馬斯克致信員工 要求努力實現第二季目標

據報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在週二 (25 日) 寫給員工的一封電子郵件中表示，特斯拉在本季的交貨數量很可能創下新紀錄，但是物流和最終的交付至關重要，期望員工能努力實現第二季嚴苛的汽車生產和交付目標。

馬斯克在信中表示：「我們已經有足夠的汽車訂單來創造新紀錄，但成品還沒有全部完成交貨，物流和最終交付非常重要。」

據悉，迄今為止，特斯拉第二季在北美地區共交付了 49,000 輛汽車，離刷新記錄的目標還有一段距離，特斯拉股價在週二聞訊後下跌 1.73%，收於 219.76 美元。

特斯拉對此沒有立即回應評論請求。

馬斯克所發出的電子郵件重申了馬斯克在 6 月 11 日特斯拉年度股東大會上表達的觀點，他認為該公司在打破季度交付記錄方面有將會有「不錯的機會」。

特斯拉的第二季度交付數量受到各界關注，因為該公司在第一季的交付量遠低於上一季。一些市場分析師表示，第一季交付數據令人失望顯示特斯拉汽車在市場上的需求減少。然而，特斯拉認為主要的問題在於國際交付作業和季節性市場趨勢等問題。

若第二季能帶來強勁的交付數據，即使沒有創下公司新的記錄，也有助於恢復投資者對特斯拉汽車在市場上需求的信心，並幫助推動公司恢復盈利。先前，特斯拉曾預估，公司將在第三季實現盈利，但不會是在第二季。