如果川普對剩餘中輸美進口的商品徵收 25% 的關稅，世界經濟產出將放緩 0.4%。

由於此關稅涵蓋幾乎所有剩餘的中國進口到美國的商品，包括手機、電腦與服裝等消費品。美國零售商警示，這些關稅可能會大幅提高美國消費者價格。