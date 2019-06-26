中國政府是幕後主謀？駭客攻擊全球電信系統從事間諜活動

美國資安公司 Cybereason 週二 (25 日) 公布最新報告顯示，駭客長期滲透全球數十家電信公司，非法收集大量個人資料與企業機密，並首度明確指控中國政府涉嫌重大！

根據美國資安公司 Cybereason 最新報告顯示，這場持續多年且名為 Operation Soft Cell 駭客行動，目標鎖定軍情官員、政界人士、情報人員與執法單位，範圍涵蓋亞洲、歐洲、非洲和中東，而且目前駭客攻擊行動仍繼續。

美國資安公司 Cybereason 首席執行官迪夫 (Lior Div) 稱他已在上週末向 20 多家全球電信運營商介紹這起嚴重的網路攻擊活動。

曾擔任以色列軍事情報組織 8200 部隊指揮官的迪夫稱，在某些情況下，這些駭客破壞目標系統目錄，透過 Operation Soft Cell 自由訪問電信系統中的每個帳戶和密碼，甚至是帳單資訊和通話記錄等個人資料。

他指稱：「駭客營造了一個完美的間諜環境，隨意取得他們感興趣的政府、執法部門和政界人士資訊。」

迪夫研判：「從這種駭客攻擊的複雜程度來看，這並非來自一個犯罪集團，而是來自一個有能力做這種攻擊的政府。」

迪夫警告：「與以往不同，這次我們可以肯定地說，攻擊源於中國大陸。」

他解釋，這些駭客使用一款軟體與多種工具，皆是中國駭客組織 APT10 之前用過程式和技術相關，而且伺服器、域名和 IP 位址皆源於中國大陸與港台，所有跡象都指向中國政府。

中國駭客組織 APT10 與中國政府合作從事竊密、間諜活動。(圖片：翻攝 FBI)

據悉 APT 10 組織與中國國家安全部天津國安局合作，又被稱為雲端跳躍者 (Cloudhopper)，已侵入全球多家企業和政府機構，竊取有價值的商業機密和個人資料，用於間諜活動。



中國外交部一名發言人表示並沒有看過有關 Cybereason 的報導，但強調：「我們絕不允許任何人在中國領土上從事駭客間諜活動，也絕不允許任何人利用中國的基礎設施。」

Cybereason 拒絕透露受影響的企業或國家，但熟悉中國駭客活動的人士表示，中國政府正越來越多地將矛頭指向西歐電信公司。