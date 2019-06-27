遭美媒點名中國貨洗產地避美關稅 經部：是台商回流

美中貿易戰延燒，華府加強查緝業者出貨繞道避關稅問題。華爾街日報援引數據與官員說法報導，越南被用來「洗產地」嫌疑最大，而台灣今年對美國資通訊產品出口激增，也引發關注。經濟部指出，主要是因台商回台投資擴增產線，使得台灣對美出口大幅成長，並非洗產地。

根據經濟部統計，今年 1 至 4 月，台灣對美國出口資通訊與視聽產品 42.6 億美元，成長 56.3% ，與整體對美出口提升 19.8% 相比，高出近 2 倍。

經濟部指出，今年美國經濟持續穩健成長，民眾消費及企業支出提升，帶動台灣資通訊與視聽產品出口，加上台商因貿易戰回台投資增加，擴增國內產線及產能，促使台灣對美出口大幅成長，並非「洗產地」造成。

經濟部表示，已與財政部及交通部合作強化進出口管理，針對中國遭美國課徵額外關稅的產品，海關於通關時將加強查驗有無產地申報不實或偽標情形。

為遏止中國產品經台灣洗產地，行政院上月中已拍板通過「貿易法部分條文修法草案」，若經查核產地標示不實屬實，罰鍰提高 10 倍，最高可開罰新台幣 300 萬元。

越南貿易數據顯示，今年 1 至 5 月，越南從中國進口電子、電腦、機械及其他設備年增 80.8% 。與此同時，越南對美國出口同類產品年增 71.6% ，比這類產品整體外銷成長高出 4 倍多。

越南工業貿易部坦承，貿易造假現象與日俱增，不僅直接影響產品與消費者，也嚴重損害越南製產品聲譽與競爭力。

越南海關總署 6 月表示，部分廠商從中國進口貨品後貼上「越南製」，再出口到美國、歐洲或日本，總署已指示省市分部加強查驗原產地證明書。

華爾街日報指出，中國習慣取道泰國、馬來西亞等東南亞國家出口鋼材與家具，越南去年就成為川普政府查緝「洗產地」的重點國家。美國商務部表示，如果認定原產自中國的貨品存有轉運現象，除了原本加徵的關稅，還會追加懲罰性關稅。