彭博：美將推遲新一輪中國關稅 澳洲表態不會坐視貿易戰惡化

《彭博社》引述消息人士報導，G20 川習會即將到來，美中雙方尋求讓步，並準備恢復談判，此外，澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 表態，不會坐視美中貿易戰惡化。

《彭博社》引述消息人士報導，美國願意暫停新一輪 3000 億美元中國進口關稅，而兩國正準備恢復貿易談判。

目前，雙方可能會同意不徵收新關稅，作為重啟貿易談判的善意舉措，但尚不清楚這是否會發生，但可能會在 G20 川習會晤後宣布。

美國政府官員週二 (25 日) 說，作為重啟談判的一部分，美國不會接受任何進一步的關稅條件，儘管川習會討論到華為等議題，但預計此次川習會不會達成任何具體的貿易協議。

消息人士透露，此次會晤的目的是自上月談判破裂，為美中貿易協議開闢一條道路，一旦恢復貿易談判，他們可能需要數月甚至數年才能完成美中貿易協議。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週一 (24 日) 與中國國務院副總理劉鶴通過電話，討論川習會晤間的廣泛議程。中國商務部在一份聲明中表示，貿易代表們週一通話時，針對貿易和經濟問題交換意見。

美國貿易代表萊特海澤 (左) 週一 (24 日) 與中國國務院副總理劉鶴 (中) 通過電話。(圖片：AFP)

美方消息人士表示，這次通話富有成效，雙方討論如何將恢復貿易談判作為一場勝利並向大眾宣布。

消息人士表示，儘管雙方仍希望對方做出重大讓步，但雙方都同意減少針鋒相對的回應，並達成休戰協議，在雙方重啟談判的同時安撫金融市場。

消息人士說，目前針對關稅停火尚不清楚是否已設定一個明確的時間表，但美國準備推遲徵收新一輪關稅的原因是，如果不這樣做，北京方面不會同意舉行這次的川習會。

消息人士還透露，美方顧問正敦促川普避免在 G20 峰會設定停戰的硬性截止日，避免像上次設定了 90 天貿易休戰期，但卻一再延期的狀況。

美中關係惡化 澳洲不會袖手旁觀

隨著 G20 峰會各國領袖將於本週、週六兩日齊聚一堂，澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 週三 (26 日) 敦促印度太平洋國家應加強對自由貿易的承諾，因為美中關係惡化將影響全球經濟增長。

美國是澳洲最重要的戰略盟友，而中國是澳洲最大的貿易夥伴，這促使澳洲無可避免地處於美中貿易戰的風暴當中。

莫里森警告說：「各國可能需要適應美中在技術、支付系統和金融服務等領域的脫鉤，我們不應該只是在旁觀看美中貿易戰發展，被動地等待我們的命運。」

莫里森稱，澳洲將與美國合作，改革包括 WTO 在內的國際機構，以確保該機構有效執行其目的，並支持日本首相安倍晉三的加強國際秩序的願景，加強與太平洋島嶼地區的接觸。