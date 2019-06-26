角度不同 研判結果大不同 投資的奧妙

週二的 Fed 消息令人失望，但週三則出現了對中美貿易協定樂觀的氛圍。

美國財政部長梅努欽說，中美貿易協定已完成了 90%，指數期貨因而上漲。週二，Fed 則打破了 7 月降息 0.5 個百分點的希望，導致股市下跌。

第二季，S&P 500 可能上漲 3%，但週二收盤為止，今年上半年，S&P 500 漲幅達 18%，創 2013 年以來，最佳的上半年表現。

CIBC 私人財富管理公司投資長多那彼丁 (David Donabedian) 說 2019 年上半年，投資人學到了兩項重大教訓：別與 Fed 對抗，及貨幣政策對市場影響重大。

他說：「今年上半年，全球有 25 家中央銀行在不同的時間，調降了利率。近幾週，情況變得明顯，Fed 將在下半年，加入降息的行列，歐洲央行與中國大陸也可能採取相同的行動。」

「我認為另一項教訓是，偏低的債券殖利率促使投資人投入股市，因為股市幾乎是唯一可能獲得較高報酬率的地方，」多那彼丁說。

他說，下週，上半年的報酬率公布後，投資人可能得忍受股市泡沫的傳言，然而，以 12 個月的表現而言，S&P 500 僅上漲了 7%。這那像投機性泡沫？應僅是自去年飽受壓力下半年的反彈走勢。

對這位投資長而言，最重要的是，美國經濟依舊健全。這才是讓多頭市場持續上漲的最重要因素。