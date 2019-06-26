七一新制將上路 一文看完五大類民生、食藥、交通新規定

7 月 1 日起多項重大新制即將上路，包括內用餐飲不得提供一次用塑膠吸管、雙北公車上下車刷卡、非藥用牙膏納入化妝品範圍等。《鉅亨網》幫讀者整理民生、食品藥物、交通等五大類不可不知新規定，讓你一文看完掌握所有重點。

一、內用禁塑膠吸管

政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四大類對象，內用餐飲不得提供一次用塑膠吸管，違規的業者第一次勸導，第二次處 1200 至 6000 元罰鍰。環保署估算，台灣每年使用 30 億根塑膠吸管，新制實施後，未來每年減少 1 億支塑膠吸管。

二、食品、藥品新制

食品部分，美食外送平台像是 honestbee （誠實蜜蜂）、 Uber Eats 、 foodpanda 等均納入管理，平台業者須登錄倉儲、運具甚至車號等資訊，否則最高開罰 300 萬元罰鍰。

食品工廠資本額介於 3000 萬元至 1 億元，包含「食用油脂、蛋製品、罐頭」工廠， 7 月起均應實施食安管制系統（HACCP）；資本額在 1 億元以上的「其他食品製造工廠」，例如冷凍包子水餃、糖果餅乾、麵粉、油脂、冰品、醬油、非酒精性飲料等工廠，也應設置衛生管理人員，監督工廠執行食品良好衛生規範（GHP）。

針對化妝品廠商，新法將「非藥用牙膏、漱口水」納入範圍，要求揭露全成分，先進行 2 年緩衝， 2021 年 7 月起須向食藥署登錄產品資訊， 2024 年 7 月起強制業者申報化妝品安全性評估、功能性測試等資料，否則最高開罰 100 萬元。

另外，化妝品廣告將有明確認定標準，若涉及虛偽、誇大、醫療效能等，最高開罰 500 萬元罰鍰，甚至要求歇業、廢止公司、工廠、商業等登記。同時也新增吹哨者條款，檢舉獎金是實收罰鍰的 5% ，若檢舉人是內部員工，且化妝品涉及汞、鉛等禁止成分，工廠也未符合設廠標準，獎金將是實收罰鍰的 10% 。

三、公股銀不延長營業

台銀、土銀、兆豐銀等公股行庫陸續公告，將原本延長營業的分行，營業截止時間恢復至 3 點半。 7 月起只剩台銀位於立法院的群賢分行，在桃園、高雄、台北、台中四大國際機場的分行，以兆豐銀駐外交部辦事處與位於各機場的分行，因業務所需仍將繼續維持延長營業時間。

四、雙北上下公車刷卡

雙北公車上下車都要刷卡 1 次，北市府將運用大數據資料做統計規畫，預估用 3 個月時間搜集，針對雙北公車路線做逐條的診斷，包括捷運轉乘路線、哪一個站距沒有乘客，或是過於彎繞，資料串聯後將進行調整，對市政建設更有幫助。

五、交通新規祭出重罰

汽車酒駕罰鍰提高為 3 萬元至 12 萬元。新增酒駕累加罰鍰規定，5 年內第 2 次酒駕超標以罰鍰最高額處罰，第 3 次以上違規，按前次罰鍰金額加罰 9 萬元；拒酒測罰鍰也從 9 萬元提高至 18 萬元；另外新增同車乘客連坐處罰 600-3000 元罰鍰；自行車酒駕超標，處 600-1200 元。

國道掉落物品逾 30 分鐘，駕駛要負擔清理費用，以 30 分鐘為級距收費，每車道 3000 元，雙車道則加倍，沒有上限；若散落雙車道 2 小時，將需繳交 2.4 萬清理費。

駕駛汽車行近行人穿越道或轉彎，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過者，處新台幣 2400 元以上 7200 元以下罰鍰。

台北市針對占用車位超過 30 日，且未繳清停車費的車輛，將祭出拖吊、拍賣等手段，停管處將張貼通知限期移車，若逾期將拖吊，公告 3 個月未領回將予以拍賣。