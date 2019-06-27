美股盤中─梅努欽說有路徑完成貿易協定 股市應聲走高

美國股市週三中場上漲，道瓊一度上漲逾 110 點。財政部長梅努欽的談話，推升了中美可能達成貿易協定的預期，為股市帶來利多。

台北時間 23:49

道瓊工業平均指數上漲 47.99 點或 0.18% 至 26596.21。

Nasdaq 指數上漲 49.35 點或 0.61% 至 7934.07。

S&P 500 指數上漲 5.09 點或 0.17% 至 2922.47。

美光股價大漲 12%，並推升了其他半導體股，帶動科技股走高。

梅努欽週三告訴 CNBC 說，「我們完成了約 90% 的貿易協定，有路徑可以全部完成。」但並未說明其餘 10% 如何完成。他說，他有信心川普總統與中國國家主席習近平在本週末的 G20 高峰會中，會讓貿易談判有所進展。

彭博社報導亦指出，若雙方恢復貿易談判，美國願意停止對 3000 億美元中國商品加徵關稅。

川普告訴福斯新聞說，中美貿易協定有可能達成。但他也指出，他「樂見目前的情況。我們收進大把鈔票，老實說，這對中國不是好事，但對美國是好事。」

上個月，在美國對數千億中國商品加徵關稅後，貿易談判便告停止。中國亦對美國商品加徵關稅，進行報復。6 月，川普說他與習近平同意在 G20 高峰會見面，該談話引發了貿易進展的希望，擔憂因而消退。

週二，華爾街創下 6 月跌幅最大的一天。聯準會 (Fed) 主席鮑爾說，央行正在評估美國經濟是否需要降息。隨後他說，Fed 將採取觀望態度，因為近來經濟改變速度太快。該談話對股市構成壓力。

週二稍早，聖路易 Fed 銀行總裁布拉德亦淡化了降息展望。

投資人預期，Fed 於 7 月將至少降息一碼。此一預期拉抬了本月的股市。週三開盤前，道瓊與 S&P 500 至少上漲了 6%，Nasdaq 上漲 5.8%。