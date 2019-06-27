川與習真的希望達成協定？ 別對G20期望過高

投資人正全力聚焦於本週末在日本舉行的 G20 高峰會。然而，著名避險基金經理人巴斯 (Kyle Bass) 預期，G20 高峰會將一事無成，投資人應有心理準備，川普總統將會對其餘自中國進口商品，加徵關稅。

G20 高峰會將於週五在大阪展開，預期川普總統與中國國家主席習近平將在會場外見面。投資人無不希望中美貿易緊張能夠減緩，並恢復協商，取消進口關稅。

「我不預期 G20 能有所作為，」巴斯於接受 MarketWatch 網站訪問時說。雙方可能同意展開新的會談，只是為了推升投資人信心，巴斯說，其實川普與習近平都無意達成協定。

習近平相信，他可以等到川普任期結束，預期 2020 年川普將無法連任，而習近平則無需面臨選舉。同時，避免達成協定才符合川普的利益，除非北京同意一項強力執行機制，並改變中國法律，讓貿易協定真正具有效用。巴斯說，如果川普同意一項不完美的協定，他將腹背受敵，在競選連任前，這是他所不希望的。

然而，中美雙方可能發表聯合公報，創造出進展的表象，可供推升股市，也可換取更多時間。

巴斯說，他預期川普總統最終將對其餘 3000 億美元自中國進口商品，加徵關稅。因為貿易談判不會有進展。

但是巴斯對這些關稅對美國經濟與股市的影響，表示樂觀。他指出對自中國進口商品課徵 25% 關稅，一年稅收約 1000 至 1500 億美元，這對美國與中國的經濟規模而言，只佔一小部份。

過去 18 個月，儘管關稅不斷增加，S&P 500 上週却創新記錄高點，道瓊工業平均指數距去年 10 月所創記錄高點僅差 1%。